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З Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 62% коштів, - Мінфін

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З Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 62% коштів, - Мінфін

Станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

На заходи в сфері охорони здоров'я - 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн.

Зокрема:

  • на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн, або 68,5%;
  • на будівництво та ремонт приймальних відділень спрямовано 1,7 млрд грн;
  • на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлі засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн, або 20%;
  • місцевим бюджетам перераховано субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн. Загалом на ці потреби передбачено 1,5 млрд грн;
  • на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використано 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн, або 10,6%;
  • на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.

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На заходи в сфері соціального захисту використано 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн. Зокрема 6,8 млрд грн перераховано Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, та 1,7 млрд грн - Фонду соціального страхування. Крім того, 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

На заходи в сфері стимулювання економіки використано 20,8 млрд грн, з передбачених 32,4 млрд грн, або 64%. Зокрема, на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн, або 66%. За наданою інформацією, станом на 1 листопада, сума за договорами становить 23,4 млрд грн. На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 58 млн грн з передбачених 1 млрд грн, або 5,8%.

На забезпечення правопорядку використано 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн або 92%.

Також читайте: З Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 39 млрд грн, - Мінфін

На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 324 млн грн або 50%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
62% потрачено, а в результате ни дорог ни больниц для лечения ковида
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24.11.2020 16:54
+5
Какая разница сколько денег было? Какая разница, сколько денег осталось? Ни одной гривны на нужды граждан не потрачено до сих пор и не будет потрачено в будущем....Пока зелёные мародёры крысятничают из нашего общака, до тех пор страна будет в жОПе....Пора крыс травить и утилизировать...
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24.11.2020 17:01
+4
Розпотратили вже 63%, а пік захворюваності і ускладнень прогнозується у грудні-січні. Спад економіки, (при тому, що падати вже нікуди) - 5%, а МВФ показав прутня з черговими траншами (кінець халяві).
Далі - дефолт і масовий мор населення при ненаданні медичної допомоги (чергова "іспанка"). Докерувалися сволочі...
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24.11.2020 17:18
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62% потрачено, а в результате ни дорог ни больниц для лечения ковида
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24.11.2020 16:54 Відповісти
Чел, они уже не просто уверены, они точно ЗНАЮТ, что скоро этой самой стране придет не самое сладкое место. Надо успеть дограбить, поэтому почти не шифруются и воруют практически в открытую.
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24.11.2020 17:03 Відповісти
Кислород на вес золота?
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24.11.2020 16:59 Відповісти
Какая разница сколько денег было? Какая разница, сколько денег осталось? Ни одной гривны на нужды граждан не потрачено до сих пор и не будет потрачено в будущем....Пока зелёные мародёры крысятничают из нашего общака, до тех пор страна будет в жОПе....Пора крыс травить и утилизировать...
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24.11.2020 17:01 Відповісти
Скільки з них пішло мусорам і скільки вкрадено типу на дороги?
Те шо на обладнання лікарень нічого не пішло і так ясно.
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24.11.2020 17:04 Відповісти
Пожалуйста, кто-нибудь из ОПы, прочитайте вслух эту новость п.здоболу Кириллу Тимошенко, который заявлял, что из ковид-фонда ни копейки не потратили на дороги.
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24.11.2020 17:05 Відповісти
Мабудь ,ковідно-асвальтові (наші) гроші були витрачені беніним шапіто на рівну доріжку до ростову зельцману та його дебілам з їхніми родичами та сусідами, яким вони нав'язували квитки на ,дибіл-квартал95", та які роблять процент на користь зе та опжзе!)
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24.11.2020 17:11 Відповісти
а на закупку вакцин шр нить планируется?
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24.11.2020 17:13 Відповісти
Болт с левой ресьбой.Только для представителей 95 кварталла.
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24.11.2020 17:16 Відповісти
Розпотратили вже 63%, а пік захворюваності і ускладнень прогнозується у грудні-січні. Спад економіки, (при тому, що падати вже нікуди) - 5%, а МВФ показав прутня з черговими траншами (кінець халяві).
Далі - дефолт і масовий мор населення при ненаданні медичної допомоги (чергова "іспанка"). Докерувалися сволочі...
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24.11.2020 17:18 Відповісти
народ,а шо скрывается за строчкой обеспечение правопорядка 2.5 лярда из этого фонда и как их умудрились *освоить*, когда на оборудование больницам освоили в ПЯТЬ раз меньше?
кто в теме?
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24.11.2020 17:24 Відповісти
ТОбто 38% залишилось із 63 млр.? Для чого тоді знову туди перераховують нові мільярди із бюджету? Логічно було б розікрасти освоїти наявні, а далі - поповнювати фонд новими надходженнями?
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24.11.2020 17:30 Відповісти
бюджет пуст как закрома резервного фонда, из которого крысы разьехались на мазератти. Реальных денег там нет - все освоено!
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24.11.2020 17:45 Відповісти
Денег не будет
Экономика / Мнения 24-ноя, 17:329 205 0
Бывший министр экономики Тимофей Милованов, который после месяцев публичных унижений и позорной отставки вновь решил оказывать услуги администрации Владимира Зеленского, признал то, что другие представители власти не решаются сказать вслух: денег не будет
Не будет траншей Международного валютного фонда. А значит, не будет и другой финансовой помощи Украине. Заимствования, которые можно будет взять в такой ситуации, вряд ли даже минимально покроют суммы выплат, которые Украина должна сделать по своим долговым обязательствам, пишет Виталий Портников.

Это не какие-то теоретические расчёты, а реальный трагический результат пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины и деятельности двух его правительств.
К фактическому отказу международных финансовых институции от сотрудничества с украинскими популистами привела некомпетентность власти и её полная зависимость от олигархических кланов, её неуемная жажда наживы и непонимание ситуации.
Ведь когда МВФ решили помогать Украине не сразу, а по частям, уже было ясно, что украинской власти не доверяют и собираются держать её на коротком поводке. И любое отступление от взятых на себя обязательств моментально приведёт к отказу от финансовой помощи. В Киеве, вероятно, считали что с финансистами из западных структур можно ввести себя как с украинским избирателям - лгать, обещать и даже не понимать как это выполнить.
Результат - кризис государственных финансов. Бюджет, и без того дефицитный, не выполняется и не будет выполняться ещё больше. А поскольку власть не смогла справиться с подготовкой к новой волне пандемии, неизбежное закрытие даже части отраслей украинской экономики приведёт к новому уменьшению доходов населения, его платежеспособности и способность выживать.
А чем занимается власть в этих условиях? Она думает о том как установить кассовые аппараты для мелких торговцев, как получить контроль над Конституционным судом для олигархических кланов и как избавиться от антикоррупционного законодательства. И всё это - одновременно!
Это даже не называется рубить сук, на котором сидишь. Это называется бетонировать площадку, на которую неизбежно упадёшь. И все это с хихоньками, хаханьками и откровенным непонимание того, что нас ожидает. Ему смешно!
Есть лекарство от этой напасти? Я уже говорил, что пилюля будет горькой. И украинцам придётся ее разжёвывать на фоне грядущего экономического и социального кризиса.
Тогда даже самый невежественный и инфантильный избиратель, самый яростный сторонник популистов вынужден будет смириться с неизбежностью и признать, что только переформатирования украинской власти сверху донизу даст ему и его семье возможность спастись.
И в украинскую политику начнут возвращаться осквернённые профессионализм, ответственность и патриотизм. Собственно, так, как это сейчас происходит во всём мире.
Жаль только, что многие наши соотечественники этого уже не увидят.
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24.11.2020 17:50 Відповісти



Злой Одессит

@zloy_odessit

·34 мин

В то время как кремлёвские шавки разбиваются в лепёшку, лоббируя поставку в Украину российской "вакцины" от COVID-19 пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не может быть привит российской вакциной от COVID-19, поскольку она еще не сертифицирована Занавес, стадо!

З Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 62% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6
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24.11.2020 18:10 Відповісти
а кто нибудь скажет сумму украденную из этого 41ярда? я думаю что воры и коррупционеры поимели где то 13-17ярдов чистыми. может кто то поправит меня, может я ошибаюсь и вся эта зеленая шобла действительно честные люди?
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24.11.2020 18:21 Відповісти
Нет не ошибаетесь. Вся эта зеленая шобла уничтожает Украину и ее народ.
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24.11.2020 20:21 Відповісти
Улыбнуло
З Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 62% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7463
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24.11.2020 20:44 Відповісти
Выплаты на помощь бизнеса, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.
Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.
Этот фонд, как репка. Все тянут, тянут ..На что угодно тратят, а вирус и сам рассосется.)
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24.11.2020 21:05 Відповісти
 
 