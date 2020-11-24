Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що цього року Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дозволить взяти інші запозичення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Милованов заявив в ефірі програми "Свобода слова"

Милованов заявив: "Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде".

За словами колишнього міністра економіки, до кінця року можна встигнути досягти домовленостей на робочому рівні. Останні можуть дозволити Україні взяти запозичення в інших структур.

"Це позитивний сигнал ринкам фінансовим, що дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть переговори з МВФ, за прийнятними відсотками", - сказав Милованов.

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