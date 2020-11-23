УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13924 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
5 965 39
Байден (2326) Салліван Джон (60) Блінкен (941)

Блінкен стане держсекретарем США, а Салліван - радником із нацбезпеки, - штаб Байдена

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блінкен стане держсекретарем США, а Салліван - радником із нацбезпеки, - штаб Байдена

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден оголосив про ключові призначення у свій кабінет, і, зокрема, він планує призначити главою держдепартаменту Ентоні Блінкена - ексзаступника держсекретаря США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні обраний президент Джо Байден оголосив ключових членів команд із зовнішньої політики і національної безпеки, зокрема, Ентоні Блінкена на пост глави держдепартаменту", - сказано в заяві команди Байдена.

Блінкен обіймав посаду заступника глави держдепу в 2015 - 2017 роках при президенті Бараку Обамі.

Згідно із заявою, радником з нацбезпеки президента США Байден хоче призначити Джейка Саллівана, а Директором Національної розвідки - колишнього заступника радника президента США з національної безпеки Евріл Гейнс.

Планується, що колишній заступник держсекретаря США з питань внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас обійме посаду міністра внутрішньої безпеки, а колишній помічник держсекретаря з питань Африки Лінда Томас-Грінфілд стане постпредом США при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі

Також колишній держсекретар США Джон Керрі стане спеціальним посланником президента з питань клімату.

"Ці досвідчені, перевірені кризою керівники негайно почнуть працювати для відновлення наших інститутів, поновлення і переосмислення американського лідерства, щоб гарантувати безпеку американцям удома і за кордоном і дати відповіді на питання, які визначають проблеми нашого часу - від інфекційних захворювань до тероризму, розповсюдження ядерної зброї, кіберзагроз і кліматичних змін", - наголошується в заяві.

Очікується, що у вівторок Байден виступить з офіційним оголошенням даних призначень.

Читайте також: Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Krychek

Началось!
Похоже Байден начал турне по России с Краснодарских подъездов.

Блинкен станет госсекретарем США, а Салливан - советником по нацбезопасности, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 856
показати весь коментар
23.11.2020 20:42
+13
"Эти опытные, проверенные кризисом руководители немедленно приступят к работе для восстановления наших институтов, обновления и переосмысления американского лидерства, чтобы обеспечить безопасность американцам дома и за границей и дать ответы на определяющие проблемы нашего времени - от инфекционных заболеваний до терроризма, распространения ядерного оружия, киберугроз и климатических изменений"
Блін. А українці знають, що найкраще під час кризи мати при владі клоунів. Вони знають як мир встановити і казну розікрати
показати весь коментар
23.11.2020 20:38
+12
Блинкен станет госсекретарем США, а Салливан - советником по нацбезопасности, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 3897 Вже почав пісюнять в мокшанських під'їздах? Нігадяй
показати весь коментар
23.11.2020 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Эти опытные, проверенные кризисом руководители немедленно приступят к работе для восстановления наших институтов, обновления и переосмысления американского лидерства, чтобы обеспечить безопасность американцам дома и за границей и дать ответы на определяющие проблемы нашего времени - от инфекционных заболеваний до терроризма, распространения ядерного оружия, киберугроз и климатических изменений"
Блін. А українці знають, що найкраще під час кризи мати при владі клоунів. Вони знають як мир встановити і казну розікрати
показати весь коментар
23.11.2020 20:38 Відповісти
У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта
показати весь коментар
23.11.2020 20:40 Відповісти
Совок МО А.Таран "руліт": Бутусов: Міноборони зриває контракт на модернізацію ЗСУ «Шилка», яка знищує дрони. -
https://inforesist.org/butusov-minoborony-sryvaet-kontrakt-na-modernizacziyu-zsu-shilka-kotoraya-unichtozhaet-drony/
показати весь коментар
23.11.2020 21:04 Відповісти
Байден говорил, что совок нуна развалить, ЯО вывезти, а Буш старший говорил нет и нуна еще и ядерное оружие кацапам оставить. Республиканцы уже тогда начали буксовать и вырождаться. 100% при нем будут запрещать не фамилии а банить целые сектора экономики московии, на которых стояит путинский режим.
показати весь коментар
23.11.2020 20:44 Відповісти
Krychek

Началось!
Похоже Байден начал турне по России с Краснодарских подъездов.

Блинкен станет госсекретарем США, а Салливан - советником по нацбезопасности, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 856
показати весь коментар
23.11.2020 20:42 Відповісти
Блинкен станет госсекретарем США, а Салливан - советником по нацбезопасности, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 3897 Вже почав пісюнять в мокшанських під'їздах? Нігадяй
показати весь коментар
23.11.2020 20:47 Відповісти
😂
показати весь коментар
23.11.2020 20:48 Відповісти
Блінкен стане держсекретарем США, а Салліван - радником із нацбезпеки, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 6350
Похоже Байден начал турне по России с Краснодарских подъездов

Тільки не з краснодарських, а красноярських, - на півдні в Краснодарі снігу в таку пору ще нема.
показати весь коментар
23.11.2020 21:01 Відповісти
123 регион - это код региона Краснодарский край. Южный федеральный регион.
показати весь коментар
23.11.2020 21:28 Відповісти
Номер може бути якого завгодно регіону, але фото зроблене в Брянську.
Вперше з'явилося в брянському пабліку "Вконтактє", - https://vk.com/cp_32

Блінкен стане держсекретарем США, а Салліван - радником із нацбезпеки, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 2149
показати весь коментар
23.11.2020 21:47 Відповісти
Atlantic Council: Революция в Украине сформировала всю геополитику 21-го века.

21 ноября украинцы отметили День достоинства и свободы. Таким образом они продолжают семилетнюю традицию, которя ставит Оранжевую революцию 2004-го и Евромайдан 2014-го годов в более широкий исторический контекст. Но в ней есть и кое-что, над чем стоит подумать и международному сообществу.
Два случая, когда люди в Украине выступали против власти, считаются важными поворотными моментами для постсоветской истории страны. Но их влияние на весь регион до сих пор должным образом не оценено. Об этом пишет эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон, информирует UAINFO.org.
Отсутствие четкости, наверное, можно понять. Мало событий в современной истории Европы стали жертвой такого большого количества умышленной дезинформации. С первого же дня Евромайдана в Киеве, который начался в ноябре 2013 года, он стал любимой целью для российской информационной войны. За последние 7 лет Москва продвигала фальшивые истории об украинских протестах, чтобы подорвать их продемократическую природу и оправдать российское военное вторжение в Крым и на Восток Украины.
Но если наследие Евромайдана похоронено под лавиной дезинформации Кремля, украинская Оранжевая революция становится все более забытой. На первый взгляд, мирные протесты зимой 2004 года были лишены геополитических драматических событий, которые разворачивались спустя десятилетие. Но это обманчивое впечатление. Хоть первая революция независимой Украины не привела к прямой военной агрессии России или к сдвигу баланса сил в Европе, она все равно была переломным моментом. Это был конец ранней постсоветской эры, после которого появился климат в духе холодной войны, определяющий международные отношения сегодня.
Читайте также: К 2020 году Украина проиграла Майдан - политолог
Чтобы правильно оценить важное значение Оранжевой революции, нужно посмотреть за пределы политического провала, который произошел после нее. Протесты в конце 2004 года не позволили лояльному к Кремлю кандидату в президенты Виктору Януковичу сфальсифицировать выборы и захватить кресло президента Украины. Благодаря протестам его больше настроенный на реформы оппонент Виктор Ющенко смог победить на выборах.
Однако, Ющенко довольно быстро оказался в эпицентре междоусобиц, которые помешали решающе приблизить Украину к Евроатлантической интеграции. А 5 лет его президентства были большим разочарованием. Это позволило Януковичу получить шанс на маловероятное возвращение и победить на президентских выборах в 2010 году.
Вместе с тем, Украина в 2010 году очень отличалась от той страны, которую он хотел возглавить за шесть лет до того. Благодаря Оранжевой революции ландшафт СМИ в стране больше не был под государственной цензурой, как до 2004 года. Зато появилась оживленная, хоть и не идеальная, форма журналистской свободы, отражавшая конкурирующие интересы различных олигархических кланов в стране.
Став президентом, Янукович не смог запихнуть джинна свободной прессы обратно в бутылку. Зато его попытки отменить все достижения Оранжевой революции разожгли протесты 2014 года, которые привели к свержению его режима. Оранжевая революция также сильно повлияла на то, как украинцы воспринимают себя, и на их национальную идентичность.
В первые 13 лет независимости политические, культурные, социальные и экономические границы между Украиной и Россией оставались размытыми. Люди по обе стороны от границы продолжали рассматривать свои независимые страны как неразрывно переплетенные. Все изменилось в 2004 году, когда миллионы украинцев мобилизовались, чтобы защитить свободные выборы.
Протесты послужили национальному пробуждению, закрепили демократическую природу Украины и направили на путь, который сильно отличался от авторитаризма России во времена Владимира Путина. За 16 лет после Оранжевой революции Украина провела 8 избирательных кампаний без возвращения к тому политическому угнетению и вопиющих фальсификаций, которые до сих пор характерны для других бывших республик СССР. Этот успех помог укрепить утверждения о европейской идентичности среди украинцев и углубить ощущение психологической отдельности от авторитарной России.
Несмотря на большие размеры и стратегическую важность Украины, эти изменения также должны были бы закрепить Оранжевую революцию в более широкой истории Восточной Европы. Но чтобы оценить истинное геополитическое влияние великого постсоветского прорыва Украины, его нужно рассмотреть в контексте реакции России.
В избирательную ночь 2004 года во время президентских выборов в Украине президент России Владимир Путин был настолько уверен в способности повлиять на результат, что он приехал в Киев. Там от "провел лекцию" для украинцев, почему они должны поддержать того кандидата, на которого укажет он. Но это была ошибка с его стороны, которая вызвала возмущение даже аполитичных украинцев. Они почувствовали, что независимость их страны снова под угрозой. Через несколько недель после визита Путина началась Оранжевая революция.
Реакция Кремля на события в Киеве были изначально смесью возмущения и нежелания верить. Когда масштабы катастрофы стали очевидными, настроения сменились на горькое ощущение "украинской измены". Кроме того, в Москве считали, что украинская революция - это смертельная измена со стороны части партнеров России в Европе и Северной Америке. Москва считала открытую поддержку продемократических протестов в Украине со стороны Запада актом международной агрессии. Кремль считал, что это было открытое вмешательство во "внутренние дела" России и подтверждение неумолимой враждебности западного мира.
Последствия для российской внешней политики были очень большими. В первые 4 года своего президентства Путин хотел расширить сотрудничество с Западом и в то же время восстановить российскую позицию среди наиболее влиятельных сил. Оранжевая революция покончила с этой эрой порой странного сотрудничества. После украинской революции Россия стала на националистический курс во внутренней политике и становилась все более конфликтной на глобальной арене.
Первые признаки этих изменений стали заметными в информационной сфере. Через несколько месяцев после демократических протестов в Украине, Москва обнародовала планы запустить телеканал Russia Today. Решение Кремля войти в англоязычное информационное пространство считалось прямой реакцией на поражение России в информационной войне, которая бушевала вокруг событий в Украине. К концу 2005 года Russia Today имел широкую аудиторию по всему миру. Очень скоро телеканал стал бастионом антизападных настроений, который позволил России выражать откровенную враждебность к международному порядку, построенному после 1991 года.
Внутри России Оранжевая революция дала толчок изменениям в настроениях, поскольку Москва хотела позаботиться, чтобы внезапная вспышка демократии в Украине не оказался "заразной". Это выражалось в дерзких проявлениях поддерживаемого государством национализма, который основывался на ощущении неразрывности с советским прошлым, а также на умалении преступлений коммунистической эры.
Читайте также: Спецоперація "Ліквідація": навіщо ДБР викликає чільних учасників Революції гідності
Через несколько недель после протестов в Украине Кремль запустил общенациональную кампанию, которая поощряла россиян носить оранжево-черные георгиевские ленты как знак победы СССР над нацистской Германией. А поскольку память о украинских революционных оранжевых лентах еще была свежей, трудно было не заметить шовинистическое значение этого жеста. Он также дал некий анонс того, что будет дальше. После первого появления весной 2005 года георгиевская лента закрепилась в самом сердце все более фанатичного культа Победы, который режим Путина использовал для оправдания своего авторитаризма через все более экстравагантные формы чествования памяти Второй мировой войны. То, что появилось как реакция на оранжевые ленты революции в Украине, превратилось в символ целой эры Путина.
Примерно в то же время в России начали подавлять потенциальные источники внутренней оппозиции. Кремль заметил, что участие украинского гражданского общества в активизме "снизу" сделало Оранжевую революцию возможной. Поэтому он начал давить на российские неправительственные организации с международными связями, обозначая их как "иностранных агентов".
Украинские студенты тоже сыграли важную роль в революции. Поэтому Кремль начал делать все возможное, чтобы привязать российскую молодежь к режиму. Таким образом появились "Наши" - лояльное к Путину молодежное движение, которое было образовано в апреле 2005 года и пользуется тесными связями с российским истеблишментом. За два года "Наши " завербовали более 100 тысяч членов. Движение часто сравнивают с советским "Комсомолом" и "Гитлерюгендом".
На международной арене Москва начала демонстрировать свое недовольство чуть позже. Путин открыто не объявлял об изменениях во внешней политике России еще два года после Оранжевой революции. Вплоть до его известной речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, когда он выступил против доминирования США в мире. С этой точки российская международная агрессия становилась все более дерзкой. Через несколько месяцев после речи Путина в Мюнхене Москва организовала информационную и кибератаки против Эстонии, которая стала первой жертвой российских тактик гибридной войны.
Летом 2008 года российские танки пересекли границу Грузии. Через шесть лет после того новой жертвой
показати весь коментар
23.11.2020 20:42 Відповісти
Новый директор национальной разведки Эврил Хейнс(посередине). Слабые мужики любят окружать себя женщинами, так они выглядят мужественнее.

Блинкен станет госсекретарем США, а Салливан - советником по нацбезопасности, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 1004
показати весь коментар
23.11.2020 20:49 Відповісти
Вашингтон и его союзники отработали широкомасштабный удар по авиабазе ВКС России в Сирии.
Сообщается, что ВВС США, совместно с Турцией, ОАЭ, Данией и рядом других государств союзников, отработали нанесение масштабного воздушного удара по российской военной авиабазе в Сирии.23.11.20
показати весь коментар
23.11.2020 21:18 Відповісти
Скоро их сменят миролюбные демократы.)
показати весь коментар
23.11.2020 21:22 Відповісти
кацап, не переживай ты так - всё равно вам жопа...
показати весь коментар
23.11.2020 21:33 Відповісти
Кацап в принципе не может сформулировать свою мысль. Наглядный пример:
Блінкен стане держсекретарем США, а Салліван - радником із нацбезпеки, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 5260
показати весь коментар
23.11.2020 22:05 Відповісти
А по-моему бомбили уХйловцев именно те республиканцы, которые перечили сегодняшнему и помогли завтрашнему.
показати весь коментар
23.11.2020 21:34 Відповісти
Это то что называют женской логикой.)
показати весь коментар
23.11.2020 21:55 Відповісти
Возле трама был джаред кушнер, ну а здесь будет блинкен.
показати весь коментар
23.11.2020 20:52 Відповісти
Ну, хоч є якісь сподівання, що Блінкін і Зєлькін знайдуть спільну мову, - ідиш.
Вже традиційно демократи призначають на сферу зовнішньої політики євреїв.
Звісно, якщо президент - білий демократ, віце-президентка - чорна демократка, то очільник Держдепу має бути іудейським демократом.
показати весь коментар
23.11.2020 20:57 Відповісти
В Википедии написано, что когда этот женился внучке бывшего главы Секретной службы США, "свадебная церемония проводилась совместно по католическому и еврейскому обряду". Это как? Блінкен стане держсекретарем США, а Салліван - радником із нацбезпеки, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 4907
показати весь коментар
23.11.2020 20:58 Відповісти
Блинкен Тони
показати весь коментар
23.11.2020 20:59 Відповісти
Він єврей, а дружина католичка.
показати весь коментар
23.11.2020 21:02 Відповісти
Католическая церковь перед обручением и крещением требует предоставить документ, где были крещены каждый их копии. Если кто-то не был крещён в католической, никаких обрядов не делают. Православные церкви в Европе не имеют таких запросов.
показати весь коментар
23.11.2020 21:15 Відповісти
Якщо папа римський нещодавно підтримав шлюби для геїв, то що там казати про якісь спільні єврейсько-католицькі церемонії.
показати весь коментар
23.11.2020 21:31 Відповісти
папега заигрывает с геями, скрывает о педофилие в рядах католических священников. Поклоняется мадонне и молит санта катерина защитить Европу. А ***** называет достойным уважения , потому что тот держит свои миллиарды в ватикане. Польские и немецкие кардиналы резко критикуют папегу, называя его еретиком. Но он не еретик - он слуга дьявола. Всё больше католических священников вслух высказываются прихожанам о делишках папеги. Но их выставляют за двери церкви. США завели дело на польского папу Giovanni Paolo ll и требуют снять с него титул святого.
https://newrezume.org/news/2017-08-28-23270
https://www.ilmessaggero.it/vaticano/pedofilia_chiesa_abusi_maciel_dziwisz_polonia_papa_francesco_vittime_legionari_cristo_vaticano-5577355.html

https://www.ilmessaggero.it/vaticano/wojtyla_gay_omosessuali_polonia_vittime_molestie_cardinale_gulbinovicz_dziwisz_stanislao-5570177.html

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/scisma-tedesco-che-agita-i-sonni-vaticano-1897473.html

https://www.ilmessaggero.it/vaticano/giovanni_paolo_ii_pedofilia_rapporto_nyt-5589618.html
показати весь коментар
24.11.2020 07:28 Відповісти
"Papa Francesco è eretico": lo dicono 51 personaggi dell'estrema destra cattolica
"Papa Francesco è un eretico da convertire", fedeli contro il parroco durante la messa continua su: https://www.fanpage.it/attualita/papa-francesco-e-un-eretico-da-convertire-fedeli-contro-il-parroco-durante-la-messa/ https://www.fanpage.it/

Мир порочный, церковь отступает от Бога. Не потому ли в мир посланы болезни (вирус).
показати весь коментар
24.11.2020 07:39 Відповісти
Сначала обвенчались в католической церкви. Потом провели обряд бракосочетания в синагоге. Что тут не понятного?
показати весь коментар
23.11.2020 22:10 Відповісти
Мигрант из Кубы Алехандро Майоркас первый латиноамериканец в истории США, который будет отвечать за "homeland safetу", внутреннюю безопасность.

Блінкен стане держсекретарем США, а Салліван - радником із нацбезпеки, - штаб Байдена - Цензор.НЕТ 403
показати весь коментар
23.11.2020 20:58 Відповісти
Не знаю таких.
показати весь коментар
23.11.2020 21:08 Відповісти
Мене цікавить коли Байден отримає коди від дверей.? Посцикать там.Отряди ***** несут круглосуточне чергування.
показати весь коментар
23.11.2020 21:15 Відповісти
А ботоксне чмо досі не привітало Байдена. Сидить обісцяне у бункері
показати весь коментар
23.11.2020 21:20 Відповісти
Блинкен во времена Обамы был идеологом доктрины "ни в коем случае не давать Украине оружие, так как это разозлит Россию, с которой у нас важные отношения и много совместных проектов".
показати весь коментар
23.11.2020 22:02 Відповісти
А Трамп за?
показати весь коментар
23.11.2020 22:38 Відповісти
Трамп уже никому не интересен,-разве что только прокурорам.
показати весь коментар
24.11.2020 06:20 Відповісти
Он другого мнения.
показати весь коментар
24.11.2020 23:41 Відповісти
В некоторых сми-сру появились плаксивые статьи,что команда рыжего клоуна,готовится к передаче дел будущей администрации демократов.
показати весь коментар
24.11.2020 06:22 Відповісти
Теперь кацапов драть будут, вой будет стоять)))
показати весь коментар
24.11.2020 10:49 Відповісти
 
 