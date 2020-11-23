Оккупанты оставили Евпаторию без горячей воды до конца года
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В Евпатории "власти" решили отключить горячую воду до конца года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают росСМИ.
"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", – сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Отметим, ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона – Симферополе и Симферопольском районе.
Ситуация с водой в Крыму:
- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
- Ранее жители оккупированного Симферополя делились фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах.
- В оккупированном Симферополе из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ ужесточили график подачи воды.
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а подскажите в каких городах Украины она есть?
в Павлограде уже трубы горячего водоснабжения большинство вырезало давным давно...
и это не мелкие города...
- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
- А де у вас баня?
Ті відповідають:
- Нема у нас бані...
- А де ж ви миєтесь?
- У морі...
- А взимку?!...
- А-а-а... Що там тої зими?... Почалась і кінчилась...
А тепер сер"йозно... Я жив у Криму більше двох років. Жив у райцентрі... Більше половини житла - приватний сектор. Вода - лише холодна, колонки у дворах... Газ - балонний. Що таке - газова колонка, тоді не знали... Бані в райцентрі не було... Милися у ночвах... Воду гріли кип"ятильником кіловатним... Все?
И депутаты голубые и обворованый народ.
кроме того дерут за отопление, которого нет,
как то насрать на евпаторию
А вот крымчан зажлко.
Платим только за электричество 180 вольт(180 грн\месяц) и налог на землю 108 грн.\год.