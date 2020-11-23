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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Дніпро місто (2159) екзитпол (94) Філатов (419)

Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Повторні вибори Дніпровського міського голови виграє Борис Філатов.

Про це Цензор.НЕТ із посиланням на дані центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS.

За даними екзитполу, Борис Філатов отримав підтримку 78,75% виборців, а його конкурент Загід Краснов набрав 18,25% голосів.

Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS 01

Також читайте: Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що дослідження проводилося 22 листопада на виході з 60 виборчих дільниць Дніпра. Опитано 3398 виборців. Рівень досяжності дослідження (Response Rate) - 70,62%. Відмов від інтерв'ю - 1 414.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
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Топ коментарі
+55
в Харькове, во втором туре Геннадий Кернес не приходя в сознание, уверенно побеждает Человека Паука, двух розовых единорогов и Белоснежку из немецкого фильма..
просто, такие сегодня таблетки.. Филатов побеждает Краснова на выборах мэра Днепра, - экзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 1373
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22.11.2020 21:10
+39
И это хорошо. Филатов ненавидит Беню и Зелюка.
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22.11.2020 21:08
+33
Лайк!
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22.11.2020 20:58
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22.11.2020 20:58 Відповісти
Хм, а как же 95 квартал???? Русский мир опять в шоке...
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23.11.2020 02:11 Відповісти
Цікаво, привітає Загід Бориса - чи ніт?
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22.11.2020 20:59 Відповісти
Уже послал джигитов-шахидистов с поздравлениями..... Вся надежда на Моссад, которых Геша нанял охранять нашего Берчика, шоб он был здоров 120 лет!
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22.11.2020 22:36 Відповісти
Загидку ка дырка *********. Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 1807 Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 1807 Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 1807
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22.11.2020 23:46 Відповісти
Это хорошо..
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22.11.2020 21:02 Відповісти
ну тут було без варіантів.
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22.11.2020 21:05 Відповісти
а шо - бЭня и зЭля обломались... Филатов побеждает Краснова на выборах мэра Днепра, - экзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 9138
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22.11.2020 21:05 Відповісти
И это хорошо. Филатов ненавидит Беню и Зелюка.
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22.11.2020 21:08 Відповісти
Филатов побеждает Краснова на выборах мэра Днепра, - экзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 9720
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22.11.2020 21:12 Відповісти
Пелюшки філатовські ще пошукайте...
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22.11.2020 21:14 Відповісти
одна жидівська братва і, між собою, вони завжди домовляться
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22.11.2020 21:18 Відповісти
Власні штани прати не пробували?
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22.11.2020 21:20 Відповісти
Судя по высеру - эуропеець, патрыйот и ни разу не ксенофоб. Дедушка адик и его подельник йося смотрят на тебя из ада с умилением.
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22.11.2020 23:30 Відповісти
Юродивий, якого року це фото? Филатов побеждает Краснова на выборах мэра Днепра, - экзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 199
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22.11.2020 21:16 Відповісти
Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 2385
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22.11.2020 21:21 Відповісти
Для особливо недолугих повторюю: Юродивий, якого року це фото? Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 9796
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22.11.2020 21:23 Відповісти
Яке ж ти жалюгідне! Втретє питаю: якого року ці фото? Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 3071
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22.11.2020 21:30 Відповісти
дибіл, може тобі ще й прізвище фотографа? ти реальний клоун
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22.11.2020 21:32 Відповісти
Але ж ти дійсно кумедна істота. Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 66 Все, ходи здоровий, хай щастить. Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 66
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22.11.2020 21:35 Відповісти
филатов вроде не еврей.
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22.11.2020 21:54 Відповісти
ключове слово "вроде" Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 8127
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22.11.2020 22:04 Відповісти
"Рождённый в Днепре, ни от чего не застрахован".
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22.11.2020 23:26 Відповісти
А это, вообще, какое-то значение имеет? Особенно не для жителей Днепра?
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22.11.2020 23:32 Відповісти
для кого- то это важно
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22.11.2020 23:34 Відповісти
в "недрузей" можно было поверить раньше, но не после приезда корбана. Так что всё у них с бородатой бабушкой может сложиться хорошо при удобных обстоятельствах. И это не отменяет того факта, что пока филатов является лучшим выбором в текущей ситуации.
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22.11.2020 22:27 Відповісти
карабас бенябас и верный пес филимон
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22.11.2020 21:31 Відповісти
Я за Филатова голосовал. Но, справедливости ради, он ненавидит половину человечества (возможно,больше). Ну то таке )
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22.11.2020 21:15 Відповісти
Главное,чтобы Украину и Днепр любил...73% все здравые люди планеты ненавидят.
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22.11.2020 21:20 Відповісти
Ви так кажете, наче це щось погане. Підлога країни така, що можна стати мізантропом та соціопатом.
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22.11.2020 22:42 Відповісти
Зато очень любит Вилкула.
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23.11.2020 06:48 Відповісти
Зато переобуваться умеет на лету.
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22.11.2020 21:27 Відповісти
НОРМ!
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22.11.2020 21:09 Відповісти
в Харькове, во втором туре Геннадий Кернес не приходя в сознание, уверенно побеждает Человека Паука, двух розовых единорогов и Белоснежку из немецкого фильма..
просто, такие сегодня таблетки.. Филатов побеждает Краснова на выборах мэра Днепра, - экзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 1373
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22.11.2020 21:10 Відповісти
Филатов побеждает Краснова на выборах мэра Днепра, - экзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 8696
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22.11.2020 21:12 Відповісти
И усем хоркам пиридает привет ис морга "Шарите". Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 733 Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 733 Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 733
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22.11.2020 23:50 Відповісти
Ему помогли потусторонние силы как в своё время киевскому Леньке инопланетяне.
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23.11.2020 06:52 Відповісти
Было и так понятно. "Слуги" обломались - вроде и не за Краснова, но против Филатова были.
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22.11.2020 21:10 Відповісти
І це є гуд!
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22.11.2020 21:13 Відповісти
/////
Во втором туре выборов мэра Днепра, которые проходят сегодня, 22 ноября, появилась «сетка» колл-центров, которые через соцсети скупала голоса в пользу одного из кандидатов. Многочисленные скриншоты, аудио-видеозаписи свидетельствуют о том, что голоса покупали в пользу кандидата от «Громсилы». В одной из групп, где координировался процесс под вечер перестали стесняться и напрямую закрепили сообщение «Голосуем за Загида».
За голос после обеда предлагали по 1500 гривен. Необходимо было сфотографировать бюллетень и паспорт и указать номер карты)))) и всё это отправить "менеджеру" с кодовым словом "зима" ...
Это - уголовное преступление, которое влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы. Уже несколько десятков днепрян попались во время фотографирования бюллетеня и ныне дают объяснения полиции. (96 чел на 16.00)
Однако некоторые решили подзаработать, не нарушая законодательство. Они распечатали бюллетень на цветном принтере и отправили модераторам группы по скупке голосов. Об этом пишут в группе «Победа 1-6 Соборный райончик». Имя кандидата Краснова им сказали, даже не спрашивая кодового слова. В «отчет» поверили и обещали сбросить деньги в течение получаса или "накрайняк после 20.00. ")))))Отметим, что один из администраторов «колл-центра» сдался полиции и правоохранители уже отрабатывают «сетку» подкупа. Более того, организатор скупки, сын кандидата Руслан Краснов, по данным СМИ, сдал полиции всю базу данных "менеджеров" и "продавцов голоса" чтобы смягчить наказание. Исходя из этого, ожидать платы за проданный голос вряд ли стоит, а вот проверки от полиции...весьма возможно))))))
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22.11.2020 21:13 Відповісти
Гарні новини. А поміж рядків - Ані Загід, ані Руслан Краснов НЕ БУДУТЬ депутатами рад... А Загід Краснов (можливо) НЕ ЗМОЖЕ висуватись і на наступних виборах...
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22.11.2020 21:18 Відповісти
а по 1+1 сказали что это филатова схема...во как
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22.11.2020 21:21 Відповісти
а мы ж и верим г+г... ))))
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22.11.2020 21:33 Відповісти
а ни же врать не будут?
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22.11.2020 22:03 Відповісти
никогда и ни разу )))
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22.11.2020 22:20 Відповісти
Усім коментам плюси поставив. Дайте ще?
Я ЗА таки х мерів, хоч і відстань в 400 км. Але є віра в таких.
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22.11.2020 21:13 Відповісти
А Габибулин был уже губу раскатал, думал, что подкупами избирателей, прорвётся к креслу мэра, ну хрен ему, а не кресло, его уж давно заждались нары.
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22.11.2020 21:14 Відповісти
Вот мэров у нас выбирать умеют, а с президентами вечно какая-то куйня получается?..
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22.11.2020 21:15 Відповісти
Ну если Кернес, Черновецкий и т.д. - это умелый выбор, значит и президентов тоже умело выбирают. Но по сути, президентов у нас выбирают от обратного - много голосов дают те, кто второго кандидата хочет еще меньше.
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22.11.2020 21:55 Відповісти
ну это вы загнули про меров.

один кернес с трухановым чего стоят. За восток даже перечислять всех лениво, кого там дауны опять понавыбирали....
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22.11.2020 21:55 Відповісти
Два моЦкалі...
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22.11.2020 21:29 Відповісти
Філатов наш Моцкаль - тут все ОК.
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22.11.2020 22:28 Відповісти
Филатов молодец!
А шо, зеленожопым уже рояльные яйца не помогают?
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22.11.2020 21:53 Відповісти
А паездник как распинался, два тура, голосовать за Краснова и все время повторял, что дело не в деньгах
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22.11.2020 22:05 Відповісти
Массовый подкуп может еще использоваться для судов с целью попытаться доказать невозможность установить результаты, мол, смотрите, сколько поймали, а ведь сколько не поймали - все сфальсифицировано, нельзя признавать. А дальше уже от степени честности, если это слово вообще применимо к ним, судов зависит.
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22.11.2020 22:21 Відповісти
Отталкивайтесь от чуток другого - это президенты у нас могут пистеть и ничего не делать, а мэру надо делать и меньше пистеть.. это президентов у нас через полгода хотят выгнать с позором, а мэров разами переизберают.. это можно сказать выбор по сути и по жизни, а не по телевизору...
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22.11.2020 22:23 Відповісти
SOCIS - контора надійна, не то що фама садового чи т.зв. екзитпол шустєра
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22.11.2020 22:28 Відповісти
От і добре. От і файно. Загід передбачувано йде в хій Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 967
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22.11.2020 22:28 Відповісти
Дніпрянам респект! Борису вітання!
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22.11.2020 22:29 Відповісти
загибу и подкуп голосов не помог...
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22.11.2020 22:36 Відповісти
- а ну ша! разцвиринькались ! мэр уже опять мэр... ))))
Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 2099

...
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22.11.2020 22:38 Відповісти
і слава Богу )))
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22.11.2020 23:30 Відповісти
Та якось похер на русофікованих малоросів
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22.11.2020 22:46 Відповісти
Филатов вроде не малорос.
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22.11.2020 23:08 Відповісти
він кацап, але стверджує що кацап цілком проукраїнський. ))
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22.11.2020 23:29 Відповісти
Малороси - зросійщені українці, національний характер яких сформувався під чужим тиском і впливом. В цьому сенсі.
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23.11.2020 09:51 Відповісти
Что за Краснов?
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22.11.2020 23:07 Відповісти
загід хабібулаєв, виходець з "братнього" Дагестану. Осів у Дніпрі у 90-стих роках. Тоді ж займався рекетом у складі ОПГ Мухтара - кримінального авторитета, якого було вбито в тих же ж 90-стих.
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22.11.2020 23:28 Відповісти
ПОГУГЛИ-станет весело
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22.11.2020 23:30 Відповісти
ну з таким відривом це вже остаточна перемога. Не зовсім ще здурів мій Дніпро, дякувати Богу. Бо я вже грішним ділом думала, як за зеленого придурка проголосували так і за гопніка дагестанця проголосують..
Що за часи пішли, весь час боїшся дурнуватого вибору своїх співгромадян ((.
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22.11.2020 23:26 Відповісти
От Филатов крышкой рояля бахнул... по зелёному отростку. Хрен вам, а не Днепр, ублюдки малоросские, твари продажные.
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22.11.2020 23:39 Відповісти
краснов нікчема! Та ще й зрадник. Соромиться свого справжнього прізвища. Загід Хабібулайович Хабібулаєв не лише прізвище, а навіть по-батькові змінив на "генадіович". Хто може такого поважати і за такого голосувати? Він зрадник по умовчанню !! Коли він вже заспокоїться та припинить пхатись у мери та в міську раду ! Хто його пхає? каломойша своїми "чистими" руками? Зажопники? Чи каломойша тепер = зажопники!!
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22.11.2020 23:41 Відповісти
Ну, слава труду, хоть в Днепре население вменяемое, а не как в Мариуполе, где даже после гибели жителей после обстрелов террористами все равно партия ЕС получает меньше 5% голосов.
Если этих людей даже обстрелы не взяли, то их ничто не пробьет, менталитет такой.
Собственно, о менталите жителей Мариуполя: рекомендую к просмотру короткое видео на youtube об освобождении Мариуполя в 2014. Собственно, смотреть его следует ради одной фразы, произнесенной бабой с полностью пропитым голосом о бронетранпортере ВСУ: "Полтинник х*ярит". Вот и все, что нам нужно знать об основной массе электората славного Мариуполя.

Мариуполь 09.05

На 1.29 минуте абсолютно пропитой голос представительницы "русского мира" ( и раньше ее же голос, один мат, говорит громко, не пропустите).
А ведь у нее есть избирательное право, и она проголосовала, и полтора года назад, и на местных выборах.
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23.11.2020 05:15 Відповісти
Мариуполь выбрал Бойченко, который поднял город из пепла за 5 лет. Кому нужна Ваша ЕС с болтологией? Мариуполю нужны хозяйственники - еще минимум лет на 10).
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23.11.2020 13:29 Відповісти
Так "полтинник х*ярит"(С)?
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23.11.2020 15:14 Відповісти
Пи..ц какой-то даг из криминалитета в Днепре вышел во второй тур???
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23.11.2020 06:00 Відповісти
Хрен куда он вышел бы -- его беня и зажопинцы пхали в сраку всеми возможными методами Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 2841
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23.11.2020 06:38 Відповісти
Слава Богу ,что урка Краснов не прошел ,ктамуже он ещё и прорасийский 😡
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23.11.2020 06:59 Відповісти
Вітання - Борису Філатову з перемогою 👍🏼👍🏼👍🏼
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23.11.2020 09:31 Відповісти
Рекетом Краснов занимался в тупике 8-ки , когда там был Толчек , я лично с этой падалью встречался и его зверьками , очень неприятные особи 😡
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23.11.2020 10:39 Відповісти
shokolad
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23.11.2020 10:40 Відповісти
Первой о поддержке Филатова во втором туре выборов городского головы заявила местная организация "ОПЗЖ".
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23.11.2020 11:16 Відповісти
"П'ять міст-мільйонників, які мають стати місцям української сили - Київ, Одеса, Дніпро, Харків та Донецьк, - наголосив на дискусійній панелі журналіст Віталій Портников. - Для мене є абсолютно чітке уявлення того, що цивілізація, яка не твориться у великих містах, - занепаде. Вона стає конкурентно неспроможною, вона програє іншим народам та іншим державам. Запитаєте, чому не згадали про Львів? Львів не місце української сили, а українського опору. Львів всю свою історію опирається". ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
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23.11.2020 17:00 Відповісти
 
 