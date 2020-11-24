Зарплати освітян зростатимуть попри необґрунтовані рішення минулої влади і COVID-19, - Шкарлет
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Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що зарплати педагогів будуть рости, незважаючи на призупинення ухваленого в 2019 році рішення про їх підвищення і пандемію коронавірусу.
Про це написав Шкарлет у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ
"Зарплати освітян зростатимуть, незважаючи на необґрунтовані рішення минулої влади та економічні труднощі через пандемію коронавірусу. Цьогоріч знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, із 1 вересня 2020 року на 5,8%. Уряд схвалив, і Парламент у першому читанні вже розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень. Це на 34 млрд грн більше, ніж цьогоріч", - написав Шкарлет.
За його словами, в проєкті держбюджету вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою у 2021 році збільшуватимуться двічі: з 1 січня та з 1 липня. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.
"Це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат освітян", - заявив в.о. міністра.
Як повідомлялося, 23 листопада Кабінет Міністрів вирішив ще на рік перенести реалізацію прийнятого в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.
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Они, зеленые скоморохи, себя уже прошлой властью считают?
Кабинет Министров решил еще на год перенести реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.
Источник: https://censor.net/ru/n3232825
то для ватных зебилов отмазка.. от вовки-шмаркли пошли пропахадосы типа "во всем винавата прошлая власть!"
но "хероическая власть с "новымилицами", несмотря на ковид19 и "необоснованные решения прошлой власти (да-да... деребанить бюджет и себе повышать зп - это обоснованно, а учителям-врачам и другим - "необоснованно" ..
мол, жрите, ватники, не обляпайтесь))
- Ми лікуємо від ковіду, чого не робила попередня влада!
Ви робить різницю! Попередники-бариги,і попередники- попередня влада!
Кабмі 1.0. Кабмін1.5. Кабмін 2.0
Мабуть в них батути в кріслах. Скачуть по кріслам як скажені!
вот правильно говорили что свою диссертацию этот перец сплагиатил. тупой и лживый как все зеленожопые
И их нужно различать!
Папередники-барыги заложили в бюджет и оставили на это деньги.
Папередники-прошлая власть украли ~23миллиарда $ (500 ОВЗГ+80из бюджета лярдов гривен по 25 за 1$). Новая власть2 от ЗеЯнелоха,докрала остатки от 130 и еще 200 лярдов гривен (уже по 28 за 1$!) это ~12 лярдов $.
Вот и какая разница! Завидно,да! Вдвое меньше!
09:41 Кабмин еще на год отложил реализацию постановления о росте зарплат учителей.
ЄС ВДРУГЕ попередив МОН про важливість реформ.
Європейський Союз вдруге застеріг українську владу від намірів реорганізувати структуру Міністерства освіти і науки та скоротити кількість фахівців, які відповідають за реформи.
Про це йдеться у листі Представництва України при ЄС, що адресований віцепрем'єр-міністру з питань європейської та атлантичної інтеграції.
Документ оприлюднений екс-державним експертом директорату вищої освіти МОН Оленою Панич.
https://censor.net/ru/news/3232825/kabmin_esche_na_god_otlojil_realizatsiyu_postanovleniya_o_roste_zarplat_uchiteleyi
Хоча ідіоти які дивляться Свати і таке лайно проковтнуть ))
Тобто, судячи з "логіки" цього "діяча", учителям слід приготуватись до зарплатні більше 4000 баксів
Но всеравно виноваты они,а не действующая.
Темпы перетасовки задниц в креслах увеличиваються,а запасы,накопленные барыгами,и НЕдодерибаненные прошлой властью КОНЧАЮТЬСЯ!За художества ЗеКоМанды Запад денег не даст,хоть каждый день им стучи фуем по роялю! Этож не карпоратив!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление правительства №1149 от 23 ноября.Источник: https://censor.net/ru/n3232825Выходит, "прошлая власть" приняла "необоснованное решение" повысить зарплаты учителям, а нынешняя отложила это еще на год.
Но министр шкаралупа против, и повысит зарплаты самостоятельно?!