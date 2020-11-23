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У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник

У гіпермаркеті в Святошинському районі Києва обірвався ліфт, в результаті чого загинув 52-річний вантажник торгового центру.

Про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", передає Цензор.НЕТ.

"В одному з гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини - 52-річного вантажника торгового центру. Кабіна ліфта, в якій він перебував, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості в шахту. Шансів вижити в такій ситуації у чоловіка було мало", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.

Зазначається, що вантажник помер ще до приїзду швидкої.

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У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
1) перегруз наверное был в разы, чтобы оборвать грузовой лифт
2) а где у лифта "распорки", которые срабатывают при обрыве и заклинивают лифт в шахте? тоже очевидно отломались от перегруза? В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик - Цензор.НЕТ 2035
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23.11.2020 14:35
+6
Лифт явно был грузовой...и ездить на нем грузчикам было запрещено..
Этот поленился обойти метров 10....и кто ему доктор??
Но премию Дарвина можно дать...заслужил...
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23.11.2020 14:35
+6
а у грузовых лифтов нет "ловителей" в приямке лифта??? 6 метров это не так много (уровень 2-го этажа) да и скорость не критична (не с 16 же)...только вес и объем груза... (т.е. бедолагу придавило грузом, скорее всего)
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23.11.2020 14:50
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1) перегруз наверное был в разы, чтобы оборвать грузовой лифт
2) а где у лифта "распорки", которые срабатывают при обрыве и заклинивают лифт в шахте? тоже очевидно отломались от перегруза? В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик - Цензор.НЕТ 2035
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23.11.2020 14:35 Відповісти
На грузовом лифте...ни каких защит не предусмотрено...и это скорее всего даже не лифт...а подьемник...
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23.11.2020 14:37 Відповісти
это серьезно?
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23.11.2020 14:39 Відповісти
Конечно серьезно...на подьемниках в магазинах ни каких ловителей нет...и не требуются...
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23.11.2020 14:41 Відповісти
ты сабж читал?
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23.11.2020 15:41 Відповісти
А ты??
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23.11.2020 16:31 Відповісти
Если на лифте написано, что он не лифт, а грузовой подъемник, значит это не лифт.
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23.11.2020 15:35 Відповісти
Лифт явно был грузовой...и ездить на нем грузчикам было запрещено..
Этот поленился обойти метров 10....и кто ему доктор??
Но премию Дарвина можно дать...заслужил...
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23.11.2020 14:35 Відповісти
де ты прочитал про грузовой лифт?
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23.11.2020 15:45 Відповісти
А где ты прочитал про пассажирский лифт.??
А я сужу о том что это был грузовой лиф что там ехал грузчик...и не бухгалтер..
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23.11.2020 16:30 Відповісти
а у грузовых лифтов нет "ловителей" в приямке лифта??? 6 метров это не так много (уровень 2-го этажа) да и скорость не критична (не с 16 же)...только вес и объем груза... (т.е. бедолагу придавило грузом, скорее всего)
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23.11.2020 14:50 Відповісти
Грузовые лифты бывают разные. Есть, как выше заметили, те, в которых людям передвигаться запрещено. А есть такие как в жилых домах.
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23.11.2020 14:52 Відповісти
"6 метров это не так много (уровень 2-го этажа)"
Ошибаетесь, это уровень пола 3 этажа.
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23.11.2020 15:09 Відповісти
теоретически - да! )))
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23.11.2020 15:34 Відповісти
Ага, наверняка загрузили по полной, тросы тоже просто так внезапно не рвутся.
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23.11.2020 15:37 Відповісти
на распродажу сойдет
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23.11.2020 16:29 Відповісти
мусора авакова получат премии
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23.11.2020 15:05 Відповісти
Ну, что Бутусофф, при Пете лифт не упал бы?
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23.11.2020 15:17 Відповісти
Даже и не подумал бы!! У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник - Цензор.НЕТ 2183
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23.11.2020 15:27 Відповісти
При Пете у Бутусова во всех проблемах был виноват Петя, при Вове - Вова. Это же логично. А Бутусов, с нашими то властями, никогда не останется без материала для репортажей, и значит и без работы не останется.
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23.11.2020 15:34 Відповісти
Такая профессия...
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23.11.2020 19:28 Відповісти
На заборе тоже много чего написано.Ну включая логику грузчик в форме ездить с посетителями врятли будет.

Детали: В полиции Киева УП рассказали, что речь идет о магазине "Фокстрот" по ул. Чернобыльской.
Также в полиции отметили, что мужчина оступился и упал в шахту, а обрыва лифта не было.
Киевская прокуратура внесла в ведомости о происшествии в ЕРДР по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Итог:Понятно что ничего не понятно.
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23.11.2020 15:58 Відповісти
6 метров серьезно как там погибнуть можно это второй этаж...я понимаю если б он космонавтом был...уже грузчиком стремно работать
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23.11.2020 16:05 Відповісти
Легко. Позвонки в гармошку..
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23.11.2020 18:00 Відповісти
был бы пьяный не заметил бы ..а так
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23.11.2020 18:51 Відповісти
Сраний епіцентр?
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23.11.2020 16:25 Відповісти
по поводу уловителей - реально во всех боевиках лифты падают просто так, без всякой там страховки. Вот реально интересовало - это киношный ляп или в забугорье такие лифты?
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23.11.2020 17:25 Відповісти
Обитель зла первая - ловители работали вначале....
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24.11.2020 09:19 Відповісти
почему не пишут, какой маркет?
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23.11.2020 21:56 Відповісти
 
 