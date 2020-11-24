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Зеленський призначив 7 суддів до районних судів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Зеленський призначив Олександра Бурлаку на посаду судді Солом'янського районного суду Києва, Олександру Жуковську - на посаду судді Дубенського районного суду Рівненської області.
Наталю Шептицьку призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, Валентина Гомаду - суддею Ленінського районного суду Харкова, Романа Піньковського - суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області, Наталію Танасійчук - суддею Шевченківського районного суду Чернівців, Марину Бондаренко - суддею Дарницького районного суду Києва.
Топ коментарі
+6 Smith Wesson
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+4 PREDATOR PREDATOR
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+4 Valery Valery 43f2bcb9
показати весь коментар24.11.2020 23:12
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Будь ласка, зачекайте...
Інша справа, що в Зе - "свої" ВККС і ВРП.
Судів мусить вибирати громада(жителі)..
Все це відволікання уваги від дерибану
земельки...
Стратегічно мислите , але не за свої кишкові проблеми.мля...
Добривом були і будете для МВФ та інших падлюк...
Казлина ты малоросская, сдыхать будешь долго и мучительно!!!
Он будет рассматривать там дела по декоммунизации?