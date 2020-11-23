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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Евпатория (96) Крым (26017) вода (880)

Оккупанты оставили Евпаторию без горячей воды до конца года

Новости Цензор.НЕТ Общество

Оккупанты оставили Евпаторию без горячей воды до конца года

В Евпатории "власти" решили отключить горячую воду до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают росСМИ.

"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", – сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Отметим, ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона – Симферополе и Симферопольском районе.

Ситуация с водой в Крыму:

- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глубина засухи превзошла все ожидания: в оккупированном Крыму рассказали, сколько осталось воды в хранилищах

- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

- Ранее жители оккупированного Симферополя делились фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах.

- В оккупированном Симферополе из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ ужесточили график подачи воды.
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Топ комментарии
+11
**** там до Нового года осталось? И Крым не Мурманск, пусть в море купаются Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 6263 А там и на Крещение помыться можно, по-скрепному.
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23.11.2020 14:07
+9
Жили люди у Черного моря, припеваючи, сильно не напрягались, просто сдавали жилье, работали в санаториях, дом отдыхах, работа не бей лежачего. Казалось, так будет вечно. Но нет, позвали русский мир, Путина. Все изменилось кардинально. Теперь нет отдыхающих, заработка, воды, питания, нищета, бесправие, антисанитария, безнадега. Теперь все как в России, кругом мат, перемат, пьяные военные. Да еще проблемы с водой, с чем и поздравляем дурачье.
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23.11.2020 14:47
+8
Хай в морі моржують !!!)))
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23.11.2020 13:59
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Хай в морі моржують !!!)))
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23.11.2020 13:59 Ответить
хай жителі криму переходять у пцу, а україна з свого боку постачатиме саме їм воду
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23.11.2020 14:52 Ответить
Ай-я-я-я-й. Оккупанты оставили Евпаторию без горячей воды до конца года - Цензор.НЕТ 4316
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23.11.2020 13:59 Ответить
"Закаляйся ,как сталь!!!Физкультура,будь готов!"!!!)))
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23.11.2020 14:00 Ответить
не, ну, про оккупантов это конечно интересно...
а подскажите в каких городах Украины она есть?
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23.11.2020 14:02 Ответить
Я думаю проще сказать в каких её нет. Вот вы не подскажите?
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23.11.2020 14:04 Ответить
В Херсоне её уже лет 25 нет.
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23.11.2020 14:11 Ответить
неверовской нету веры...
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23.11.2020 14:54 Ответить
Есть или горячая или бойлеры или газколонки.
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23.11.2020 15:24 Ответить
Бойлеры и газколонки-это не централизованная поставка. В каких домах поставляет горячую воду ТЭЦ, Теплоэнерго или Теплогенерация? Даже в "барских" домах её давно нет.
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23.11.2020 15:51 Ответить
В Днепре нет, в Каменском нет, пользуюсь бойлером с 2004 года
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23.11.2020 14:11 Ответить
я вот из Днепра,- воды горячей централизовано нет уже много лет...
в Павлограде уже трубы горячего водоснабжения большинство вырезало давным давно...
и это не мелкие города...
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23.11.2020 14:18 Ответить
Вы наверное из Киева? Так есть еще другие города. В Одессе не просто нет - система центрального горячего водоснабжения уничтожена навсегда (вероятно тоже оккупантами).
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23.11.2020 14:31 Ответить
Дивно... Я живу не в Києві, однак, півгодини тому мив посуд гарячою водою... Може, ми з тобою у різних Українах живемо?...
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23.11.2020 14:56 Ответить
кроме КИЕВА ЦГВ НИГДЕ нет уже лет 20
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23.11.2020 14:36 Ответить
Есть, но только в отопительный сезон и по таким тарифам, что напорядок дешевле бойлер поставить.
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23.11.2020 15:19 Ответить
да она ЦГВ собственно и не нужна .Переехал в сталинку - там колонка.Поставил современную с модуляцией пламени ,наслаждаюсь.Горячей воды - неограниченно много ,она реально ГОРЯЧАЯ.Никто себя не лимитирует - за месяц 4 чел ~ 500 грн зимой (летом меньше)
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24.11.2020 09:22 Ответить
у нас (Днепр) горячая была ( от ТЕЦ) до недавних времен на левом ( не везде ) , а на правом даже трубы обрезали ( но приборы учета у многих стоят ) с наступлением независимости
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23.11.2020 17:36 Ответить
в Чернівцях централізованого водопостачання немае більше 15-ти ( якщо не більше)- окупанти....
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23.11.2020 16:41 Ответить
Майже повсюди ввімкнули як тільки температура впала. В Криму навпаки ги-ги.
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23.11.2020 14:04 Ответить
Тепер якщо кацап загубиться в Криму. то може сміливо йти на сморід і знайде населений пункт.
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23.11.2020 14:02 Ответить
Разгулялся на Азове шторм. Украинские пограничники выловили в море рыбацкую лодку без вёсел. В лодке - «каренной крымчанин с рязанской мордой». Взяли на борт, на заставу привезли, в сухое море переодели, горячим чаем напоили… Тот отогрелся и говорит:
- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
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23.11.2020 14:53 Ответить
**** там до Нового года осталось? И Крым не Мурманск, пусть в море купаются Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 6263 А там и на Крещение помыться можно, по-скрепному.
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23.11.2020 14:07 Ответить
Я жив У Криму в 92-95-му.Ще тоді там анекдот ходив: "Приїхав чоловік у Крим, у відрядження. Тиждень попрацював, вирішив помиться. Питає місцевих:
- А де у вас баня?
Ті відповідають:
- Нема у нас бані...
- А де ж ви миєтесь?
- У морі...
- А взимку?!...
- А-а-а... Що там тої зими?... Почалась і кінчилась...
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23.11.2020 15:00 Ответить
Не понятно при чем здесь Крым? В Киеве этот анекдот был не про Крым, а про тюменских чукчей - нация действительно ходит всю зиму в одних шкурах, не моется и жутко воняет!
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23.11.2020 17:28 Ответить
Для "особливо недоганяючих" - я розповів кримський анекдот про Крим... При чому тут Київ і чукчі? Це що, нова "національна меншина" в Україні?...
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23.11.2020 17:45 Ответить
Я спитав - який стосунок мають чукчі до Києва? Відповіді не бачу... А крім чукчів, більше народів, що миються не те що кілька разів у рік, а, взагалі, кілька разів у житті, ти не знаєш? А я знаю... Монголи... Бо я поряд з ними трохи жив... Казали, що монголка миється тричі - при народженні, коли заміж виходить, і після смерті. Тому цей анекдот можна і до них "пристібнуть"... А до чукчів - важко... Бо на Чукотці в морі купаться взагалі неможливо - це раз. Чукчі плавать не вміють - це два. Зима на Чукотці тягнеться 9 місяців, тобто, три четверті року, тому сказать про зиму там, що вона "почалась і кінчилась", виглядить по-ідіотськи... Це - три... Так хто "особо непонятливый"?... Хто "слабоумный"?... Захотів з себе "розумаку" зобразить? Я оцінив...
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23.11.2020 22:47 Ответить
Ти поняття маєш, що таке "анекдот"?
А тепер сер"йозно... Я жив у Криму більше двох років. Жив у райцентрі... Більше половини житла - приватний сектор. Вода - лише холодна, колонки у дворах... Газ - балонний. Що таке - газова колонка, тоді не знали... Бані в райцентрі не було... Милися у ночвах... Воду гріли кип"ятильником кіловатним... Все?
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23.11.2020 23:22 Ответить
Прощай немытая Россия, страна рабов стран господ,
И депутаты голубые и обворованый народ.
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23.11.2020 14:08 Ответить
жители Симферополя делились фото желтой мутной жидкости)


Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 284
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23.11.2020 14:09 Ответить
Да отключите им уже воду совсем, зачем над ними издеваться.
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23.11.2020 14:11 Ответить
а какие оккупанты Украины лишили нас горячей воды лет так 20 назад?
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23.11.2020 14:17 Ответить
Избиратели кучмы и симоненки.
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23.11.2020 14:23 Ответить
З 1994 р. при владі в Україні Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!))
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23.11.2020 14:31 Ответить
З 1994 р и по 2020-й.
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23.11.2020 14:56 Ответить
В Светловодске, кировоградская обл, горячей воды нет давным давно, население не моется месяцами,
кроме того дерут за отопление, которого нет,
как то насрать на евпаторию
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23.11.2020 14:19 Ответить
більше голосуйте за місцевих князків.
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23.11.2020 15:23 Ответить
Да, не дожил Порфирий... Столько последователей образовалось...
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23.11.2020 14:22 Ответить
обосрутса товаьищи ......
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23.11.2020 14:22 Ответить
™Главное не майданить™
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23.11.2020 14:25 Ответить
Жили люди у Черного моря, припеваючи, сильно не напрягались, просто сдавали жилье, работали в санаториях, дом отдыхах, работа не бей лежачего. Казалось, так будет вечно. Но нет, позвали русский мир, Путина. Все изменилось кардинально. Теперь нет отдыхающих, заработка, воды, питания, нищета, бесправие, антисанитария, безнадега. Теперь все как в России, кругом мат, перемат, пьяные военные. Да еще проблемы с водой, с чем и поздравляем дурачье.
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23.11.2020 14:47 Ответить
не надо так унижать путена, а то получается , что он не завоевал, все крымчане сами сделали,, и никакой заслуги он не имеет, и пропаганда тут ни при чем и соловьям даром деньги платят
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23.11.2020 16:24 Ответить
Цензор, не опускайтесь до уровня желтой газетенки. В Одессе давно нет централизованного горячего водоснабдения. И никто не умер от вшей. У нас у всех или бойлер, или газовьій котел. Все чистьіе, вьімьітьіе. А если не ошибаюсь, то в Черновцах еще и все на автономном отоплении. Итог: кожен домовласник сам відповідає за гаряче тепло- и водопостачання. Баба з возу, Герус без зарплати
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23.11.2020 14:56 Ответить
Вы тоже не опускайтесь . Дело не только в воде, хотя без воды Крым не сможет нормально развиваться. Дело в том, что материковая Украина движется в нормальном направлении к братским народам Евросоюза, к их высокому жизненному уровню, к человеческим ценностям, где жизнь каждого человека чего-то стоит. Крым оккупировали, оторвали от Украины. Куда теперь движется Крым, правильно в сторону России, к ее извечной нищете, дури, где человеческая жизнь никогда ничего не стоила. Вас мне не жалко, жалко ваших детей, которым придется тяжело.
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23.11.2020 15:45 Ответить
А как котел будет греть холодную воду, если её нет? Холодная вода в кране в Крыму, как это ни странно для нас звучит, у многих закончилась раньше горячей.
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23.11.2020 15:46 Ответить
СТранно, а у нас и горячая вода есть и отопление! Правильно мера выбирайте, зебилы.
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23.11.2020 15:00 Ответить
Переплюнуть хунту. Остання максимум літом виключала горячу воду. Ну нічого колись ці хохли такі замерзнуть.
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23.11.2020 15:05 Ответить
Пофіг, у нас є гаряча вода, опалення і все о'кей.
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23.11.2020 15:13 Ответить
Крысчане - чемпионы мира по тунцу ! ))

А вот крымчан зажлко.
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23.11.2020 15:47 Ответить
Тоже мне новость болт... В Киеве, Подольский район, пр-кт Правды, с весны горячей воды нет...
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23.11.2020 16:35 Ответить
Ну зачем ты трындишь? На Правды не было горячей воды 3 недели.
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23.11.2020 16:50 Ответить
Пусть моются в морьке Окупанти залишили Євпаторію без гарячої води до кінця року - Цензор.НЕТ 5343
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23.11.2020 16:56 Ответить
В наших ***** ваще ничего нет.
Платим только за электричество 180 вольт(180 грн\месяц) и налог на землю 108 грн.\год.
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23.11.2020 17:06 Ответить
Так платите 220 гр. и будет 220 В 😝
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23.11.2020 18:22 Ответить
 
 