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В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик

В гипермаркете в Святошинском районе Киева оборвался лифт, в результате чего погиб 52-летний грузчик торгового центра.

Об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", передает Цензор.НЕТ.

"В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека - 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

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Отмечается, что грузчик умер еще до приезда скорой.

В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик 01
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Топ комментарии
+6
1) перегруз наверное был в разы, чтобы оборвать грузовой лифт
2) а где у лифта "распорки", которые срабатывают при обрыве и заклинивают лифт в шахте? тоже очевидно отломались от перегруза? В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик - Цензор.НЕТ 2035
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23.11.2020 14:35
+6
Лифт явно был грузовой...и ездить на нем грузчикам было запрещено..
Этот поленился обойти метров 10....и кто ему доктор??
Но премию Дарвина можно дать...заслужил...
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23.11.2020 14:35
+6
а у грузовых лифтов нет "ловителей" в приямке лифта??? 6 метров это не так много (уровень 2-го этажа) да и скорость не критична (не с 16 же)...только вес и объем груза... (т.е. бедолагу придавило грузом, скорее всего)
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23.11.2020 14:50
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1) перегруз наверное был в разы, чтобы оборвать грузовой лифт
2) а где у лифта "распорки", которые срабатывают при обрыве и заклинивают лифт в шахте? тоже очевидно отломались от перегруза? В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик - Цензор.НЕТ 2035
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23.11.2020 14:35 Ответить
На грузовом лифте...ни каких защит не предусмотрено...и это скорее всего даже не лифт...а подьемник...
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23.11.2020 14:37 Ответить
это серьезно?
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23.11.2020 14:39 Ответить
Конечно серьезно...на подьемниках в магазинах ни каких ловителей нет...и не требуются...
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23.11.2020 14:41 Ответить
ты сабж читал?
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23.11.2020 15:41 Ответить
А ты??
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23.11.2020 16:31 Ответить
Если на лифте написано, что он не лифт, а грузовой подъемник, значит это не лифт.
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23.11.2020 15:35 Ответить
Лифт явно был грузовой...и ездить на нем грузчикам было запрещено..
Этот поленился обойти метров 10....и кто ему доктор??
Но премию Дарвина можно дать...заслужил...
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23.11.2020 14:35 Ответить
де ты прочитал про грузовой лифт?
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23.11.2020 15:45 Ответить
А где ты прочитал про пассажирский лифт.??
А я сужу о том что это был грузовой лиф что там ехал грузчик...и не бухгалтер..
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23.11.2020 16:30 Ответить
а у грузовых лифтов нет "ловителей" в приямке лифта??? 6 метров это не так много (уровень 2-го этажа) да и скорость не критична (не с 16 же)...только вес и объем груза... (т.е. бедолагу придавило грузом, скорее всего)
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23.11.2020 14:50 Ответить
Грузовые лифты бывают разные. Есть, как выше заметили, те, в которых людям передвигаться запрещено. А есть такие как в жилых домах.
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23.11.2020 14:52 Ответить
"6 метров это не так много (уровень 2-го этажа)"
Ошибаетесь, это уровень пола 3 этажа.
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23.11.2020 15:09 Ответить
теоретически - да! )))
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23.11.2020 15:34 Ответить
Ага, наверняка загрузили по полной, тросы тоже просто так внезапно не рвутся.
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23.11.2020 15:37 Ответить
на распродажу сойдет
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23.11.2020 16:29 Ответить
мусора авакова получат премии
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23.11.2020 15:05 Ответить
Ну, что Бутусофф, при Пете лифт не упал бы?
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23.11.2020 15:17 Ответить
Даже и не подумал бы!! У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинув вантажник - Цензор.НЕТ 2183
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23.11.2020 15:27 Ответить
При Пете у Бутусова во всех проблемах был виноват Петя, при Вове - Вова. Это же логично. А Бутусов, с нашими то властями, никогда не останется без материала для репортажей, и значит и без работы не останется.
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23.11.2020 15:34 Ответить
Такая профессия...
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23.11.2020 19:28 Ответить
На заборе тоже много чего написано.Ну включая логику грузчик в форме ездить с посетителями врятли будет.

Детали: В полиции Киева УП рассказали, что речь идет о магазине "Фокстрот" по ул. Чернобыльской.
Также в полиции отметили, что мужчина оступился и упал в шахту, а обрыва лифта не было.
Киевская прокуратура внесла в ведомости о происшествии в ЕРДР по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Итог:Понятно что ничего не понятно.
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23.11.2020 15:58 Ответить
6 метров серьезно как там погибнуть можно это второй этаж...я понимаю если б он космонавтом был...уже грузчиком стремно работать
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23.11.2020 16:05 Ответить
Легко. Позвонки в гармошку..
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23.11.2020 18:00 Ответить
был бы пьяный не заметил бы ..а так
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23.11.2020 18:51 Ответить
Сраний епіцентр?
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23.11.2020 16:25 Ответить
по поводу уловителей - реально во всех боевиках лифты падают просто так, без всякой там страховки. Вот реально интересовало - это киношный ляп или в забугорье такие лифты?
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23.11.2020 17:25 Ответить
Обитель зла первая - ловители работали вначале....
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24.11.2020 09:19 Ответить
почему не пишут, какой маркет?
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23.11.2020 21:56 Ответить
 
 