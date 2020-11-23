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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) Луганщина (6246) Водоканал (84) водоснабжение (697) вода (880)

Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский водоканал на Луганщине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский водоканал на Луганщине
Фото: ИА «Вчасно»

Кабинет Министров запретил ограничивать и отключать электроэнергию коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" (Луганская область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительственным документом внесены изменения в Порядок обеспечения поставок электрической энергии защищенным потребителям, в соответствии с которыми Попаснянский водоканал отнесен к категории защищенных потребителей.

"На время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются к объектам коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" и коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", ‒ говорится в обновленном тексте Порядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Думаю, они глумятся над нами", - оккупанты на Луганщине принесли в качестве платы за воду 58 тонн монет

По данным Интерфакс-Украина, за январь-сентябрь 2020 года чистый финансовый результат КП "Вода Донбасса" составил 962,341 млн. грн убытка. По данным Донецкой облгосадминистрации, на 1 мая 2020 года общий долг предприятия за электроэнергию превысил 3,578 млрд грн, из которых 2,144 млрд грн - на подконтрольной территории и 1,434 млрд. грн ‒ на неподконтрольной. Кредиторская задолженность КП "Вода Донбасса" превышала 6,478 млрд. грн.

В сентябре этого года ООО "Луганское энергетическое объединение" отключало электроэнергию Попаснянскому водоканалу по причине задолженности КП за электроэнергию в размере 180 млн. грн.

Также читайте: 75 тыс. жителей Донетчины остались без воды в результате прорыва магистрального водовода, - ОГА

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
щось кармільци всієї України в мільярдних боргах.... як так?
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23.11.2020 19:48
+11
Ничего, нам всем этот долг разбросают в платежки, заплатим. Всего-то по тысяче гривен с каждого, включая детей и стариков, мы что, не можем заплатить такую мелочь за "кормильцев" из Донбасса?
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23.11.2020 19:49
+8
Какие борги!!! Наоборот, они твердят, что Украина им должна по жизни.
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23.11.2020 19:58
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щось кармільци всієї України в мільярдних боргах.... як так?
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23.11.2020 19:48 Ответить
Какие борги!!! Наоборот, они твердят, что Украина им должна по жизни.
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23.11.2020 19:58 Ответить
нічого, зєбануті за все сплатять
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23.11.2020 19:59 Ответить
Какого чёрта! Этот канал не отключали и прошлом году и позапрошлом и позапозапрошлом и вообще как помню кабмин всё время запрещал отключать электроэнергию этому каналу. И наши люди всё время должны по жизни и за воду и за электроэнергию, а мы всё списываем Что тот вы Борменталь сострили пальцем в небо.
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23.11.2020 20:12 Ответить
Дійсно, для них же епоха бідності пройшла і бариги нема, який наживався на війні. Скоро ще надрукують грошей, що і кури не клюватимуть.
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23.11.2020 20:16 Ответить
6 лет Народ Украины платит за ублюдков развязавших войну !!! Какие все таки твари сидят наверху Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский водоканал на Луганщине - Цензор.НЕТ 3634
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23.11.2020 20:35 Ответить
Рехверендум проводили? Тепер пийте мочу.(Головний Москаль України)
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23.11.2020 19:49 Ответить
Навіщо? Ми всі заплатимо, за їх чисту воду. І 73%, які цього прагнули, ну і 25%, яким це нахрін не потрібне було.
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23.11.2020 20:12 Ответить
Ничего, нам всем этот долг разбросают в платежки, заплатим. Всего-то по тысяче гривен с каждого, включая детей и стариков, мы что, не можем заплатить такую мелочь за "кормильцев" из Донбасса?
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23.11.2020 19:49 Ответить
Не, вот это как раз не могут сделать. Сложно и непрозрачно. А вот поднять тарифы для населения, чтобы покрыть убытки энергогенерирующих предприятий из-за хронических неплатежей госпредприятий - это сам бог велел.
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23.11.2020 19:56 Ответить
у нас в городе куб уже полтийник стоит .. это ничего, главное что бы татамжежнашилюды ни в чём не нуждались ..
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23.11.2020 20:07 Ответить
"...В сентябре этого года ООО "Луганское энергетическое объединение"...

Мене одного бісить вислів "обмежена відповідальність"? Якщо хтось когось зарізав він теж може нести обмежену відповідальність?
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23.11.2020 19:52 Ответить
Это не более, чем бизнес-термин. ООО - это значит, что владельцы-основатели юрлица не несут материальной ответственности за долги этого юрлица. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
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23.11.2020 20:02 Ответить
пусть кабмин сначала оплатит предприятию затраты и расходы на ремонты и эксплуатацию и потом запрещает...
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23.11.2020 19:53 Ответить
Долгов 2,144 млрд грн - на подконтрольной территории и 1,434 млрд. грн ‒ на неподконтрольной...
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23.11.2020 19:53 Ответить
Лучше бы кабмин запретил распространение коронавируса.
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23.11.2020 19:53 Ответить
в головах у тех кто на нём помешан Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский водоканал на Луганщине - Цензор.НЕТ 6562
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23.11.2020 19:56 Ответить
Кабмин очень добренький, только не ко всем украинцам, а исключительно к тем, кто их хохлами называет а Украину хохляндией, и паспорта украинские они сохранили исключительно чтобы пенсии в хохляндии получать, а так они чисто россияне, вЯликие граждане вЯликой страны.
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23.11.2020 19:58 Ответить
Ну так там называют самые добрые, а чаще фашиками или упорытыми.
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24.11.2020 01:02 Ответить
Попаснянский водоканал обслуживает Луганск-отключить им воду-пусть слизывают капли росы с сапог окупантов и сепаратистов-
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23.11.2020 20:01 Ответить
кабмін сепарський
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23.11.2020 20:11 Ответить
,,что бы у врагов Украины небыло "сушняка" после празднования рашистских оккупационных праздников.народ Украины должен "кормильцев войны с Украиной " поить бесплатно водой...
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23.11.2020 20:12 Ответить
ХОЧУ ТОЖЕ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ И ПУСТЬ КАБМИН ЗАПРЕТИТ МНЕ ОТКЛЮЧАТЬ СВЕТ И ВОДУ!
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23.11.2020 20:54 Ответить
Ну так обьявляйте себя республикой, и проситн помощь у хла. Сразу будет вам почёт и любовь. И бесплатный газ.
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23.11.2020 22:09 Ответить
в палате №6 места кончились?
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24.11.2020 18:13 Ответить
Не пойму, ребус какой-то. Люди на оккупированной территории платят за воду оккупационным администрациям, т.е. России. А воду им обеспечивают и оплачивают украинцы, но они их сильно ненавидят. А КП "Вода Донбасса" не заплатили с оккупированных территорий 1,434 млрд. грн.
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24.11.2020 01:01 Ответить
 
 