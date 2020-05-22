МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що Росія останнім часом обмежувала доступ до своєї території в рамках Договору про відкрите небо. Саме це, на думку Варшави, призвело до рішення США вийти з дії договору.

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Договір про відкрите небо впродовж багатьох років залишався важливим елементом архітектури європейської безпеки, служив зміцненню довіри і прозорості військової діяльності. За останній період виникла низка проблем, пов'язаних із реалізацією договору, пов'язаних із обмеженням Російською Федерацією доступу до своєї території" - заявили в МЗС Польщі.

"Ми шкодуємо, що колишні зусилля союзних держав з повернення РФ до повної реалізації Договору не дали результату. Ефективний контроль звичайних озброєнь можливий тільки за умов повного дотримання державами зобов'язань щодо заходів транспарентності і верифікації", - сказано в заяві.

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У відомстві повідомили, що США інформували Польщу про можливий вихід з Договору про відкрите небо.

"Наразі ми разом із союзниками і близькими партнерами вживаємо заходів для вироблення спільних рішень, спрямованих на зміцнення нашої безпеки", - заявили в МЗС Польщі.

21 травня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід країни з Договору про відкрите небо. Держсекретар США Майк Помпео підтвердив цю інформацію й уточнив, що вихід США з Договору відбудеться через пів року.

На 22 травня заплановано екстрену нараду послів країн НАТО у зв'язку з рішенням США про вихід із Договору.

Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.