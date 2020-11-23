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Кабмін (6265) Луганщина (4419) Водоканал (62) водопостачання (611) вода (910)

Кабмін заборонив відключати від електроенергії Попаснянський водоканал на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін заборонив відключати від електроенергії Попаснянський водоканал на Луганщині
Фото: ИА «Вчасно»

Кабінет Міністрів заборонив обмежувати і відключати електроенергію комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал" (Луганська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Урядовим документом внесено зміни до Порядку забезпечення поставок електричної енергії захищеним споживачам, відповідно до яких Попаснянський водоканал віднесено до категорії захищених споживачів.

"На час проведення операції Об'єднаних сил обмеження, відключення електропостачання не застосовуються до об'єктів комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" і комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", - сказано в оновленому тексті Порядку.

Читайте також: У сірій зоні фахівці "Води Донбасу" ремонтують водогін, - Донецька ОДА

За даними Інтерфакс-Україна, за січень-вересень 2020 року чистий фінансовий результат КП "Вода Донбасу" становив 962,341 млн грн збитку. За даними Донецької облдержадміністрації, станом на 1 травня 2020 року загальний борг підприємства за електроенергію перевищив 3,578 млрд грн, з яких 2,144 млрд грн - на підконтрольній території і 1,434 млрд грн - на непідконтрольній. Кредиторська заборгованість КП "Вода Донбасу" перевищувала 6,478 млрд грн.

У вересні цього року ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" відключало електроенергію Попаснянському водоканалу через заборгованість КП за електроенергію в розмірі 180 млн грн.

Також читайте: Українські водоканали заявили про можливі перебої в роботі через недоотримання коштів унаслідок карантину. Звернулися до Разумкова і Шмигаля
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Топ коментарі
+17
щось кармільци всієї України в мільярдних боргах.... як так?
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23.11.2020 19:48
+11
Ничего, нам всем этот долг разбросают в платежки, заплатим. Всего-то по тысяче гривен с каждого, включая детей и стариков, мы что, не можем заплатить такую мелочь за "кормильцев" из Донбасса?
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23.11.2020 19:49
+8
Какие борги!!! Наоборот, они твердят, что Украина им должна по жизни.
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23.11.2020 19:58
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щось кармільци всієї України в мільярдних боргах.... як так?
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23.11.2020 19:48 Відповісти
Какие борги!!! Наоборот, они твердят, что Украина им должна по жизни.
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23.11.2020 19:58 Відповісти
нічого, зєбануті за все сплатять
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23.11.2020 19:59 Відповісти
Какого чёрта! Этот канал не отключали и прошлом году и позапрошлом и позапозапрошлом и вообще как помню кабмин всё время запрещал отключать электроэнергию этому каналу. И наши люди всё время должны по жизни и за воду и за электроэнергию, а мы всё списываем Что тот вы Борменталь сострили пальцем в небо.
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23.11.2020 20:12 Відповісти
Дійсно, для них же епоха бідності пройшла і бариги нема, який наживався на війні. Скоро ще надрукують грошей, що і кури не клюватимуть.
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23.11.2020 20:16 Відповісти
6 лет Народ Украины платит за ублюдков развязавших войну !!! Какие все таки твари сидят наверху Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский водоканал на Луганщине - Цензор.НЕТ 3634
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23.11.2020 20:35 Відповісти
Рехверендум проводили? Тепер пийте мочу.(Головний Москаль України)
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23.11.2020 19:49 Відповісти
Навіщо? Ми всі заплатимо, за їх чисту воду. І 73%, які цього прагнули, ну і 25%, яким це нахрін не потрібне було.
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23.11.2020 20:12 Відповісти
Ничего, нам всем этот долг разбросают в платежки, заплатим. Всего-то по тысяче гривен с каждого, включая детей и стариков, мы что, не можем заплатить такую мелочь за "кормильцев" из Донбасса?
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23.11.2020 19:49 Відповісти
Не, вот это как раз не могут сделать. Сложно и непрозрачно. А вот поднять тарифы для населения, чтобы покрыть убытки энергогенерирующих предприятий из-за хронических неплатежей госпредприятий - это сам бог велел.
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23.11.2020 19:56 Відповісти
у нас в городе куб уже полтийник стоит .. это ничего, главное что бы татамжежнашилюды ни в чём не нуждались ..
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23.11.2020 20:07 Відповісти
"...В сентябре этого года ООО "Луганское энергетическое объединение"...

Мене одного бісить вислів "обмежена відповідальність"? Якщо хтось когось зарізав він теж може нести обмежену відповідальність?
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23.11.2020 19:52 Відповісти
Это не более, чем бизнес-термин. ООО - это значит, что владельцы-основатели юрлица не несут материальной ответственности за долги этого юрлица. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
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23.11.2020 20:02 Відповісти
пусть кабмин сначала оплатит предприятию затраты и расходы на ремонты и эксплуатацию и потом запрещает...
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23.11.2020 19:53 Відповісти
Долгов 2,144 млрд грн - на подконтрольной территории и 1,434 млрд. грн ‒ на неподконтрольной...
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23.11.2020 19:53 Відповісти
Лучше бы кабмин запретил распространение коронавируса.
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23.11.2020 19:53 Відповісти
в головах у тех кто на нём помешан Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский водоканал на Луганщине - Цензор.НЕТ 6562
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23.11.2020 19:56 Відповісти
Кабмин очень добренький, только не ко всем украинцам, а исключительно к тем, кто их хохлами называет а Украину хохляндией, и паспорта украинские они сохранили исключительно чтобы пенсии в хохляндии получать, а так они чисто россияне, вЯликие граждане вЯликой страны.
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23.11.2020 19:58 Відповісти
Ну так там называют самые добрые, а чаще фашиками или упорытыми.
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24.11.2020 01:02 Відповісти
Попаснянский водоканал обслуживает Луганск-отключить им воду-пусть слизывают капли росы с сапог окупантов и сепаратистов-
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23.11.2020 20:01 Відповісти
кабмін сепарський
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23.11.2020 20:11 Відповісти
,,что бы у врагов Украины небыло "сушняка" после празднования рашистских оккупационных праздников.народ Украины должен "кормильцев войны с Украиной " поить бесплатно водой...
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23.11.2020 20:12 Відповісти
ХОЧУ ТОЖЕ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ И ПУСТЬ КАБМИН ЗАПРЕТИТ МНЕ ОТКЛЮЧАТЬ СВЕТ И ВОДУ!
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23.11.2020 20:54 Відповісти
Ну так обьявляйте себя республикой, и проситн помощь у хла. Сразу будет вам почёт и любовь. И бесплатный газ.
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23.11.2020 22:09 Відповісти
в палате №6 места кончились?
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24.11.2020 18:13 Відповісти
Не пойму, ребус какой-то. Люди на оккупированной территории платят за воду оккупационным администрациям, т.е. России. А воду им обеспечивают и оплачивают украинцы, но они их сильно ненавидят. А КП "Вода Донбасса" не заплатили с оккупированных территорий 1,434 млрд. грн.
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24.11.2020 01:01 Відповісти
 
 