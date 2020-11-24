УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4384 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
19 160 153
кредит (590) МВФ (1343) Милованов Тимофій (281)

Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що цього року Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дозволить взяти інші запозичення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Милованов заявив в ефірі програми "Свобода слова"

Милованов заявив: "Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде".

За словами колишнього міністра економіки, до кінця року можна встигнути досягти домовленостей на робочому рівні. Останні можуть дозволити Україні взяти запозичення в інших структур.

"Це позитивний сигнал ринкам фінансовим, що дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть переговори з МВФ, за прийнятними відсотками", - сказав Милованов.

Також читайте: Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+64
Зєля послав МВФ в жопу в Кварталі, а МВФ послало Зєлю в жопу, в реалі.
показати весь коментар
24.11.2020 01:28
+63
Ну прям как из кина - "Голобородька побеждает МВФ".
Только кина не будет.
показати весь коментар
24.11.2020 01:25
+37
Бєнєсуела.
показати весь коментар
24.11.2020 01:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://www.youtube.com/watch?v=GbABG0qe80Y&feature=emb_logo

Мільйони за звільнення: хто з ТОП-силовиків отримав найбільше за відставку /// НГ№334 (2020.11.23)

При увольнении с должностей бывших военных должностных лиц во время президентства Владимира Зеленского последние получали от 900 до 2,3 млн гривен, сообщает Bihus.info
Так, сообщают журналисты, экс-глава управления госохраны Валерий Гелетей при увольнении получил почти 805 тысяч. (Во время службы его зарплата составляла 889 тысяч в год).
Бывший глава СБУ Василий Грицак, увольняясь, получил 1 426 171 грн.
Экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко - примерно 2 млн грн.
Экс-глава Минобороны Степан Полторак - 1 925 261 грн.
ывший начальник Нацполиции Сергей Князев - более 2300000 грн, а глава Нацгвардии Юрий Аллеров - более 1,8 млн. Последнему в этом году еще «добавили» более 524 тысячи.
показати весь коментар
24.11.2020 08:19 Відповісти
Ну,якщо коротко то можна сказати просто Ж О П А)))
показати весь коментар
24.11.2020 08:49 Відповісти
Не раскачивайте лодку! Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 1099
показати весь коментар
24.11.2020 18:42 Відповісти
Так обратитесь в барышевский суд. Он всё решит!!
показати весь коментар
24.11.2020 08:54 Відповісти
Должность - советник советника. Класс! А, интересно, у него есть советник?
показати весь коментар
24.11.2020 09:00 Відповісти
Раздувают суки штат свой и всё на наши налоги, живут и жируют эти твари. Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3491
показати весь коментар
24.11.2020 22:02 Відповісти
А как же это ?
Зеленский - директору МВФ Георгиевой: "Мы выполнили все структурные маяки программы МВФ"
Зеленский - директору МВФ Георгиевой: "Мы выполнили все структурные маяки программы МВФ"Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
https://censor.net/ru/news/3231682/zelenskiyi_direktoru_mvf_georgievoyi_my_vypolnili_vse_strukturnye_mayaki_programmy_mvf
Опять зеля насцал своим 73% в глаза , но они всё равно скажут , что это Петя насрал им в штаны
показати весь коментар
24.11.2020 09:26 Відповісти
Конечно не будет. И в следующем тоже не будет.
показати весь коментар
24.11.2020 09:27 Відповісти
Правильно казати: кредита МВФ цій владі не буде. Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 2641
показати весь коментар
24.11.2020 09:27 Відповісти
Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 9385
показати весь коментар
24.11.2020 16:26 Відповісти
Накерувалися, молодіє ліца! Скільки весною було розмов про досвідченного хірурга і інтерна - ні, таки сказали, "хай опєріруєт інтерн"!
показати весь коментар
24.11.2020 09:32 Відповісти
Шо значит не успеваем? Зеленский в своей голове уже выполнил все структурные маяки ))))
показати весь коментар
24.11.2020 09:33 Відповісти
Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 4895
показати весь коментар
24.11.2020 21:38 Відповісти
этот скот приложил руку к разворовыванию зерна...
показати весь коментар
24.11.2020 10:04 Відповісти
А як кричало зелене бидло про інвестиції і займи міжнародних фондов . Цього немає При Порошенко економіка зростала (і це при війні і суцільному опустошені казни бандою януковича), інвестиції зростали,позики надавались, казна поповнилась в астрономічні розміри. Де все це зараз???. Причина--при владі злодії, брехуни,неучі,лохі,. Корупція виросла в рази. Зате нові обличчя які майже із одної НЕ УКРАЇНСЬКОЇ нації.
показати весь коментар
24.11.2020 10:07 Відповісти
Вот так во русские и победили, при помощи своих холуев разрушили экономику.
показати весь коментар
24.11.2020 10:18 Відповісти
Дэбил ваЗЕлиновский!!! их не будет вообще, потому что этот малоПИД,,,роский нарко-Дегенерат обосрался по полной программе, а МВФ это не ЗЕбилы, их видосиками и брехней не "возьмешь"......
показати весь коментар
24.11.2020 10:21 Відповісти
УГА, ТАВАГІШЧІ! Нарешті Україна скинула з себе зашморг міжнародних паразитів-банкірів! ЗЕЛЕН-ий - НАЙКРАЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!!!! УГА!
показати весь коментар
24.11.2020 10:24 Відповісти
А дьЄРМАК - НАЙРАЩИЙ ЗАВГОСП ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ!!!! Потрібно більше призначити радників дьЄРМАКУ!
показати весь коментар
24.11.2020 10:27 Відповісти
Давайте пошлемо члЄнограя в турне з піаніно.Нехай пособить бюджету)))
показати весь коментар
24.11.2020 10:30 Відповісти
Для маланцев дерибан урвался .))
показати весь коментар
24.11.2020 10:42 Відповісти
Вопрос ,когда 🐑🐏 будут сносить эту власть 🤔🤫🤭🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.11.2020 10:50 Відповісти
Зачем? Успех же за успехом, вот с МВФ почти получилось не договориться, а ведь именно на это надеялись зебилы.
показати весь коментар
24.11.2020 11:38 Відповісти
Песец. Может зебили хоть от коронки сдохнут?
показати весь коментар
24.11.2020 10:51 Відповісти
оставь надежды.... скорее мы с тобой сдохнем.... ты же видишь неделю в феофании полежали и уже здоровы..... слухи ходили что им какие то волшебные лекарства прислали и из америки и из мацквы.... а у тебя есть такие препараты???? вот и у меня нету!
показати весь коментар
24.11.2020 10:58 Відповісти
мендельша и ермак, расскажите украинцам ещё раз о найвплывовишем президенте в мире? идиоты зеленые про.бали всё что только можно! шо это опять порох виноват? осталось только про.бать безвиз и пустить путлера в Киев. может сами подоброму уйдете в отставку....народ посмеется но поймет. по крайней мере так честно будет. ну не получилось , бывает.....или будете Майдана ждать?
показати весь коментар
24.11.2020 10:54 Відповісти
А за що і навіщо вам давати ті гроші, як ви їх розкрадете, а Україну під московію положете. Ви думаєте там дураки сидять, а ви розумні? Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7732
показати весь коментар
24.11.2020 11:10 Відповісти
По-здрав-ля-єм! - виповнилася мрія коломойського. Питання до Клоуна - "а ти Плядь малороська, як тепер будеш викручуватися, ковідні бабки то вже закінчилися?"
показати весь коментар
24.11.2020 12:07 Відповісти
****@ Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3632
показати весь коментар
24.11.2020 12:16 Відповісти
Прямо Колумб...
Відкриття Америки...
показати весь коментар
24.11.2020 12:41 Відповісти
Фісбук сьодні нагадав...

«Леонід Мефодовський

24 листопада 2019 р. ·
Поширено серед: _Ваші друзі

Хроника одного Президента ...

24.11.2019 г.

Рон ван Роден, руководитель миссии МВФ в Украине выступил вчера с презентацией своего доклада перед комиссией "credit meeting" . Краткое "нет, пока ..." и присутствующим раздали доклад в 12 страниц. Комитет соберется во вторник и создаст рабочую группу для наработки предложений для Украины

Тобто рік тому МВФ викатив умови, завдяки виконанню яких можливий був транш... Цілий рік зє та його квартал гадав, що воно саме розсмокчеться...
Але 30 відсотків дятлів досі за тупого, брехливого та ленивого бубочку...
показати весь коментар
24.11.2020 13:23 Відповісти
Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 116
показати весь коментар
24.11.2020 13:51 Відповісти
..No Honey... Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 8461
показати весь коментар
24.11.2020 21:35 Відповісти
По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне. Последние могут позволить Украине взять заимствования у других структур.

------------------------------------------------
каких именно?
показати весь коментар
24.11.2020 13:58 Відповісти
Ого, хоть один протрезвевший советник у завхоза появился.
показати весь коментар
24.11.2020 14:14 Відповісти
Осталось только продать золотой запас...
показати весь коментар
24.11.2020 14:33 Відповісти
Какого бы цвета не были коммуняки - красного, или, как сейчас в Украине, зеленого - все равно все их делишки заканчиваются одним: убийством экономики, обнищанием населения, а, зачастую, и голодом.
Штат Виктория, Австралия, стоит в очереди на дефолт следующий, долг штата через 3 года будет - здесь звучат фанфары - 155 (!) миллиардов (!) баксов.
Да, это долг одного штата.
И да, это составляет почти 30% годового валового продукта штата (который наши зайчики коммуняцкие подсчитали, конечно, по до-ковидным цифрам, а теперь составит больше 50%, полагаю).
Если кто еще не понял, есть просто киздец, а есть киздец лютый.
Так вот, это безудержное заимствование денег коммуняками штата Виктория - это киздец лютый, такого долга у штата Виктория не было даже с начале 90-х годов, когда из-за долгов вылетело с позором тогдашнее лейбористкое правительство из власти.
Но теперь ситуация "много более лучше"(С), распродавать штату Виктория нечего, все уже распродали.
Нищуки с голой *опой набирают долги, как пивом налпваются.
Никогда не слышали, как напиваются пивом?
А это когда 12 банок выпивает один человек за раз (или 12 бутылочек), похмелье, по слухам, особенно от такого пивного загула тяжелое.
Пока нашим коммунякам обещают, что рейтинг штата понизят кредитные агентства, и это, граждане, хорошо.
Хорошо, потому что это первый шаг к дефолту.
А обанкротившийся штат в Австралии берут под администрирование федералы, был штат - станет территория, и это, граждане, отлично, потому что не будет никакого сепаратизма.

К чему я, граждане украинцы, этот спич и веду: что-то часто "бурят" Богдан в эфир отсвечивать стал, видать эта вокзальная проститутка, потеряв всякую надежду эвакуироваться в Лозанну или Женеву (где он там уточек кормил?) решила найти нового клиента, и подался "бурят" к соседям, отсюда и интервью его с Ксюшей Собчак.
Не знаю, на каких условиях и за какую сумму договорился "бурят" сдать Украину соседям, но выпускать "бурята" из страны нельзя!
Очень надяюсь я, граждане украинцы, на официальный дефолт Украины и на то, что сметет эту шваль "полковник Пиночетенко", короче говоря, позвонит "хунта" на Банковую и скажет: "А ну, ша, Украину сдавать" - и настанет конец "буряту" с его гоп-компанией.
показати весь коментар
24.11.2020 14:40 Відповісти
После легализации игорного бизнеса деньги же должны были потечь рекой.
Как так? Снова по карманам разсовали
показати весь коментар
24.11.2020 15:55 Відповісти
Ну, а ты думал, что пойдут на благое дело?
показати весь коментар
24.11.2020 22:28 Відповісти
а кто это вообще такой ермак?, который жрет и лечится в "феофании" за гос. счет, занимает койко-место для действительно больных и еще себе советников набирает, не тот, который слил фсб операцию по поимке "вагнеровцев"?
показати весь коментар
24.11.2020 16:32 Відповісти
Усьо, кіна ні будіт, іліктрічіство кончілось...
показати весь коментар
24.11.2020 17:19 Відповісти
Кредит это же займ,который народу надо отдавать с порой не малыми %, а кредит от МВФ в основном идет на поддержку курса гривны до момента выплаты по облигациям в гривне, где % максимальный ,этоже финансовая пирамида , а дальше, что?,когда кредиты не дадут?-курс 50?, толи власть тупая, толи получает откаты с каждой завышенной не рыночной тратой с бюджета. Нам не кредиты надо а прибыль в виде поступлений налогов в бюджет, но для этого надо создать экономические свободы для народа,за что выходидили люди на 2-ух Майданах, а не монопольно-олигархическое ограбление ,а вот со свободами проблема, потому, что сама власть и грабит под час через прихватищированные монополии, на очереди монополии на рынке Земли, значит и на рынке продовольствия.
показати весь коментар
24.11.2020 17:55 Відповісти
Сам назвался дебилом и еще дважды в одну и ту ж какашку вступил,ну не дебил ?
показати весь коментар
24.11.2020 18:30 Відповісти
Я за то чтобы МВФ вообще не копейки не давала,пусть 73% ослов прочувствуют на свое шкуре все прелести зеВидосиков!
Жаль что и думающие люди будут страдать вместе с ЗеБилами.
показати весь коментар
24.11.2020 19:46 Відповісти
Сегодня слышал, на ушах нет ресничек, разговор двух экономических экспертов на остановке - Во всём виноват Порошенко. - Почему?- Мало денег оставил вовочке. Так мвф это не Порошенко. - Но ему то они давали. - От суки.
показати весь коментар
24.11.2020 20:05 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·3 ч

Мало кто знает чем еще занимался Милованов последние месяцы. Этот аморальный уродец вел тренинги на тему "Как нейтрализовать вопросы народа о внешнем влиянии,о соросятне,о схемах МВФ и о неработающих антикоррупционных органах" Разданы целые методички.
показати весь коментар
24.11.2020 21:10 Відповісти
...теж мені,.... відкрив "сєкрєт полішинеля"....
показати весь коментар
24.11.2020 21:31 Відповісти
"Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет"

Угу ... Именно не успеваете, недоумки зеленые ...
показати весь коментар
24.11.2020 21:40 Відповісти
еще один суперуспешный суперэффективный наркоман
показати весь коментар
24.11.2020 23:10 Відповісти
$ 4000 зарплати вчителям не буде. Підвищення не буде. Кабмін скасував підвищення зарплати вчителям на 20-70% у 2021 році: в бюджеті немає коштів.
показати весь коментар
25.11.2020 03:59 Відповісти
Пандемія. Держава купила нуль апаратів ШВЛ. Країна готується іти на локдаун. МВФ грошей цього року вже не дасть... Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?
Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
Кредиту МВФ цього року не буде, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 5926
показати весь коментар
25.11.2020 04:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 