НАТО закликає Росію припинити вибіркове виконання Договору про відкрите небо
Представники країн-членів НАТО закликали Росію повністю дотримуватися зобов'язань, взятих на себе в рамках Договору про відкрите небо.
Про це сказано в заяві Альянсу за результатами засідання Північноатлантичної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми твердо прихильні збереженню ефективного міжнародного контролю над озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням. Ми всі згодні з тим, що всі держави-учасники Договору про відкрите небо повинні повністю виконувати свої обов'язки і зобов'язання", - сказано в заяві.
У НАТО зазначили, що Росія вже багато років вводить обмеження на польоти, несумісні з договором, зокрема обмеження на польоти над Калінінградом і в Росії поблизу її кордону з Грузією.
"Тривале вибіркове виконання Росією своїх зобов'язань за Договором про відкрите небо підірвало внесок цього важливого договору в забезпечення безпеки і стабільності в євроатлантичному регіоні. Союзники закликали Росію повернутися до повного дотримання договору", - сказано в заяві.
21 травня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід країни з Договору про відкрите небо. Держсекретар США Майк Помпео підтвердив цю інформацію й уточнив, що вихід США з Договору відбудеться через пів року.
На 22 травня заплановано екстрену нараду послів країн НАТО у зв'язку з рішенням США про вихід із Договору.
Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль