З Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 62% коштів, - Мінфін
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Станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
На заходи в сфері охорони здоров'я - 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн.
Зокрема:
- на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн, або 68,5%;
- на будівництво та ремонт приймальних відділень спрямовано 1,7 млрд грн;
- на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлі засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн, або 20%;
- місцевим бюджетам перераховано субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн. Загалом на ці потреби передбачено 1,5 млрд грн;
- на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використано 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн, або 10,6%;
- на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.
На заходи в сфері соціального захисту використано 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн. Зокрема 6,8 млрд грн перераховано Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, та 1,7 млрд грн - Фонду соціального страхування. Крім того, 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.
На заходи в сфері стимулювання економіки використано 20,8 млрд грн, з передбачених 32,4 млрд грн, або 64%. Зокрема, на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн, або 66%. За наданою інформацією, станом на 1 листопада, сума за договорами становить 23,4 млрд грн. На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 58 млн грн з передбачених 1 млрд грн, або 5,8%.
На забезпечення правопорядку використано 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн або 92%.
На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 324 млн грн або 50%.
Будь ласка, зачекайте...
Те шо на обладнання лікарень нічого не пішло і так ясно.
Далі - дефолт і масовий мор населення при ненаданні медичної допомоги (чергова "іспанка"). Докерувалися сволочі...
кто в теме?
розікрастиосвоїти наявні, а далі - поповнювати фонд новими надходженнями?
Экономика / Мнения 24-ноя, 17:329 205 0
Бывший министр экономики Тимофей Милованов, который после месяцев публичных унижений и позорной отставки вновь решил оказывать услуги администрации Владимира Зеленского, признал то, что другие представители власти не решаются сказать вслух: денег не будет
Не будет траншей Международного валютного фонда. А значит, не будет и другой финансовой помощи Украине. Заимствования, которые можно будет взять в такой ситуации, вряд ли даже минимально покроют суммы выплат, которые Украина должна сделать по своим долговым обязательствам, пишет Виталий Портников.
Это не какие-то теоретические расчёты, а реальный трагический результат пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины и деятельности двух его правительств.
К фактическому отказу международных финансовых институции от сотрудничества с украинскими популистами привела некомпетентность власти и её полная зависимость от олигархических кланов, её неуемная жажда наживы и непонимание ситуации.
Ведь когда МВФ решили помогать Украине не сразу, а по частям, уже было ясно, что украинской власти не доверяют и собираются держать её на коротком поводке. И любое отступление от взятых на себя обязательств моментально приведёт к отказу от финансовой помощи. В Киеве, вероятно, считали что с финансистами из западных структур можно ввести себя как с украинским избирателям - лгать, обещать и даже не понимать как это выполнить.
Результат - кризис государственных финансов. Бюджет, и без того дефицитный, не выполняется и не будет выполняться ещё больше. А поскольку власть не смогла справиться с подготовкой к новой волне пандемии, неизбежное закрытие даже части отраслей украинской экономики приведёт к новому уменьшению доходов населения, его платежеспособности и способность выживать.
А чем занимается власть в этих условиях? Она думает о том как установить кассовые аппараты для мелких торговцев, как получить контроль над Конституционным судом для олигархических кланов и как избавиться от антикоррупционного законодательства. И всё это - одновременно!
Это даже не называется рубить сук, на котором сидишь. Это называется бетонировать площадку, на которую неизбежно упадёшь. И все это с хихоньками, хаханьками и откровенным непонимание того, что нас ожидает. Ему смешно!
Есть лекарство от этой напасти? Я уже говорил, что пилюля будет горькой. И украинцам придётся ее разжёвывать на фоне грядущего экономического и социального кризиса.
Тогда даже самый невежественный и инфантильный избиратель, самый яростный сторонник популистов вынужден будет смириться с неизбежностью и признать, что только переформатирования украинской власти сверху донизу даст ему и его семье возможность спастись.
И в украинскую политику начнут возвращаться осквернённые профессионализм, ответственность и патриотизм. Собственно, так, как это сейчас происходит во всём мире.
Жаль только, что многие наши соотечественники этого уже не увидят.
Злой Одессит
@zloy_odessit
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В то время как кремлёвские шавки разбиваются в лепёшку, лоббируя поставку в Украину российской "вакцины" от COVID-19 пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не может быть привит российской вакциной от COVID-19, поскольку она еще не сертифицирована Занавес, стадо!
Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.
Этот фонд, как репка. Все тянут, тянут ..На что угодно тратят, а вирус и сам рассосется.)