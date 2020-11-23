Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року

У Євпаторії "влада" вирішила відключити гарячу воду до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляють росЗМІ.

"До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в Євпаторії гарячої води - так, як це було зроблено в Сімферополі", - повідомив керівник компанії-постачальника ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов.

Зазначимо, раніше подача гарячої води для її економії на тлі посухи була припинена в столиці регіону - Сімферополі та Сімферопольському районі.

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Ситуація з водою в Криму:

- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова.

- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.

- Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал у Крим можливо тільки після деокупації півострова.

- Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.

- В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилили графік подачі води.