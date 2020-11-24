З Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 62% коштів, - Мінфін

Станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

На заходи в сфері охорони здоров'я - 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн.

Зокрема:

на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн, або 68,5%;

на будівництво та ремонт приймальних відділень спрямовано 1,7 млрд грн;

на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлі засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн, або 20%;

місцевим бюджетам перераховано субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн. Загалом на ці потреби передбачено 1,5 млрд грн;

на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використано 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн, або 10,6%;

на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.

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На заходи в сфері соціального захисту використано 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн. Зокрема 6,8 млрд грн перераховано Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, та 1,7 млрд грн - Фонду соціального страхування. Крім того, 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

На заходи в сфері стимулювання економіки використано 20,8 млрд грн, з передбачених 32,4 млрд грн, або 64%. Зокрема, на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн, або 66%. За наданою інформацією, станом на 1 листопада, сума за договорами становить 23,4 млрд грн. На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 58 млн грн з передбачених 1 млрд грн, або 5,8%.

На забезпечення правопорядку використано 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн або 92%.

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На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 324 млн грн або 50%.