Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский водоканал на Луганщине

Кабинет Министров запретил ограничивать и отключать электроэнергию коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" (Луганская область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Правительственным документом внесены изменения в Порядок обеспечения поставок электрической энергии защищенным потребителям, в соответствии с которыми Попаснянский водоканал отнесен к категории защищенных потребителей.

"На время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются к объектам коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" и коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", ‒ говорится в обновленном тексте Порядка.

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По данным Интерфакс-Украина, за январь-сентябрь 2020 года чистый финансовый результат КП "Вода Донбасса" составил 962,341 млн. грн убытка. По данным Донецкой облгосадминистрации, на 1 мая 2020 года общий долг предприятия за электроэнергию превысил 3,578 млрд грн, из которых 2,144 млрд грн - на подконтрольной территории и 1,434 млрд. грн ‒ на неподконтрольной. Кредиторская задолженность КП "Вода Донбасса" превышала 6,478 млрд. грн.

В сентябре этого года ООО "Луганское энергетическое объединение" отключало электроэнергию Попаснянскому водоканалу по причине задолженности КП за электроэнергию в размере 180 млн. грн.

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