Чоловіка, який повідомив про "замінування" АЗС у Київській області, затримано, - Нацполіція

У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який "замінував" автозаправну станцію, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Повідомлення на "102" надійшло від аноніма про те, що на одній із автозаправних станцій у селі Ходосівка закладено 2 кг тротилу. Після чого заявник кинув трубку. На місці можливого закладення вибухівки працювали слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія , вибухотехніки, кінологи. Жодного предмета, який міг би становити загрозу життю чи здоров'ю людей, поліцейські при обстеженні АЗС і прилеглої території не виявили", - сказано в повідомленні.

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Під час здійснення низки розшукових заходів поліцейські встановили і затримали "мінера". Ним виявився 27-річний житель Обухова. Він повідомив у поліцію про мінування АЗС заради розваги.

"Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років", - підсумували в поліції.

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