В гипермаркете Киева оборвался лифт, погиб грузчик
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В гипермаркете в Святошинском районе Киева оборвался лифт, в результате чего погиб 52-летний грузчик торгового центра.
Об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", передает Цензор.НЕТ.
"В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека - 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало", - сказано в сообщении на странице в Facebook.
Отмечается, что грузчик умер еще до приезда скорой.
Топ комментарии
+6 Макс Полиграф
показать весь комментарий23.11.2020 14:35
+6 Привет
показать весь комментарий23.11.2020 14:35
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий23.11.2020 14:50
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2) а где у лифта "распорки", которые срабатывают при обрыве и заклинивают лифт в шахте? тоже очевидно отломались от перегруза?
Этот поленился обойти метров 10....и кто ему доктор??
Но премию Дарвина можно дать...заслужил...
А я сужу о том что это был грузовой лиф что там ехал грузчик...и не бухгалтер..
Ошибаетесь, это уровень пола 3 этажа.
Детали: В полиции Киева УП рассказали, что речь идет о магазине "Фокстрот" по ул. Чернобыльской.
Также в полиции отметили, что мужчина оступился и упал в шахту, а обрыва лифта не было.
Киевская прокуратура внесла в ведомости о происшествии в ЕРДР по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).
Итог:Понятно что ничего не понятно.