Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року
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У Євпаторії "влада" вирішила відключити гарячу воду до кінця року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляють росЗМІ.
"До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в Євпаторії гарячої води - так, як це було зроблено в Сімферополі", - повідомив керівник компанії-постачальника ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов.
Зазначимо, раніше подача гарячої води для її економії на тлі посухи була припинена в столиці регіону - Сімферополі та Сімферопольському районі.
Ситуація з водою в Криму:
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.
- Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал у Крим можливо тільки після деокупації півострова.
- Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.
- В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилили графік подачі води.
Будь ласка, зачекайте...
а подскажите в каких городах Украины она есть?
в Павлограде уже трубы горячего водоснабжения большинство вырезало давным давно...
и это не мелкие города...
- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
- А де у вас баня?
Ті відповідають:
- Нема у нас бані...
- А де ж ви миєтесь?
- У морі...
- А взимку?!...
- А-а-а... Що там тої зими?... Почалась і кінчилась...
А тепер сер"йозно... Я жив у Криму більше двох років. Жив у райцентрі... Більше половини житла - приватний сектор. Вода - лише холодна, колонки у дворах... Газ - балонний. Що таке - газова колонка, тоді не знали... Бані в райцентрі не було... Милися у ночвах... Воду гріли кип"ятильником кіловатним... Все?
И депутаты голубые и обворованый народ.
кроме того дерут за отопление, которого нет,
как то насрать на евпаторию
А вот крымчан зажлко.
Платим только за электричество 180 вольт(180 грн\месяц) и налог на землю 108 грн.\год.