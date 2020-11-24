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Зеленський призначив 7 суддів до районних судів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив 7 суддів до районних судів

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський призначив Олександра Бурлаку на посаду судді Солом'янського районного суду Києва, Олександру Жуковську - на посаду судді Дубенського районного суду Рівненської області.

Наталю Шептицьку призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, Валентина Гомаду - суддею Ленінського районного суду Харкова, Романа Піньковського - суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області, Наталію Танасійчук - суддею Шевченківського районного суду Чернівців, Марину Бондаренко - суддею Дарницького районного суду Києва.

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Топ коментарі
+6
сеет сучье семя
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24.11.2020 22:52
+4
Зеленский назначил 7 судей в районные суды - Цензор.НЕТ 5708
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24.11.2020 23:06
+4
На марки денег нет,зато судьям зарплату тысяч по 80 находят.
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24.11.2020 23:12
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сеет сучье семя
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24.11.2020 22:52 Відповісти
Виконує свої конституційні обов'язки президента.
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24.11.2020 23:01 Відповісти
Зеленский назначил 7 судей в районные суды - Цензор.НЕТ 3457
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24.11.2020 22:59 Відповісти
На марки денег нет,зато судьям зарплату тысяч по 80 находят.
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24.11.2020 23:12 Відповісти
Зеленский назначил 7 судей в районные суды - Цензор.НЕТ 8070
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24.11.2020 22:59 Відповісти
хто тама буде розказувати, що ЗЕ призначає "своїх суддів"?
Інша справа, що в Зе - "свої" ВККС і ВРП.
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24.11.2020 23:04 Відповісти
Зеленский назначил 7 судей в районные суды - Цензор.НЕТ 5708
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24.11.2020 23:06 Відповісти
ІМХО
Судів мусить вибирати громада(жителі)..
Все це відволікання уваги від дерибану
земельки...
Стратегічно мислите , але не за свої кишкові проблеми.мля...
Добривом були і будете для МВФ та інших падлюк...
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24.11.2020 23:25 Відповісти
А где вовчик берет этих неподкупных, из 95 балагана, или агент кремля, ермак подставит свое поечо, любой вариант не на пользу Украины.
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24.11.2020 23:41 Відповісти
Зебилоид сказал что-то про убитого Героя???
Казлина ты малоросская, сдыхать будешь долго и мучительно!!!
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24.11.2020 23:43 Відповісти
Полку миллионеров в Украине прибыло. Ура, товарищи!
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25.11.2020 06:53 Відповісти
"Валентин Гомаду - судьей Ленинского районного суда Харькова"

Он будет рассматривать там дела по декоммунизации? Зеленський призначив 7 суддів до районних судів - Цензор.НЕТ 3523
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25.11.2020 08:05 Відповісти
Вся беда в том, что судей в нас назначают, а не выбирают. Судья и главный мент от села и района должен избираться населением этого села и района. Ну и далее по восходящей до области.
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25.11.2020 09:09 Відповісти
А потом зебилы будут рассказывать, что это клятый порошенко со своей судебной реформой принимает незаконные решения благодаря судьям... которых назначил зеленский
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25.11.2020 09:36 Відповісти
 
 