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Зеленский назначил 7 судей в районные суды
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении судей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Зеленский назначил Александра Бурлаку на должность судьи Соломенского районного суда Киева, Александру Жуковскую - на должность судьи Дубенского районного суда Ривненской области.
Наталью Шептицкая назначена на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области, Валентин Гомаду - судьей Ленинского районного суда Харькова, Роман Пиньковский - судьей Уманского горрайонного суда Черкасской области, Наталья Танасийчук - судьей Шевченковского районного суда Черновцов, Марина Бондаренко - судьей Дарницкого районного суда Киева.
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Інша справа, що в Зе - "свої" ВККС і ВРП.
Судів мусить вибирати громада(жителі)..
Все це відволікання уваги від дерибану
земельки...
Стратегічно мислите , але не за свої кишкові проблеми.мля...
Добривом були і будете для МВФ та інших падлюк...
Казлина ты малоросская, сдыхать будешь долго и мучительно!!!
Он будет рассматривать там дела по декоммунизации?