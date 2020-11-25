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Справу проти ексдепутата Полякова через неправдиві дані в декларації закрито, - ВАКС

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Справу проти ексдепутата Полякова через неправдиві дані в декларації закрито, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти народного депутата України VIII скликання в частині декларування ним недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Зазначається, що ексдепутата звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 і ст. 366-1 КК України, тому суд продовжуватиме розгляд цієї кримінальної справи тільки за ч. 2 ст. 364 КК України.

У повідомленні ВАКС не вказуюється прізвище нардепа, але Центр протидії корупції вказує, що йдеться про Максима Полякова, фігуранта так званої "бурштинової справи". Закрита справа стосувалася недекларування фактичного проживання Поляковим, який отримував компенсацію від держави за проживання в готелі "Київ", де він насправді не жив.

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Справу проти ексдепутата Полякова через неправдиві дані в декларації закрито, - ВАКС 01

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Нагадуємо, у 2016–2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через імовірну причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.

5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів та двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому - до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де триває розгляд.

У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.
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Максимка викрутиться ,це ще той гельмінт !!!))
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24.11.2020 20:55 Відповісти
Ф шо, еще не все дела позакрывали? это где то завалялось?
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24.11.2020 21:00 Відповісти
А чого воно не сидить?
Прокурори, що таке? Людина краде лантух кукурудзи - 5 років тюрми, а 10 млн.$ - герої України?
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24.11.2020 21:02 Відповісти
Мои аплодисменты ВКСУ, партии "СН", президенту Зеленскому и всем голосовавшим за ГЕ-команду
Дело против экс-депутата Полякова из-за ложных данных в декларации закрыто, - ВАКС - Цензор.НЕТ 7933
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24.11.2020 21:03 Відповісти
За это время он должен был уже сидеть. Почему оно не в тюрьме это чмо?
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24.11.2020 21:07 Відповісти
Дело против экс-депутата Полякова из-за ложных данных в декларации закрыто, - ВАКС - Цензор.НЕТ 2635
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24.11.2020 21:11 Відповісти
Вітаю дебіли!
Ви зробили це разом !!!
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24.11.2020 21:39 Відповісти
ПРИКОЛЬНО !
,
А как сдать МОЧУ на наркотики - - -и СТАДИОН .. 24 часа и т д.
.
АХ ! .
ДА ! .
ТЕПЕРЬ мы все президенты..
.
НАМ всем 42 годика ..
и мы все не ЛОХИ !!!.
.
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24.11.2020 23:56 Відповісти
 
 