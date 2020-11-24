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Генпідрядник з будівництва меморіалу Небесної Сотні не може офіційно відзвітувати, тому що ми повинні комплексно прийняти роботи та матеріали, - Моргун

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Генпідрядник з будівництва меморіалу Небесної Сотні не може офіційно відзвітувати, тому що ми повинні комплексно прийняти роботи та матеріали, - Моргун

У музеї Майдану повідомили, що генпідрядник з будівництва меморіалу Героям Небесної Сотні поки не може офіційно відзвітувати про використання авансу, але надіслав лист, в якому було перераховано, що вже придбано.

Про це заявила заступниця директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності Оксана Моргун, йдеться в статті Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи спілкувалися представники музею весь цей час з генпідрядником і як він звітував про використання грошей, вона уточнила, що відправлялися листи, щоб уточнити, що закуплено. За словами Оксани Моргун, після того, як липи привезли в Україну, представники музею їздили дивитися, як їх висаджували в розпліднику. А потім відвідували їх, коли вони зацвіли. Також генпідрядник показував їм закуплені гранітні плити. Заступниця директора додає, що генпідрядник надіслав лист, в якому було перераховано, що вже придбано. І в ньому, за її словами, вказана вартість.

"Ціни на матеріали відповідали тим, що вказані в кошторисній документації, затвердженій державною експертизою. Але поки офіційно відзвітувати про аванс він перед нами не може. Тому що за договором ми повинні прийняти і роботи, і матеріали комплексно, - говорить Оксана Моргун. - Оскільки з цією проблемою ми зіткнулися давно, то вже інформували про неї і Міністерство економіки, і Мінрегіон. Щоб вони нам повідомили, чи існує механізм, який дозволить генпідряднику відзвітувати про те, на що витрачені кошти, і чи можемо ми прийняти матеріали в разі, коли проєкт так ось "завис". Але, на жаль, такий механізм законодавством не передбачено".

Також читайте: Музей Майдану мав законну підставу переказати 111 млн грн генпідряднику на будівництво меморіалу, - заступниця директора Моргун

Повну версію статті читайте тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Анастасія Потіха
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" хлеб не должен находиться вне учета, ибо социализм - это прежде всего учет." Ленин... Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун - Цензор.НЕТ 2639
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24.11.2020 13:04 Відповісти
Навещали липы....
А гранит они не навещали?
Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун - Цензор.НЕТ 9447
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24.11.2020 13:13 Відповісти
По словам Оксаны Моргун, после того, как липы привезли в Украину, представители музея ездили смотреть, как их высаживали в питомнике. А потом навещали их, когда они зацвели. Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун - Цензор.НЕТ 7138
Источник:https://censor.net/ru/n3232885
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24.11.2020 13:14 Відповісти
У Моргун липовый чай за 100 млн - это любимый напиток... Генподрядчик по строительству мемориала Небесной Сотни не может официально отчитаться, потому что мы должны комплексно принять работы и материалы, - Моргун - Цензор.НЕТ 8804
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24.11.2020 13:32 Відповісти
Класична схема-договорняк розкрадання бюджетних коштів у трикутнику: МУЗЕЙ (моргуни)- ПРОКУРАТУРА(СУД)(горбатюки) - ПІДРЯДНИК (бандюки). МУЗЕЙ авралом перекидає 111 млн. гривень (передплати!) БАНДЮКАМ. СУД З ПРОКУР(В)АТУРОЮ тут же наклають заборону на будівництво музею. БАНДЮКИ 2 роки "крутять 111 млн. гривень а нал і навар ділять між зацікавленими сторонами. Через два роки починаються показові "перевірки", директор музею з юристами "спокійні" (ще б пак!), а зам. директора контролює, як "липи цвітуть". Цікаво - хто контролює, чи "хрущі над тими липами гудуть?" Генпідрядник з будівництва меморіалу Небесної Сотні не може офіційно відзвітувати, тому що ми повинні комплексно прийняти роботи та матеріали, - Моргун - Цензор.НЕТ 8442
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24.11.2020 13:52 Відповісти
ще пару днів назад тут кричали ,що Зеленський *********** на ідеали Майдану,бандити з СБУ творять безчинства,хоча обшуки проводились співробітниками МВС,а сьогодні виявляється,що є ознаки злочину і тихо щось стало!
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24.11.2020 16:27 Відповісти
 
 