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Дело против экс-депутата Полякова из-за ложных данных в декларации закрыто, - ВАКС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дело против экс-депутата Полякова из-за ложных данных в декларации закрыто, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против народного депутата Украины VIII созыва в части декларирования им недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что экс-депутата обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 УК Украины, поэтому суд будет продолжать рассмотрение этого уголовного производства только по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В сообщении ВАКС не указывают фамилии нардепа, но Центр противодействия коррупции указывает, что речь идет о Максиме Полякове, фигуранте так называемой "янтарной дела". Закрытое дело касалось недекларирования фактического проживания Поляковым, который получал компенсацию от государства за проживание в гостинице "Киев", где он на самом деле не жил.

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Дело против экс-депутата Полякова из-за ложных данных в декларации закрыто, - ВАКС 01

Напомним, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине ("янтарное дело"). Из-за возможной причастности к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате специальной операции.

5 октября 2018 года дело по обвинению двух экс-нардепов и двух других лиц передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а год спустя - в Высший антикоррупционный суд, где проходит рассмотрение.

В "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков.

Также читайте: ВАКС закрыл дело о лжи в декларациях экс-министра Насалика

Автор: Анна Судак
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Максимка викрутиться ,це ще той гельмінт !!!))
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24.11.2020 20:55 Ответить
Ф шо, еще не все дела позакрывали? это где то завалялось?
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24.11.2020 21:00 Ответить
А чого воно не сидить?
Прокурори, що таке? Людина краде лантух кукурудзи - 5 років тюрми, а 10 млн.$ - герої України?
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24.11.2020 21:02 Ответить
Мои аплодисменты ВКСУ, партии "СН", президенту Зеленскому и всем голосовавшим за ГЕ-команду
Дело против экс-депутата Полякова из-за ложных данных в декларации закрыто, - ВАКС - Цензор.НЕТ 7933
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24.11.2020 21:03 Ответить
За это время он должен был уже сидеть. Почему оно не в тюрьме это чмо?
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24.11.2020 21:07 Ответить
Дело против экс-депутата Полякова из-за ложных данных в декларации закрыто, - ВАКС - Цензор.НЕТ 2635
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24.11.2020 21:11 Ответить
Вітаю дебіли!
Ви зробили це разом !!!
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24.11.2020 21:39 Ответить
ПРИКОЛЬНО !
,
А как сдать МОЧУ на наркотики - - -и СТАДИОН .. 24 часа и т д.
.
АХ ! .
ДА ! .
ТЕПЕРЬ мы все президенты..
.
НАМ всем 42 годика ..
и мы все не ЛОХИ !!!.
.
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24.11.2020 23:56 Ответить
 
 