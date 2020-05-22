МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора об открытом небе

Министерство иностранных дел Польши заявило, что Россия в последнее время ограничивала доступ к своей территории в рамках Договора об открытом небе. Именно это, по мнению Варшавы, привело к решению США выйти из действия договора.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Договор об открытом небе в течение многих лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности, служил укреплению доверия и прозрачности военной деятельности. В последний период возник ряд проблем, связанных с реализацией договора, связанных с ограничением Российской Федерацией доступа к своей территории" - заявили в МИД Польши.

"Мы сожалеем, что бывшие усилия союзных государств по возврату РФ к полной реализации Договора не дали результата. Эффективный контроль обычных вооружений возможен только при условии полного соблюдения государствами обязательств по мерам транспарентности и верификации", - говорится в заявлении.

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В ведомстве сообщили, что США информировали Польшу о возможном выходе из Договора об открытом небе.

"В настоящее время мы вместе с союзниками и близкими партнерами принимаем меры для выработки совместных решений, направленных на укрепление нашей безопасности", - заявили в МИД Польши.

21 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора об открытом небе. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информацию и уточнил, что выход США из Договора состоится через полгода.

На 22 мая запланировано экстренное совещание послов стран НАТО в связи с решением США о выходе из Договора.

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Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.