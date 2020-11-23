Кабмін заборонив відключати від електроенергії Попаснянський водоканал на Луганщині

Кабінет Міністрів заборонив обмежувати і відключати електроенергію комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал" (Луганська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Урядовим документом внесено зміни до Порядку забезпечення поставок електричної енергії захищеним споживачам, відповідно до яких Попаснянський водоканал віднесено до категорії захищених споживачів.

"На час проведення операції Об'єднаних сил обмеження, відключення електропостачання не застосовуються до об'єктів комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" і комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", - сказано в оновленому тексті Порядку.

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За даними Інтерфакс-Україна, за січень-вересень 2020 року чистий фінансовий результат КП "Вода Донбасу" становив 962,341 млн грн збитку. За даними Донецької облдержадміністрації, станом на 1 травня 2020 року загальний борг підприємства за електроенергію перевищив 3,578 млрд грн, з яких 2,144 млрд грн - на підконтрольній території і 1,434 млрд грн - на непідконтрольній. Кредиторська заборгованість КП "Вода Донбасу" перевищувала 6,478 млрд грн.

У вересні цього року ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" відключало електроенергію Попаснянському водоканалу через заборгованість КП за електроенергію в розмірі 180 млн грн.

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