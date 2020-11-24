Зеленський призначив 7 суддів до районних судів

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський призначив Олександра Бурлаку на посаду судді Солом'янського районного суду Києва, Олександру Жуковську - на посаду судді Дубенського районного суду Рівненської області.

Наталю Шептицьку призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, Валентина Гомаду - суддею Ленінського районного суду Харкова, Романа Піньковського - суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області, Наталію Танасійчук - суддею Шевченківського районного суду Чернівців, Марину Бондаренко - суддею Дарницького районного суду Києва.

Читайте також: Від початку року надійшло понад 8,5 тис. скарг на суддів, - Вища рада правосуддя