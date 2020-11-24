26 ноября состоится онлайн-встреча с исследователями, установившими места массовых расстрелов в Бабьем Яру в сентябре 1941 года

Исследователи установили места массовых расстрелов 29-30 сентября 1941 г. в Бабьем Яру.

Послушать исследователей и получить ответы на вопросы можно вживую 26 ноября в 18:00, передает Цензор.НЕТ.

Регистрация на онлайн-встречу с главными исследователями по ссылке.

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Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года и представила 3D-модель Бабьего Яра 40-х годов. Исследования на пересечении истории, криминалистики и технологий продолжались полтора года.

Исследователи расскажут о методологии проведения исследования, обоснуют сделанные открытия. Они готовы ответить на вопросы, интересующие общество.

В обсуждении примут участие:

- Мартин Дин, исторический консультант Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона;

- Александр Круглов, украинский историк, старший советник по историческим вопросам Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр";

- Максим Рохманийко, директор Центра пространственных технологий.

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Модерировать мероприятие будет Владислав Гриневич, кандидат исторических наук, доктор политических наук, директор Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра.

Карту мест расстрелов смотрите по ссылке. 3D-модель Бабьего Яра 1941 уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра.