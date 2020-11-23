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Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року

У Євпаторії "влада" вирішила відключити гарячу воду до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляють росЗМІ.

"До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в Євпаторії гарячої води - так, як це було зроблено в Сімферополі", - повідомив керівник компанії-постачальника ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов.

Зазначимо, раніше подача гарячої води для її економії на тлі посухи була припинена в столиці регіону - Сімферополі та Сімферопольському районі.

Також читайте: Глибина посухи перевершила всі очікування: в окупованому Криму розповіли, скільки залишилося води у сховищах

Ситуація з водою в Криму:

- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова.

- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.

- Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал у Крим можливо тільки після деокупації півострова.

- Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.

- В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилили графік подачі води.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
**** там до Нового года осталось? И Крым не Мурманск, пусть в море купаются Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 6263 А там и на Крещение помыться можно, по-скрепному.
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23.11.2020 14:07
+9
Жили люди у Черного моря, припеваючи, сильно не напрягались, просто сдавали жилье, работали в санаториях, дом отдыхах, работа не бей лежачего. Казалось, так будет вечно. Но нет, позвали русский мир, Путина. Все изменилось кардинально. Теперь нет отдыхающих, заработка, воды, питания, нищета, бесправие, антисанитария, безнадега. Теперь все как в России, кругом мат, перемат, пьяные военные. Да еще проблемы с водой, с чем и поздравляем дурачье.
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23.11.2020 14:47
+8
Хай в морі моржують !!!)))
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23.11.2020 13:59
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Хай в морі моржують !!!)))
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23.11.2020 13:59 Відповісти
хай жителі криму переходять у пцу, а україна з свого боку постачатиме саме їм воду
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23.11.2020 14:52 Відповісти
Ай-я-я-я-й. Оккупанты оставили Евпаторию без горячей воды до конца года - Цензор.НЕТ 4316
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23.11.2020 13:59 Відповісти
"Закаляйся ,как сталь!!!Физкультура,будь готов!"!!!)))
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23.11.2020 14:00 Відповісти
не, ну, про оккупантов это конечно интересно...
а подскажите в каких городах Украины она есть?
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23.11.2020 14:02 Відповісти
Я думаю проще сказать в каких её нет. Вот вы не подскажите?
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23.11.2020 14:04 Відповісти
В Херсоне её уже лет 25 нет.
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23.11.2020 14:11 Відповісти
неверовской нету веры...
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23.11.2020 14:54 Відповісти
Есть или горячая или бойлеры или газколонки.
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23.11.2020 15:24 Відповісти
Бойлеры и газколонки-это не централизованная поставка. В каких домах поставляет горячую воду ТЭЦ, Теплоэнерго или Теплогенерация? Даже в "барских" домах её давно нет.
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23.11.2020 15:51 Відповісти
В Днепре нет, в Каменском нет, пользуюсь бойлером с 2004 года
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23.11.2020 14:11 Відповісти
я вот из Днепра,- воды горячей централизовано нет уже много лет...
в Павлограде уже трубы горячего водоснабжения большинство вырезало давным давно...
и это не мелкие города...
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23.11.2020 14:18 Відповісти
Вы наверное из Киева? Так есть еще другие города. В Одессе не просто нет - система центрального горячего водоснабжения уничтожена навсегда (вероятно тоже оккупантами).
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23.11.2020 14:31 Відповісти
Дивно... Я живу не в Києві, однак, півгодини тому мив посуд гарячою водою... Може, ми з тобою у різних Українах живемо?...
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23.11.2020 14:56 Відповісти
кроме КИЕВА ЦГВ НИГДЕ нет уже лет 20
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23.11.2020 14:36 Відповісти
Есть, но только в отопительный сезон и по таким тарифам, что напорядок дешевле бойлер поставить.
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23.11.2020 15:19 Відповісти
да она ЦГВ собственно и не нужна .Переехал в сталинку - там колонка.Поставил современную с модуляцией пламени ,наслаждаюсь.Горячей воды - неограниченно много ,она реально ГОРЯЧАЯ.Никто себя не лимитирует - за месяц 4 чел ~ 500 грн зимой (летом меньше)
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24.11.2020 09:22 Відповісти
у нас (Днепр) горячая была ( от ТЕЦ) до недавних времен на левом ( не везде ) , а на правом даже трубы обрезали ( но приборы учета у многих стоят ) с наступлением независимости
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23.11.2020 17:36 Відповісти
в Чернівцях централізованого водопостачання немае більше 15-ти ( якщо не більше)- окупанти....
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23.11.2020 16:41 Відповісти
Майже повсюди ввімкнули як тільки температура впала. В Криму навпаки ги-ги.
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23.11.2020 14:04 Відповісти
Тепер якщо кацап загубиться в Криму. то може сміливо йти на сморід і знайде населений пункт.
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23.11.2020 14:02 Відповісти
Разгулялся на Азове шторм. Украинские пограничники выловили в море рыбацкую лодку без вёсел. В лодке - «каренной крымчанин с рязанской мордой». Взяли на борт, на заставу привезли, в сухое море переодели, горячим чаем напоили… Тот отогрелся и говорит:
- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
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23.11.2020 14:53 Відповісти
**** там до Нового года осталось? И Крым не Мурманск, пусть в море купаются Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 6263 А там и на Крещение помыться можно, по-скрепному.
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23.11.2020 14:07 Відповісти
Я жив У Криму в 92-95-му.Ще тоді там анекдот ходив: "Приїхав чоловік у Крим, у відрядження. Тиждень попрацював, вирішив помиться. Питає місцевих:
- А де у вас баня?
Ті відповідають:
- Нема у нас бані...
- А де ж ви миєтесь?
- У морі...
- А взимку?!...
- А-а-а... Що там тої зими?... Почалась і кінчилась...
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23.11.2020 15:00 Відповісти
Не понятно при чем здесь Крым? В Киеве этот анекдот был не про Крым, а про тюменских чукчей - нация действительно ходит всю зиму в одних шкурах, не моется и жутко воняет!
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23.11.2020 17:28 Відповісти
Для "особливо недоганяючих" - я розповів кримський анекдот про Крим... При чому тут Київ і чукчі? Це що, нова "національна меншина" в Україні?...
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23.11.2020 17:45 Відповісти
Я спитав - який стосунок мають чукчі до Києва? Відповіді не бачу... А крім чукчів, більше народів, що миються не те що кілька разів у рік, а, взагалі, кілька разів у житті, ти не знаєш? А я знаю... Монголи... Бо я поряд з ними трохи жив... Казали, що монголка миється тричі - при народженні, коли заміж виходить, і після смерті. Тому цей анекдот можна і до них "пристібнуть"... А до чукчів - важко... Бо на Чукотці в морі купаться взагалі неможливо - це раз. Чукчі плавать не вміють - це два. Зима на Чукотці тягнеться 9 місяців, тобто, три четверті року, тому сказать про зиму там, що вона "почалась і кінчилась", виглядить по-ідіотськи... Це - три... Так хто "особо непонятливый"?... Хто "слабоумный"?... Захотів з себе "розумаку" зобразить? Я оцінив...
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23.11.2020 22:47 Відповісти
Ти поняття маєш, що таке "анекдот"?
А тепер сер"йозно... Я жив у Криму більше двох років. Жив у райцентрі... Більше половини житла - приватний сектор. Вода - лише холодна, колонки у дворах... Газ - балонний. Що таке - газова колонка, тоді не знали... Бані в райцентрі не було... Милися у ночвах... Воду гріли кип"ятильником кіловатним... Все?
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23.11.2020 23:22 Відповісти
Прощай немытая Россия, страна рабов стран господ,
И депутаты голубые и обворованый народ.
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23.11.2020 14:08 Відповісти
жители Симферополя делились фото желтой мутной жидкости)


Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 284
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23.11.2020 14:09 Відповісти
Да отключите им уже воду совсем, зачем над ними издеваться.
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23.11.2020 14:11 Відповісти
а какие оккупанты Украины лишили нас горячей воды лет так 20 назад?
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23.11.2020 14:17 Відповісти
Избиратели кучмы и симоненки.
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23.11.2020 14:23 Відповісти
З 1994 р. при владі в Україні Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!))
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23.11.2020 14:31 Відповісти
З 1994 р и по 2020-й.
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23.11.2020 14:56 Відповісти
В Светловодске, кировоградская обл, горячей воды нет давным давно, население не моется месяцами,
кроме того дерут за отопление, которого нет,
как то насрать на евпаторию
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23.11.2020 14:19 Відповісти
більше голосуйте за місцевих князків.
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23.11.2020 15:23 Відповісти
Да, не дожил Порфирий... Столько последователей образовалось...
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23.11.2020 14:22 Відповісти
обосрутса товаьищи ......
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23.11.2020 14:22 Відповісти
™Главное не майданить™
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23.11.2020 14:25 Відповісти
Жили люди у Черного моря, припеваючи, сильно не напрягались, просто сдавали жилье, работали в санаториях, дом отдыхах, работа не бей лежачего. Казалось, так будет вечно. Но нет, позвали русский мир, Путина. Все изменилось кардинально. Теперь нет отдыхающих, заработка, воды, питания, нищета, бесправие, антисанитария, безнадега. Теперь все как в России, кругом мат, перемат, пьяные военные. Да еще проблемы с водой, с чем и поздравляем дурачье.
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23.11.2020 14:47 Відповісти
не надо так унижать путена, а то получается , что он не завоевал, все крымчане сами сделали,, и никакой заслуги он не имеет, и пропаганда тут ни при чем и соловьям даром деньги платят
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23.11.2020 16:24 Відповісти
Цензор, не опускайтесь до уровня желтой газетенки. В Одессе давно нет централизованного горячего водоснабдения. И никто не умер от вшей. У нас у всех или бойлер, или газовьій котел. Все чистьіе, вьімьітьіе. А если не ошибаюсь, то в Черновцах еще и все на автономном отоплении. Итог: кожен домовласник сам відповідає за гаряче тепло- и водопостачання. Баба з возу, Герус без зарплати
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23.11.2020 14:56 Відповісти
Вы тоже не опускайтесь . Дело не только в воде, хотя без воды Крым не сможет нормально развиваться. Дело в том, что материковая Украина движется в нормальном направлении к братским народам Евросоюза, к их высокому жизненному уровню, к человеческим ценностям, где жизнь каждого человека чего-то стоит. Крым оккупировали, оторвали от Украины. Куда теперь движется Крым, правильно в сторону России, к ее извечной нищете, дури, где человеческая жизнь никогда ничего не стоила. Вас мне не жалко, жалко ваших детей, которым придется тяжело.
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23.11.2020 15:45 Відповісти
А как котел будет греть холодную воду, если её нет? Холодная вода в кране в Крыму, как это ни странно для нас звучит, у многих закончилась раньше горячей.
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23.11.2020 15:46 Відповісти
СТранно, а у нас и горячая вода есть и отопление! Правильно мера выбирайте, зебилы.
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23.11.2020 15:00 Відповісти
Переплюнуть хунту. Остання максимум літом виключала горячу воду. Ну нічого колись ці хохли такі замерзнуть.
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23.11.2020 15:05 Відповісти
Пофіг, у нас є гаряча вода, опалення і все о'кей.
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23.11.2020 15:13 Відповісти
Крысчане - чемпионы мира по тунцу ! ))

А вот крымчан зажлко.
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23.11.2020 15:47 Відповісти
Тоже мне новость болт... В Киеве, Подольский район, пр-кт Правды, с весны горячей воды нет...
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23.11.2020 16:35 Відповісти
Ну зачем ты трындишь? На Правды не было горячей воды 3 недели.
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23.11.2020 16:50 Відповісти
Пусть моются в морьке Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 5343
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23.11.2020 16:56 Відповісти
В наших ***** ваще ничего нет.
Платим только за электричество 180 вольт(180 грн\месяц) и налог на землю 108 грн.\год.
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23.11.2020 17:06 Відповісти
Так платите 220 гр. и будет 220 В 😝
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23.11.2020 18:22 Відповісти
 
 