Оккупанты оставили Евпаторию без горячей воды до конца года

В Евпатории "власти" решили отключить горячую воду до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают росСМИ.

"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", – сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Отметим, ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона – Симферополе и Симферопольском районе.

Ситуация с водой в Крыму:

- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

- Ранее жители оккупированного Симферополя делились фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах.

- В оккупированном Симферополе из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ ужесточили график подачи воды.