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МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо

МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що Росія останнім часом обмежувала доступ до своєї території в рамках Договору про відкрите небо. Саме це, на думку Варшави, призвело до рішення США вийти з дії договору.

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Договір про відкрите небо впродовж багатьох років залишався важливим елементом архітектури європейської безпеки, служив зміцненню довіри і прозорості військової діяльності. За останній період виникла низка проблем, пов'язаних із реалізацією договору, пов'язаних із обмеженням Російською Федерацією доступу до своєї території" - заявили в МЗС Польщі.

"Ми шкодуємо, що колишні зусилля союзних держав з повернення РФ до повної реалізації Договору не дали результату. Ефективний контроль звичайних озброєнь можливий тільки за умов повного дотримання державами зобов'язань щодо заходів транспарентності і верифікації", - сказано в заяві.

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У відомстві повідомили, що США інформували Польщу про можливий вихід з Договору про відкрите небо.

"Наразі ми разом із союзниками і близькими партнерами вживаємо заходів для вироблення спільних рішень, спрямованих на зміцнення нашої безпеки", - заявили в МЗС Польщі.

21 травня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід країни з Договору про відкрите небо. Держсекретар США Майк Помпео підтвердив цю інформацію й уточнив, що вихід США з Договору відбудеться через пів року.

На 22 травня заплановано екстрену нараду послів країн НАТО у зв'язку з рішенням США про вихід із Договору.

Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.

Автор: 

договір (323) Польща (8486) росія (64958) США (22568)


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Топ коментарі
+20
Кацапія і договір речі не сумісні.
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22.05.2020 18:33
+9
кацапня,а шо ваше ***** в бункере замуж вышло?

МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 9233
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22.05.2020 18:43
+4
Помнится мне один фюрер тоже замуж вышел,и как раз в бункере.....
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22.05.2020 18:48
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Кацапія і договір речі не сумісні.
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22.05.2020 18:33 Відповісти
Владимир Владимирович, моргните во время обращения 3 раза, если вас не выпускают из бункера.
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22.05.2020 19:05 Відповісти
МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 1757
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22.05.2020 19:14 Відповісти
Ано как хлафный чучхэраст у бункере "затихарилсся" назовсим.
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22.05.2020 23:51 Відповісти
Тепер можна все контролювати за допомогою супутників. А росія також обмежує транзит, тому договори з нею треба скасовувати.
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22.05.2020 18:39 Відповісти
Пишут, что дед в бункере женился. Бракосочетание в бункере? По-моему, что-то похожее уже было в истории...
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22.05.2020 19:06 Відповісти
Далеко не все, нажаль (або ні?)
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22.05.2020 23:40 Відповісти
серьезно?мокши судяттся за черноземы луны и марса с наса и с трампом вкупе...
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22.05.2020 18:40 Відповісти
МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 4538
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22.05.2020 19:20 Відповісти
ну прогрессируют...раньше госдура о пондемии печалилась...
теперь вкурили шо мишка таки панда...
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22.05.2020 19:27 Відповісти
ПаРашу треба закрити-СМЕРДИТЬ!!
😷
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22.05.2020 18:41 Відповісти
Все договоры с дикарями следует стазу печатать на туалетной бумаге. В этом случае они хоть на шо-то будут годны.
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22.05.2020 18:43 Відповісти
да-да, русский,продолжай верить своему фюреру.
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22.05.2020 20:14 Відповісти
кацапня,а шо ваше ***** в бункере замуж вышло?

МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 9233
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22.05.2020 18:43 Відповісти
Помнится мне один фюрер тоже замуж вышел,и как раз в бункере.....
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22.05.2020 18:48 Відповісти
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22.05.2020 18:52 Відповісти
решил таки добить клоунов?
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22.05.2020 19:29 Відповісти
не ну ж вроде с той разошелся,она уже замуж вышла...и за кабаеву не проставлялся.так шо это за тайный брак?
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22.05.2020 19:37 Відповісти
лично мне насрать хто трахает плешивого...
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22.05.2020 19:43 Відповісти
МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 7040
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22.05.2020 20:10 Відповісти
а по моему наоборот...то ***** на кацапов .а нам чего ж не подмечать?весело жы
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22.05.2020 20:04 Відповісти
Штаты выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране и всему НАТО. Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в Европе был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и сосредоточением "Абрамсов" на границе с Канадой
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22.05.2020 18:46 Відповісти
Думаю со спутников Мака наблюдать за рашкой гораздо проще и причем непрерывно
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22.05.2020 19:02 Відповісти
Думаю, нет.
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22.05.2020 19:05 Відповісти
За последние 20 лет технологии здорово продвинулись в сторону миниатюризации. То что сейчас нам показывают на гуглкартах это прошлый век, на самом деле снимки делаются в гораздо большем разрешении. То, ради чего заключался договор уже не актуально
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22.05.2020 19:29 Відповісти
Святая наивность... Вы думаете в гугл-картах используются только спутниковые снимки?
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22.05.2020 19:34 Відповісти
вы ли не наивность думать, что сегодня из космоса нельзя снять то, что в 90-е снимали с самолета
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22.05.2020 19:52 Відповісти
А что, за 30 лет изменились законы оптики?
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22.05.2020 19:53 Відповісти
Технологии изменились...не? Сравни даже бытовые камеры 90х и сегодняшних топовых смартфонов...да хоть их размеры сравни... То же самое и там. «Агат-1» оборудован телескопическим объективом с фокусным расстоянием 6,3 м и диаметром зеркала почти 1 м!

Или запустить камеру весом в полтонны весом, или весом в пару килограмм на низкой орбите. Например сравни фото со спутников 90х, с разрешением в 1 метр...как раз тогда, когда подписывался ДОН и сейчас, когда не особо секретные аппараты дают разрешение в 20 см...а что дают секретные, известно только тем, у кого есть допуск
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22.05.2020 20:14 Відповісти
То есть со временем можно будет увидеть с орбиты сколько коронавирусов гнездуется на плеши *****?
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22.05.2020 20:22 Відповісти
Со временем он сдохнет, надеюсь раньше, чем такие технологии появятся .
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22.05.2020 20:29 Відповісти
При облачности не увидишь в обычном диапазоне. В радиоволнах на определенных частицах увидишь. Что касается Украины...разве ее проблемы волнуют США? Рашка от выхода из договора теряет гораздо больше...у нее нет средств для разведки взамен авиации
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22.05.2020 22:02 Відповісти
Спутник спутнику рознь. Сомневаюсь что у рашки есть на орбите системы такого качества съемки, чтобы можно было обойтись без аэрофотосъемки. Не переоценивайте их технологии
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23.05.2020 10:37 Відповісти
В 90 х будки у тещи не была не звизди. и теплицы у мине.
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22.05.2020 23:54 Відповісти
Обвинять русню в нарушении договора можно смело уже через час после подписания - вонючие дикари договор нарушат, с гарантией.
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22.05.2020 18:55 Відповісти
"россия" - это где?
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22.05.2020 19:15 Відповісти
https://youtu.be/6CE5f2fhA_8?t=42 Большое пятно между Монголией и Эстонией (с)
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22.05.2020 19:25 Відповісти
Гигантская помойка между Украиной и США.
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22.05.2020 19:38 Відповісти
русский, зачем тебе работа? У тебя фюрер есть.
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22.05.2020 20:35 Відповісти
Ну подожди немножко. Сдохнет твой фюрер, снова будешь гуманитарку из США хавать.
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22.05.2020 20:43 Відповісти
Эта то шо манголы ё банью называли.
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22.05.2020 23:56 Відповісти
Польщі треба в оба ока дивитися за виборами президента. Зараз на думки впливають Джокери. Не прогавте і ви
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22.05.2020 19:01 Відповісти
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в пояснительной записке к которому ссылается на поправку к Конституции, которая еще не была принята на всероссийском голосовании.
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22.05.2020 19:07 Відповісти
- Изя, народ шутит, что пора уже в Мавзолее сменить несвежего Вову на свежего.
- Сомневаюсь, что этот Вова свежий. Хотя консервантов в нём уже, наверное, не меньше, чем в том.
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22.05.2020 19:15 Відповісти
Предлагаю теперь соединить ненужные "Северный поток-2" с ненужным "Турецким потоком" и гонять газ по кругу вокруг …

МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 390
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22.05.2020 19:34 Відповісти
То мардва нитку тянет шоп са мной расчитацца.
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22.05.2020 23:58 Відповісти
кацапы-фашисты 21века!они всеми договорами жопы подтерли!
они понимают только силу!
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22.05.2020 19:54 Відповісти
 
 