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Бабин Яр (157) історія (1050)

26 листопада відбудеться онлайн-зустріч із дослідниками, що встановили місця масових розстрілів у Бабиному Яру у вересні 1941 року

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26 листопада відбудеться онлайн-зустріч із дослідниками, що встановили місця масових розстрілів у Бабиному Яру у вересні 1941 року

Дослідники встановили місця масових розстрілів 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру.

Послухати дослідників і отримати відповіді на питання можна наживо 26 листопада о 18:00, передає Цензор.НЕТ.

Реєстрація на онлайн-зустріч з головними дослідниками за посиланням.

Міжнародна команда дослідників Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" визначила місця масових розстрілів євреїв у Києві в кінці вересня 1941 року і представила 3D-модель Бабиного Яру 40-х років. Дослідження на перетині історії, криміналістики і технологій тривали півтора року.

Дослідники розкажуть про методологію проведення дослідження, обґрунтують зроблені відкриття. Вони також готові відповісти на запитання, які цікавлять спільноту.

У обговоренні братимуть участь:
Мартін Дін, історичний консультант Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", колишній співробітник відділу військових злочинів поліції Лондона;
Олександр Круглов, український історик, старший радник з історичних питань Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр";
Максим Рохманійко, директор Центру просторових технологій.

Також читайте: Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" встановив місця масових розстрілів у вересні 1941 року

Модерувати захід буде Владислав Гриневич, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, директор Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру.

Карту місць розстрілів дивіться за посиланням. 3D-модель Бабиного Яру 1941 вже зараз можна подивитися на сайті Меморіального центру.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Довожу до сведения "исследователей", что с самого начала и по 60-годы 20 столетия, по улице дорогожицской ходил трамвай с лукьяновки до теперешней больницы.
Шпалы и рельсы были потом использованы для строительства детской железной дороги.
Это была одна из немногих линий, которая оставалась однопутной с разъездами.
Именно на том месте, где "исследователи" жирно отметили якобы место расстрела, был разъезд.
Остатки его сохранились напротив института и поныне.
Так, что лажанулись ваши исследователи. На улице дорогожицской никаких расстрелов быть не могло.
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24.11.2020 10:32
+3
Тобто 80 років ніхто не знав, де розстріляли десятки тисяч людей???
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24.11.2020 10:10
+2
Грязное шоу.

Дальше деньги будут вымогать.
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24.11.2020 14:30
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Тобто 80 років ніхто не знав, де розстріляли десятки тисяч людей???
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24.11.2020 10:10 Відповісти
В сересере : менше знаєш - довше проживеш
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24.11.2020 10:15 Відповісти
зачем знать? согнали тысячи грузовиков с углем, согнали десятки тыс. жителей, в то время когда Вермахт отступал, и заставили все сжечь и собрать пули. Это все знают ведь.
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24.11.2020 10:45 Відповісти
У тебя странное впечатление о том, как немцы использовали уголь, из которого им приходилось гнать горючее.
И где те десятки тысяч людей, якобы свидетелей?
С трудом нашли несколько десятков, да и те почти все подставные.
В Киеве всего оставалось 70 тысяч наления.
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24.11.2020 10:51 Відповісти
а вы нормально прочитал мою реплику? ну так отож 26 листопада відбудеться онлайн-зустріч із дослідниками, що встановили місця масових розстрілів у Бабиному Яру у вересні 1941 року - Цензор.НЕТ 6579
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24.11.2020 11:08 Відповісти
В этой теме сарказм - это лишнее, потому его не искал.
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24.11.2020 11:14 Відповісти
так то не сарказм, это как бы сказать шо(реально) - кричали про 6млн., потом скостили в 1 "заведении" шо было там не 4млн., а 1.5, или чет такое, но сакральное 6млн. - осталось.
я ниче не говорю, просто факты же. не говорю шо такого не было, но то шо врут как Брежнев(да ему и то просто бамашку подсовывали - на, читай, Бровастый)
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24.11.2020 11:19 Відповісти
Довожу до сведения "исследователей", что с самого начала и по 60-годы 20 столетия, по улице дорогожицской ходил трамвай с лукьяновки до теперешней больницы.
Шпалы и рельсы были потом использованы для строительства детской железной дороги.
Это была одна из немногих линий, которая оставалась однопутной с разъездами.
Именно на том месте, где "исследователи" жирно отметили якобы место расстрела, был разъезд.
Остатки его сохранились напротив института и поныне.
Так, что лажанулись ваши исследователи. На улице дорогожицской никаких расстрелов быть не могло.
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24.11.2020 10:32 Відповісти
Так і хочеться сказати - какаяразніца...
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24.11.2020 10:34 Відповісти
У тій війні Українців погибло врази більше: на фронтах, у полоні, у тих же концтаборах і в самому Бабиному Ярі. Євреї лише драпали і ховалися по норах і горищах. А після війни євреям будують Меморіали, а Українців шельмують колаборантами і зрадниками. На нашій Українській землі.
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24.11.2020 12:54 Відповісти
"Исследование" по заявке центра Холокоста в целом тянет на серьёзную работу по натягиванию совы на глобус. Причём даже втроём у них это вышло уныло. Начнём с того, что "исследователи" фоток среди которых человек с именем и фамилией певца Мартина Дина, не обнаружен ни в одной базе данных. Может мне не повезло просто... Что же исследовали исследователи? Фото военного фотографа Иоханесса Хелле на которых нет ни одного снимка с расстрелами. Есть много фото киевских улиц с лежащими прямо на тротуаре трупами, которые обходят оставшиеся горожане и фото песчаного карьера сделанные с разных ракурсов. Суть исследования именно в том, что бы натянуть сову на глобус именно в этом вопросе. Ниже я приложу аерофотоснимок 1943 года Бабьего яра в правом нижнем правом углу современная рамка позиционирования на привязку к современной карте Киева.
Тот кто хоть чуть-чуть интересовался этим вопросом и видил снимки и аэрофотосъёмку а также историческими событиями тех лет знает, что это были дни когда Советские войска оставили Киев а диверсанты всё взрывали и поджигали в том числе и уникальную Дестянинную церковь. Киев полыхал в пожарах, немцы пожары тушили, им взрывали насосные станции и прокалывали шланги. Те кто так делал - расстреливали на месте. Трупы этих патриотов мы и наблюдаем на фото. И на фоне этого бардака немцы решают расстреливать евреев и цыган.... странное решение ибо первое упоминание об окончательном решении еврейского вопроса возникло в Ванзее 20 января 1942 года... А цыгане? уж кто из Киева драпанул первым так это были точно евреи и цыгане не в обиду им будет сие сказано.
Ну да ладно. Итак что я вижу в этом исследовании фото песчаного карьера который исследователи пытаются выдать сначала за Бабий Яр а потом притянуть за уши вероятные места расстрела людей трупы которых испарились в воздухе. Позиции снимков 4,5,6 притянуты за уши и на 99% имеют другое место и отмечено оно точкой с заметкой "Ще одне місце ймовірного рострілу". Именно так, потому что там потом появился небольшой ж\д путь по которому возили песок из карьера в сторону кирпичного завода и именно строительство этого ж\д пути и сфотографировано Иоханессом Хелле.
И самый главный вопрос: где делись трупы 250 000 человек?
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24.11.2020 13:05 Відповісти
26 листопада відбудеться онлайн-зустріч із дослідниками, що встановили місця масових розстрілів у Бабиному Яру у вересні 1941 року - Цензор.НЕТ 142
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24.11.2020 13:07 Відповісти
Обрисуй фламастером либо еврейскую больницу, либо контору кладбища.
Нет времени угадывать.
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24.11.2020 13:25 Відповісти
отчего опять внимание отвлекают ?:
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24.11.2020 13:10 Відповісти
Бабьим Яром отвлекают сейчас от полного п-ца в экономике и здравоохранении. Есть еще запасные варианты - антисемитизм, "волынская резня", русофобия, дивизия "Галичина"...
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24.11.2020 14:16 Відповісти
Грязное шоу.

Дальше деньги будут вымогать.
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24.11.2020 14:30 Відповісти
 
 