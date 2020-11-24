Дело против экс-депутата Полякова из-за ложных данных в декларации закрыто, - ВАКС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Высший антикоррупционный суд закрыл дело против народного депутата Украины VIII созыва в части декларирования им недостоверной информации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Отмечается, что экс-депутата обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 УК Украины, поэтому суд будет продолжать рассмотрение этого уголовного производства только по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
В сообщении ВАКС не указывают фамилии нардепа, но Центр противодействия коррупции указывает, что речь идет о Максиме Полякове, фигуранте так называемой "янтарной дела". Закрытое дело касалось недекларирования фактического проживания Поляковым, который получал компенсацию от государства за проживание в гостинице "Киев", где он на самом деле не жил.
Напомним, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине ("янтарное дело"). Из-за возможной причастности к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате специальной операции.
5 октября 2018 года дело по обвинению двух экс-нардепов и двух других лиц передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а год спустя - в Высший антикоррупционный суд, где проходит рассмотрение.
В "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков.
Пожалуйста, подождите...
Прокурори, що таке? Людина краде лантух кукурудзи - 5 років тюрми, а 10 млн.$ - герої України?
Ви зробили це разом !!!
,
А как сдать МОЧУ на наркотики - - -и СТАДИОН .. 24 часа и т д.
.
АХ ! .
ДА ! .
ТЕПЕРЬ мы все президенты..
.
НАМ всем 42 годика ..
и мы все не ЛОХИ !!!.
.