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У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник
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У гіпермаркеті в Святошинському районі Києва обірвався ліфт, в результаті чого загинув 52-річний вантажник торгового центру.
Про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", передає Цензор.НЕТ.
"В одному з гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини - 52-річного вантажника торгового центру. Кабіна ліфта, в якій він перебував, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості в шахту. Шансів вижити в такій ситуації у чоловіка було мало", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.
Зазначається, що вантажник помер ще до приїзду швидкої.
Топ коментарі
+6 Макс Полиграф
показати весь коментар23.11.2020 14:35
+6 Привет
показати весь коментар23.11.2020 14:35
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар23.11.2020 14:50
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Будь ласка, зачекайте...
2) а где у лифта "распорки", которые срабатывают при обрыве и заклинивают лифт в шахте? тоже очевидно отломались от перегруза?
Этот поленился обойти метров 10....и кто ему доктор??
Но премию Дарвина можно дать...заслужил...
А я сужу о том что это был грузовой лиф что там ехал грузчик...и не бухгалтер..
Ошибаетесь, это уровень пола 3 этажа.
Детали: В полиции Киева УП рассказали, что речь идет о магазине "Фокстрот" по ул. Чернобыльской.
Также в полиции отметили, что мужчина оступился и упал в шахту, а обрыва лифта не было.
Киевская прокуратура внесла в ведомости о происшествии в ЕРДР по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).
Итог:Понятно что ничего не понятно.