Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що зарплати педагогів будуть рости, незважаючи на призупинення ухваленого в 2019 році рішення про їх підвищення і пандемію коронавірусу.

Про це написав Шкарлет у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ

"Зарплати освітян зростатимуть, незважаючи на необґрунтовані рішення минулої влади та економічні труднощі через пандемію коронавірусу. Цьогоріч знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, із 1 вересня 2020 року на 5,8%. Уряд схвалив, і Парламент у першому читанні вже розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень. Це на 34 млрд грн більше, ніж цьогоріч", - написав Шкарлет.

За його словами, в проєкті держбюджету вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою у 2021 році збільшуватимуться двічі: з 1 січня та з 1 липня. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.

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"Це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат освітян", - заявив в.о. міністра.

Як повідомлялося, 23 листопада Кабінет Міністрів вирішив ще на рік перенести реалізацію прийнятого в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.