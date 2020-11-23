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Документальный фильм украинского режиссера Горловой победил на фестивале в Италии

Новости Цензор.НЕТ Общество

Фильм украинского режиссера-документалиста Алины Горловой "Этот дождь никогда не закончится" получил награду на Festival dei Popoli в Италии.

Ленту признали лучшим полнометражным документальным фильмом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Документальный фильм украинского режиссера Горловой победил на фестивале в Италии 01

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"Этот дождь никогда не закончится" создан в сотрудничестве Украины, Латвии, Германии и Катара, пишет Суспільне. Фильм рассказывает о беженцах из Сирии, которые живут в Украине. Убегая от одной войны, они попали туда, где началась другая. Сын главного героя Андрей становится волонтером Красного Креста в зоне боевых действий.

Премьера фильма в Украине запланирована на 2021 год.

Также фильм "Этот дождь никогда не закончится" поборется за награду мирового фестиваля документального кино IDFA в Амстердаме в номинации "Первое появление".

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Алина Горлова - режиссер, автор фильмов "Явных проявлений нет" и "Холодный яр". "Этот дождь никогда не закончится" - третья документальная работа режиссера, но первая с таким хронометражем. Бюджет - 190 тысяч евро. Кино черно-белое, по словам режиссера, это придает "визуальную рифму" сирийским, украинском и немецким местам съемок.

Автор: Анна Судак
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Українська документалістика має дуже міцні ще совдепівські корні та здобутки , й у 80х-90х це ще працювало. Зараз дуже важлива перемога , показова! ВІТАЄМО!
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23.11.2020 16:41 Ответить
Вирус помешал, а так бы аншлаг был. По факту, это был последний фильм режиссёра Сенцова.
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23.11.2020 18:26 Ответить
Трут мои комменты, режут распильщикам бабала на патриотической теме глаз) А вот и не угадали! Готовится новый шедевр! Фильм "Носорог" - из бюджета просят 25 млн. Гения не остановить! Документальний фільм української режисерки Горлової переміг на фестивалі в Італії - Цензор.НЕТ 4403
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24.11.2020 10:39 Ответить
 
 