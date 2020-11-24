26 листопада відбудеться онлайн-зустріч із дослідниками, що встановили місця масових розстрілів у Бабиному Яру у вересні 1941 року
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Дослідники встановили місця масових розстрілів 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру.
Послухати дослідників і отримати відповіді на питання можна наживо 26 листопада о 18:00, передає Цензор.НЕТ.
Реєстрація на онлайн-зустріч з головними дослідниками за посиланням.
Міжнародна команда дослідників Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" визначила місця масових розстрілів євреїв у Києві в кінці вересня 1941 року і представила 3D-модель Бабиного Яру 40-х років. Дослідження на перетині історії, криміналістики і технологій тривали півтора року.
Дослідники розкажуть про методологію проведення дослідження, обґрунтують зроблені відкриття. Вони також готові відповісти на запитання, які цікавлять спільноту.
У обговоренні братимуть участь:
Мартін Дін, історичний консультант Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", колишній співробітник відділу військових злочинів поліції Лондона;
Олександр Круглов, український історик, старший радник з історичних питань Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр";
Максим Рохманійко, директор Центру просторових технологій.
Модерувати захід буде Владислав Гриневич, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, директор Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру.
Карту місць розстрілів дивіться за посиланням. 3D-модель Бабиного Яру 1941 вже зараз можна подивитися на сайті Меморіального центру.
Будь ласка, зачекайте...
И где те десятки тысяч людей, якобы свидетелей?
С трудом нашли несколько десятков, да и те почти все подставные.
В Киеве всего оставалось 70 тысяч наления.
я ниче не говорю, просто факты же. не говорю шо такого не было, но то шо врут как Брежнев(да ему и то просто бамашку подсовывали - на, читай, Бровастый)
Шпалы и рельсы были потом использованы для строительства детской железной дороги.
Это была одна из немногих линий, которая оставалась однопутной с разъездами.
Именно на том месте, где "исследователи" жирно отметили якобы место расстрела, был разъезд.
Остатки его сохранились напротив института и поныне.
Так, что лажанулись ваши исследователи. На улице дорогожицской никаких расстрелов быть не могло.
Тот кто хоть чуть-чуть интересовался этим вопросом и видил снимки и аэрофотосъёмку а также историческими событиями тех лет знает, что это были дни когда Советские войска оставили Киев а диверсанты всё взрывали и поджигали в том числе и уникальную Дестянинную церковь. Киев полыхал в пожарах, немцы пожары тушили, им взрывали насосные станции и прокалывали шланги. Те кто так делал - расстреливали на месте. Трупы этих патриотов мы и наблюдаем на фото. И на фоне этого бардака немцы решают расстреливать евреев и цыган.... странное решение ибо первое упоминание об окончательном решении еврейского вопроса возникло в Ванзее 20 января 1942 года... А цыгане? уж кто из Киева драпанул первым так это были точно евреи и цыгане не в обиду им будет сие сказано.
Ну да ладно. Итак что я вижу в этом исследовании фото песчаного карьера который исследователи пытаются выдать сначала за Бабий Яр а потом притянуть за уши вероятные места расстрела людей трупы которых испарились в воздухе. Позиции снимков 4,5,6 притянуты за уши и на 99% имеют другое место и отмечено оно точкой с заметкой "Ще одне місце ймовірного рострілу". Именно так, потому что там потом появился небольшой ж\д путь по которому возили песок из карьера в сторону кирпичного завода и именно строительство этого ж\д пути и сфотографировано Иоханессом Хелле.
И самый главный вопрос: где делись трупы 250 000 человек?
Нет времени угадывать.
Дальше деньги будут вымогать.