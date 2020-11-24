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Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що зарплати педагогів будуть рости, незважаючи на призупинення ухваленого в 2019 році рішення про їх підвищення і пандемію коронавірусу.

Про це написав Шкарлет у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ

"Зарплати освітян зростатимуть, незважаючи на необґрунтовані рішення минулої влади та економічні труднощі через пандемію коронавірусу. Цьогоріч знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, із 1 вересня 2020 року на 5,8%. Уряд схвалив, і Парламент у першому читанні вже розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень. Це на 34 млрд грн більше, ніж цьогоріч", - написав Шкарлет.

За його словами, в проєкті держбюджету вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою у 2021 році збільшуватимуться двічі: з 1 січня та з 1 липня. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ще на рік відклав реалізацію постанови про зростання зарплат вчителів

"Це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат освітян", - заявив в.о. міністра.

Як повідомлялося, 23 листопада Кабінет Міністрів вирішив ще на рік перенести реалізацію прийнятого в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
стесняюсь спросить...а кто у него "прошлая власть"? Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5260
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24.11.2020 10:29
+27
у всьому поганому, що сталося повинна бути замішана виключно попередня влада! інакше зелену шоблу перестануть любити
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24.11.2020 10:30
+19
как кто?! Трамп, конечно!
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24.11.2020 10:32
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стесняюсь спросить...а кто у него "прошлая власть"? Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5260
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24.11.2020 10:29 Відповісти
у всьому поганому, що сталося повинна бути замішана виключно попередня влада! інакше зелену шоблу перестануть любити
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24.11.2020 10:30 Відповісти
как кто?! Трамп, конечно!
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24.11.2020 10:32 Відповісти
Це помилка. Випадково затесалася буква "р". В оригіналі має бути "пошлой власті". Тоді все стає логічним.
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24.11.2020 10:36 Відповісти
Гончарук. Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6416
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24.11.2020 10:43 Відповісти
Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.Источник: https://censor.net/ru/n3232825

Они, зеленые скоморохи, себя уже прошлой властью считают?
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24.11.2020 10:59 Відповісти
как кто? сам шкарлет и есть прошлая власть))
Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
Источник: https://censor.net/ru/n3232825

то для ватных зебилов отмазка.. от вовки-шмаркли пошли пропахадосы типа "во всем винавата прошлая власть!"

но "хероическая власть с "новымилицами", несмотря на ковид19 и "необоснованные решения прошлой власти (да-да... деребанить бюджет и себе повышать зп - это обоснованно, а учителям-врачам и другим - "необоснованно" ..
мол, жрите, ватники, не обляпайтесь))
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24.11.2020 11:40 Відповісти
так отож...
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24.11.2020 12:35 Відповісти
Вы уж простите его, видать,бедняга, также переболел КОВИДом и в сознании какие-то сумерки. Как бы ещё Зеленского с Порошенком не попутал бы.
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24.11.2020 12:46 Відповісти
Кабмін 1.0! Гочарука.
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24.11.2020 11:54 Відповісти
Немає кабміну гончарука або кабміну шмигаля,є повна влада зеленського,пардон,його ляльководів.
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24.11.2020 12:13 Відповісти
Саме ак! І вони з кріла у крісло стрибають як навіжені!
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24.11.2020 13:30 Відповісти
Теж подумав про самокатчика
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24.11.2020 12:14 Відповісти
Лохи, держите карман шире.
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24.11.2020 10:30 Відповісти
выборы президента в США забыл приплести
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24.11.2020 10:31 Відповісти
Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4995
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24.11.2020 10:33 Відповісти
пропоную зеленій шоблі наступний тезіс, які сподобаются дебільному наріду:
- Ми лікуємо від ковіду, чого не робила попередня влада!
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24.11.2020 10:34 Відповісти
А хіба попередня влада не почала лікуваня карантином?!
Ви робить різницю! Попередники-бариги,і попередники- попередня влада!
Кабмі 1.0. Кабмін1.5. Кабмін 2.0
Мабуть в них батути в кріслах. Скачуть по кріслам як скажені!
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24.11.2020 11:52 Відповісти
хіба що напечатаєш Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8164
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24.11.2020 10:35 Відповісти
Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7024
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24.11.2020 10:37 Відповісти
Надо как-то на законодательном уровне запретить действующей владе вспоминать,а тем более обвинять "папередников"-нам,пересичным,можно Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5542
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24.11.2020 10:37 Відповісти
Прошлая власть? У тебя ковидус дегенератус, Шкарлет?
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24.11.2020 10:39 Відповісти
Прошлая власть? Вы уже себя похоронили?!
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24.11.2020 10:39 Відповісти
5.8% то не повышение! это банальная индексация на индекс инфляции
вот правильно говорили что свою диссертацию этот перец сплагиатил. тупой и лживый как все зеленожопые
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24.11.2020 10:40 Відповісти
Такое впечатление, что они голову вообще не включают в процесс, главное упомянуть "папиредников", а как это вяжется с логикой - "какая разницо"?
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24.11.2020 10:41 Відповісти
У них есть папередники-барыги,и папередники- прошлая власть (1е правительство Зельцмана Янелоха).
И их нужно различать!
Папередники-барыги заложили в бюджет и оставили на это деньги.
Папередники-прошлая власть украли ~23миллиарда $ (500 ОВЗГ+80из бюджета лярдов гривен по 25 за 1$). Новая власть2 от ЗеЯнелоха,докрала остатки от 130 и еще 200 лярдов гривен (уже по 28 за 1$!) это ~12 лярдов $.
Вот и какая разница! Завидно,да! Вдвое меньше!
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24.11.2020 11:46 Відповісти
Как-то странновато это выглядит - дети фактически с марта месяца не учатся, а зарплаты платятся в полном объеме ещё и растут.. у меня например в два с половиной раза упала, по сравнению с докарантинной эпохой..
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24.11.2020 10:44 Відповісти
Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3267
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24.11.2020 10:46 Відповісти
ВАЗеленські чи повні імбИцили, чи просто цинічне, брехливе лайно.
09:41 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей.
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24.11.2020 10:47 Відповісти
А те і те разом хіба неможливе?!!!
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24.11.2020 11:34 Відповісти
Ну шо,зесрань,несите уже золото на Майдан-все по сценарию вашего любимого фильмеца
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24.11.2020 10:49 Відповісти
Плохим танцорам хозяйство между ног мешает... Зеленым дибилам - прошлая власть...
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24.11.2020 10:50 Відповісти
от порох негідник,пообіцяв $4000 педагогам чим підставив чесного Зе,який "ні сном,ні духом" до цього)
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24.11.2020 10:51 Відповісти
О господи, ну й *****
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24.11.2020 10:56 Відповісти
Попередня влада чувака на самокаті, шолі? Так це все протяже Буратіни. Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8036
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24.11.2020 10:57 Відповісти
Забыли уже, кто отменил Гройсмановское постановление о том, что ЗП педагогов должны быть не меньше 2-х минималок?
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24.11.2020 10:57 Відповісти
Шкаралупа, займись своїми прямими обов'язками замість перекладання із хворої голови на здорову.

ЄС ВДРУГЕ попередив МОН про важливість реформ.


Європейський Союз вдруге застеріг українську владу від намірів реорганізувати структуру Міністерства освіти і науки та скоротити кількість фахівців, які відповідають за реформи.

Про це йдеться у листі Представництва України при ЄС, що адресований віцепрем'єр-міністру з питань європейської та атлантичної інтеграції.

Документ оприлюднений екс-державним експертом директорату вищої освіти МОН Оленою Панич.
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24.11.2020 10:58 Відповісти
Тыкните кто-нибудь шкарлета

https://censor.net/ru/news/3232825/kabmin_esche_na_god_otlojil_realizatsiyu_postanovleniya_o_roste_zarplat_uchiteleyi
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24.11.2020 11:01 Відповісти
ясно, Самокатик був просто засланий у зесоплі порохобот.
Хоча ідіоти які дивляться Свати і таке лайно проковтнуть ))
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24.11.2020 11:04 Відповісти
Головне, побільше гімна на вентилятор, зебілам то подобається. Якщо хтось настільки зебільний, що не доганяє, пояснюю - минула влада, то зебільна влада версії 1.0, яка призупинила ріст зарплат вчителям. Сьогодні, типу, зебільна влада версії 2.0, яка ну ніяк не пов`язана, за їх зебільною "логікою" з попередньою. Тоді був Бубочка і монобільшість 1.0, а тепер Бубочка і монобільшість 2.0. Реально, ті хлоп`ята з розумом взагалі не дружать. В принципі, а чого дивуватись, зебіли, пілять...
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24.11.2020 11:05 Відповісти
Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет.

Тобто, судячи з "логіки" цього "діяча", учителям слід приготуватись до зарплатні більше 4000 баксів Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2893
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24.11.2020 11:06 Відповісти
Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные обещания власти сделать их не ниже 4000 евро
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24.11.2020 11:07 Відповісти
знання підсказує що любу владу після року правління треба вішати поки не розбіглися на роісю чі в растов з ізраїлем...
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24.11.2020 11:16 Відповісти
Былина,поэма, ода К радости. Зеленский сделал важное заявление по зарплатам украинцев: «4000 долларов» 14 марта, 2019 .-Зеленский провел встречу с учителями и экспертами в области образования. Участники дискуссии предложили поднять зарплаты украинским учителям до 4000 долларов за счет ареста и конфискации средств у коррупционеров. Зеленский допустил, что покрытие расходов на обеспечение таких зарплат для учителей действительно возможно даже за счет конфискации у всего одного коррупционера. Он намекнул на своего главного конкурента на выборах.
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24.11.2020 11:18 Відповісти
шо?!!
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24.11.2020 11:20 Відповісти
воно забуло, що бюджет на 19-й рiк приймала зелененька влада? Или держит нас за даунов?
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24.11.2020 11:23 Відповісти
Бюджет на 2019 приймав уряд Горосі. А от вкрали з нього + ОВГЗ на ~23 мільярди $ вже зелені під чуйним керуваням пісюніста.
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24.11.2020 11:29 Відповісти
О как! Теперь есть папередники- барыги,и прошлая власть!
Но всеравно виноваты они,а не действующая.
Темпы перетасовки задниц в креслах увеличиваються,а запасы,накопленные барыгами,и НЕдодерибаненные прошлой властью КОНЧАЮТЬСЯ!За художества ЗеКоМанды Запад денег не даст,хоть каждый день им стучи фуем по роялю! Этож не карпоратив!
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24.11.2020 11:26 Відповісти
Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление правительства №1149 от 23 ноября.Источник: https://censor.net/ru/n3232825Выходит, "прошлая власть" приняла "необоснованное решение" повысить зарплаты учителям, а нынешняя отложила это еще на год.
Но министр шкаралупа против, и повысит зарплаты самостоятельно?!
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24.11.2020 12:11 Відповісти
Главзебилу МВФ скоро кредит дает, у зебилов поменьше у учителей зарплата растет... что они курят все?))
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24.11.2020 13:45 Відповісти
 
 