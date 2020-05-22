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МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора об открытом небе

МИД Польши обвинил Россию в несоблюдении Договора об открытом небе

Министерство иностранных дел Польши заявило, что Россия в последнее время ограничивала доступ к своей территории в рамках Договора об открытом небе. Именно это, по мнению Варшавы, привело к решению США выйти из действия договора.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Договор об открытом небе в течение многих лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности, служил укреплению доверия и прозрачности военной деятельности. В последний период возник ряд проблем, связанных с реализацией договора, связанных с ограничением Российской Федерацией доступа к своей территории" - заявили в МИД Польши.

"Мы сожалеем, что бывшие усилия союзных государств по возврату РФ к полной реализации Договора не дали результата. Эффективный контроль обычных вооружений возможен только при условии полного соблюдения государствами обязательств по мерам транспарентности и верификации", - говорится в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: США выходят из Договора об открытом небе, - СМИ

В ведомстве сообщили, что США информировали Польшу о возможном выходе из Договора об открытом небе.

"В настоящее время мы вместе с союзниками и близкими партнерами принимаем меры для выработки совместных решений, направленных на укрепление нашей безопасности", - заявили в МИД Польши.

21 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора об открытом небе. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил эту информацию и уточнил, что выход США из Договора состоится через полгода.

На 22 мая запланировано экстренное совещание послов стран НАТО в связи с решением США о выходе из Договора.

Также на Цензор.НЕТ: НАТО созывает экстренное совещание в связи с выходом США из Договора об открытом небе

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Автор: 

договор (317) Польша (8404) россия (95388) США (26454)


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Топ комментарии
+20
Кацапія і договір речі не сумісні.
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22.05.2020 18:33
+9
кацапня,а шо ваше ***** в бункере замуж вышло?

МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 9233
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22.05.2020 18:43
+4
Помнится мне один фюрер тоже замуж вышел,и как раз в бункере.....
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22.05.2020 18:48
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Кацапія і договір речі не сумісні.
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22.05.2020 18:33 Ответить
Владимир Владимирович, моргните во время обращения 3 раза, если вас не выпускают из бункера.
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22.05.2020 19:05 Ответить
МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 1757
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22.05.2020 19:14 Ответить
Ано как хлафный чучхэраст у бункере "затихарилсся" назовсим.
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22.05.2020 23:51 Ответить
Тепер можна все контролювати за допомогою супутників. А росія також обмежує транзит, тому договори з нею треба скасовувати.
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22.05.2020 18:39 Ответить
Пишут, что дед в бункере женился. Бракосочетание в бункере? По-моему, что-то похожее уже было в истории...
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22.05.2020 19:06 Ответить
Далеко не все, нажаль (або ні?)
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22.05.2020 23:40 Ответить
серьезно?мокши судяттся за черноземы луны и марса с наса и с трампом вкупе...
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22.05.2020 18:40 Ответить
МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 4538
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22.05.2020 19:20 Ответить
ну прогрессируют...раньше госдура о пондемии печалилась...
теперь вкурили шо мишка таки панда...
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22.05.2020 19:27 Ответить
ПаРашу треба закрити-СМЕРДИТЬ!!
😷
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22.05.2020 18:41 Ответить
Все договоры с дикарями следует стазу печатать на туалетной бумаге. В этом случае они хоть на шо-то будут годны.
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22.05.2020 18:43 Ответить
да-да, русский,продолжай верить своему фюреру.
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22.05.2020 20:14 Ответить
кацапня,а шо ваше ***** в бункере замуж вышло?

МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 9233
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22.05.2020 18:43 Ответить
Помнится мне один фюрер тоже замуж вышел,и как раз в бункере.....
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22.05.2020 18:48 Ответить
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22.05.2020 18:52 Ответить
решил таки добить клоунов?
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22.05.2020 19:29 Ответить
не ну ж вроде с той разошелся,она уже замуж вышла...и за кабаеву не проставлялся.так шо это за тайный брак?
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22.05.2020 19:37 Ответить
лично мне насрать хто трахает плешивого...
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22.05.2020 19:43 Ответить
МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 7040
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22.05.2020 20:10 Ответить
а по моему наоборот...то ***** на кацапов .а нам чего ж не подмечать?весело жы
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22.05.2020 20:04 Ответить
Штаты выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране и всему НАТО. Штатам облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в Европе был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и сосредоточением "Абрамсов" на границе с Канадой
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22.05.2020 18:46 Ответить
Думаю со спутников Мака наблюдать за рашкой гораздо проще и причем непрерывно
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22.05.2020 19:02 Ответить
Думаю, нет.
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22.05.2020 19:05 Ответить
За последние 20 лет технологии здорово продвинулись в сторону миниатюризации. То что сейчас нам показывают на гуглкартах это прошлый век, на самом деле снимки делаются в гораздо большем разрешении. То, ради чего заключался договор уже не актуально
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22.05.2020 19:29 Ответить
Святая наивность... Вы думаете в гугл-картах используются только спутниковые снимки?
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22.05.2020 19:34 Ответить
вы ли не наивность думать, что сегодня из космоса нельзя снять то, что в 90-е снимали с самолета
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22.05.2020 19:52 Ответить
А что, за 30 лет изменились законы оптики?
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22.05.2020 19:53 Ответить
Технологии изменились...не? Сравни даже бытовые камеры 90х и сегодняшних топовых смартфонов...да хоть их размеры сравни... То же самое и там. «Агат-1» оборудован телескопическим объективом с фокусным расстоянием 6,3 м и диаметром зеркала почти 1 м!

Или запустить камеру весом в полтонны весом, или весом в пару килограмм на низкой орбите. Например сравни фото со спутников 90х, с разрешением в 1 метр...как раз тогда, когда подписывался ДОН и сейчас, когда не особо секретные аппараты дают разрешение в 20 см...а что дают секретные, известно только тем, у кого есть допуск
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22.05.2020 20:14 Ответить
То есть со временем можно будет увидеть с орбиты сколько коронавирусов гнездуется на плеши *****?
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22.05.2020 20:22 Ответить
Со временем он сдохнет, надеюсь раньше, чем такие технологии появятся .
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22.05.2020 20:29 Ответить
При облачности не увидишь в обычном диапазоне. В радиоволнах на определенных частицах увидишь. Что касается Украины...разве ее проблемы волнуют США? Рашка от выхода из договора теряет гораздо больше...у нее нет средств для разведки взамен авиации
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22.05.2020 22:02 Ответить
Спутник спутнику рознь. Сомневаюсь что у рашки есть на орбите системы такого качества съемки, чтобы можно было обойтись без аэрофотосъемки. Не переоценивайте их технологии
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23.05.2020 10:37 Ответить
В 90 х будки у тещи не была не звизди. и теплицы у мине.
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22.05.2020 23:54 Ответить
Обвинять русню в нарушении договора можно смело уже через час после подписания - вонючие дикари договор нарушат, с гарантией.
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22.05.2020 18:55 Ответить
"россия" - это где?
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22.05.2020 19:15 Ответить
https://youtu.be/6CE5f2fhA_8?t=42 Большое пятно между Монголией и Эстонией (с)
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22.05.2020 19:25 Ответить
Гигантская помойка между Украиной и США.
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22.05.2020 19:38 Ответить
русский, зачем тебе работа? У тебя фюрер есть.
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22.05.2020 20:35 Ответить
Ну подожди немножко. Сдохнет твой фюрер, снова будешь гуманитарку из США хавать.
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22.05.2020 20:43 Ответить
Эта то шо манголы ё банью называли.
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22.05.2020 23:56 Ответить
Польщі треба в оба ока дивитися за виборами президента. Зараз на думки впливають Джокери. Не прогавте і ви
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22.05.2020 19:01 Ответить
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в пояснительной записке к которому ссылается на поправку к Конституции, которая еще не была принята на всероссийском голосовании.
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22.05.2020 19:07 Ответить
- Изя, народ шутит, что пора уже в Мавзолее сменить несвежего Вову на свежего.
- Сомневаюсь, что этот Вова свежий. Хотя консервантов в нём уже, наверное, не меньше, чем в том.
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22.05.2020 19:15 Ответить
Предлагаю теперь соединить ненужные "Северный поток-2" с ненужным "Турецким потоком" и гонять газ по кругу вокруг …

МЗС Польщі звинуватив Росію в недотриманні Договору про відкрите небо - Цензор.НЕТ 390
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22.05.2020 19:34 Ответить
То мардва нитку тянет шоп са мной расчитацца.
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22.05.2020 23:58 Ответить
кацапы-фашисты 21века!они всеми договорами жопы подтерли!
они понимают только силу!
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22.05.2020 19:54 Ответить
 
 