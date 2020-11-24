26 ноября состоится онлайн-встреча с исследователями, установившими места массовых расстрелов в Бабьем Яру в сентябре 1941 года
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Исследователи установили места массовых расстрелов 29-30 сентября 1941 г. в Бабьем Яру.
Послушать исследователей и получить ответы на вопросы можно вживую 26 ноября в 18:00, передает Цензор.НЕТ.
Регистрация на онлайн-встречу с главными исследователями по ссылке.
Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года и представила 3D-модель Бабьего Яра 40-х годов. Исследования на пересечении истории, криминалистики и технологий продолжались полтора года.
Исследователи расскажут о методологии проведения исследования, обоснуют сделанные открытия. Они готовы ответить на вопросы, интересующие общество.
В обсуждении примут участие:
- Мартин Дин, исторический консультант Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона;
- Александр Круглов, украинский историк, старший советник по историческим вопросам Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр";
- Максим Рохманийко, директор Центра пространственных технологий.
Модерировать мероприятие будет Владислав Гриневич, кандидат исторических наук, доктор политических наук, директор Института исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра.
Карту мест расстрелов смотрите по ссылке. 3D-модель Бабьего Яра 1941 уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра.
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И где те десятки тысяч людей, якобы свидетелей?
С трудом нашли несколько десятков, да и те почти все подставные.
В Киеве всего оставалось 70 тысяч наления.
я ниче не говорю, просто факты же. не говорю шо такого не было, но то шо врут как Брежнев(да ему и то просто бамашку подсовывали - на, читай, Бровастый)
Шпалы и рельсы были потом использованы для строительства детской железной дороги.
Это была одна из немногих линий, которая оставалась однопутной с разъездами.
Именно на том месте, где "исследователи" жирно отметили якобы место расстрела, был разъезд.
Остатки его сохранились напротив института и поныне.
Так, что лажанулись ваши исследователи. На улице дорогожицской никаких расстрелов быть не могло.
Тот кто хоть чуть-чуть интересовался этим вопросом и видил снимки и аэрофотосъёмку а также историческими событиями тех лет знает, что это были дни когда Советские войска оставили Киев а диверсанты всё взрывали и поджигали в том числе и уникальную Дестянинную церковь. Киев полыхал в пожарах, немцы пожары тушили, им взрывали насосные станции и прокалывали шланги. Те кто так делал - расстреливали на месте. Трупы этих патриотов мы и наблюдаем на фото. И на фоне этого бардака немцы решают расстреливать евреев и цыган.... странное решение ибо первое упоминание об окончательном решении еврейского вопроса возникло в Ванзее 20 января 1942 года... А цыгане? уж кто из Киева драпанул первым так это были точно евреи и цыгане не в обиду им будет сие сказано.
Ну да ладно. Итак что я вижу в этом исследовании фото песчаного карьера который исследователи пытаются выдать сначала за Бабий Яр а потом притянуть за уши вероятные места расстрела людей трупы которых испарились в воздухе. Позиции снимков 4,5,6 притянуты за уши и на 99% имеют другое место и отмечено оно точкой с заметкой "Ще одне місце ймовірного рострілу". Именно так, потому что там потом появился небольшой ж\д путь по которому возили песок из карьера в сторону кирпичного завода и именно строительство этого ж\д пути и сфотографировано Иоханессом Хелле.
И самый главный вопрос: где делись трупы 250 000 человек?
Нет времени угадывать.
Дальше деньги будут вымогать.