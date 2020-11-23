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Документальний фільм української режисерки Горлової переміг на фестивалі в Італії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Фільм української режисерки-документалістки Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться" отримав нагороду на Festival dei Popoli в Італії.

Стрічку визнали найкращим повнометражним документальним фільмом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фестивалю.

Документальний фільм української режисерки Горлової переміг на фестивалі в Італії 01

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"Цей дощ ніколи не скінчиться" створений у співпраці України, Латвії, Німеччини та Катару, пише Суспільне. Фільм розповідає про біженців із Сирії, які живуть в Україні. Тікаючи від однієї війни, вони потрапили туди, де почалася інша. Син головного героя Андрій стає волонтером Червоного Хреста в зоні бойових дій.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 2021 рік.

Також фільм "Цей дощ ніколи не скінчиться" побореться за нагороду світового фестивалю документального кіно IDFA в Амстердамі в номінації "Перша поява".

Аліна Горлова - режисерка, авторка фільмів "Явних проявів немає" і "Холодний яр". "Цей дощ ніколи не скінчиться" - третя документальна робота режисерки, але перша з таким хронометражем. Бюджет - 190 тисяч євро. Кіно чорно-біле, за словами режисерки, це надає "візуальну риму" сирійській, українській та німецькій локаціям.

Автор: Анастасія Потіха
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Українська документалістика має дуже міцні ще совдепівські корні та здобутки , й у 80х-90х це ще працювало. Зараз дуже важлива перемога , показова! ВІТАЄМО!
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23.11.2020 16:41 Відповісти
Вирус помешал, а так бы аншлаг был. По факту, это был последний фильм режиссёра Сенцова.
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23.11.2020 18:26 Відповісти
Трут мои комменты, режут распильщикам бабала на патриотической теме глаз) А вот и не угадали! Готовится новый шедевр! Фильм "Носорог" - из бюджета просят 25 млн. Гения не остановить! Документальний фільм української режисерки Горлової переміг на фестивалі в Італії - Цензор.НЕТ 4403
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24.11.2020 10:39 Відповісти
 
 