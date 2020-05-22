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Новини
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НАТО закликає Росію припинити вибіркове виконання Договору про відкрите небо

НАТО закликає Росію припинити вибіркове виконання Договору про відкрите небо

Представники країн-членів НАТО закликали Росію повністю дотримуватися зобов'язань, взятих на себе в рамках Договору про відкрите небо.

Про це сказано в заяві Альянсу за результатами засідання Північноатлантичної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми твердо прихильні збереженню ефективного міжнародного контролю над озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням. Ми всі згодні з тим, що всі держави-учасники Договору про відкрите небо повинні повністю виконувати свої обов'язки і зобов'язання", - сказано в заяві.

У НАТО зазначили, що Росія вже багато років вводить обмеження на польоти, несумісні з договором, зокрема обмеження на польоти над Калінінградом і в Росії поблизу її кордону з Грузією.

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"Тривале вибіркове виконання Росією своїх зобов'язань за Договором про відкрите небо підірвало внесок цього важливого договору в забезпечення безпеки і стабільності в євроатлантичному регіоні. Союзники закликали Росію повернутися до повного дотримання договору", - сказано в заяві.

21 травня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід країни з Договору про відкрите небо. Держсекретар США Майк Помпео підтвердив цю інформацію й уточнив, що вихід США з Договору відбудеться через пів року.

На 22 травня заплановано екстрену нараду послів країн НАТО у зв'язку з рішенням США про вихід із Договору.

Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.

Автор: 

договір (323) НАТО (6424) росія (64958) США (22568)


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Топ коментарі
+8
Геть російських окупантів з німецького Кенінсбергу і українського Криму! З молдавського Придністровя та окупованої Грузії!
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22.05.2020 21:02
+8
А заодно из китайского хабаровска и японских курил... и с норвежских островов тоже. Нехер лаптям там делать. Ягель в тундре растет. Вот в тундре пускай и кормятся...
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22.05.2020 21:08
+7
Часть Карелии Выборг и Курильские о-ва вы еще забыли дополнить
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22.05.2020 21:06
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Геть російських окупантів з німецького Кенінсбергу і українського Криму! З молдавського Придністровя та окупованої Грузії!
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22.05.2020 21:02 Відповісти
Часть Карелии Выборг и Курильские о-ва вы еще забыли дополнить
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22.05.2020 21:06 Відповісти
А заодно из китайского хабаровска и японских курил... и с норвежских островов тоже. Нехер лаптям там делать. Ягель в тундре растет. Вот в тундре пускай и кормятся...
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22.05.2020 21:08 Відповісти
Бредятина, лучше амраамы обновите и астеры
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22.05.2020 21:04 Відповісти
просто докажите шо мокшанские воздухоплавательные машины тяжелее воздуха...нах это словоблудие в сми?
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22.05.2020 21:08 Відповісти
Призывают свинью в грязи не валяться, ну...
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22.05.2020 21:11 Відповісти
НАТО призывает Россию прекратить выборочное выполнение Договора об открытом небе - Цензор.НЕТ 3290
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22.05.2020 21:18 Відповісти
_Сейчас, всё бросят и прекратят. Ну точно. Им договор этот нужен чтобы шпионить, а не чтобы за ними самими шпионили!
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22.05.2020 21:22 Відповісти
Да, даже Трамп уже понял, а НАТО все сопли по стенкам размазывает.
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22.05.2020 21:25 Відповісти
нато закликає..це те як Єропа і її озабоченность
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22.05.2020 21:47 Відповісти
 
 