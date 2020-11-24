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Зеленский назначил 7 судей в районные суды

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил 7 судей в районные суды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении судей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Зеленский назначил Александра Бурлаку на должность судьи Соломенского районного суда Киева, Александру Жуковскую - на должность судьи Дубенского районного суда Ривненской области.

Наталью Шептицкая назначена на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области, Валентин Гомаду - судьей Ленинского районного суда Харькова, Роман Пиньковский - судьей Уманского горрайонного суда Черкасской области, Наталья Танасийчук - судьей Шевченковского районного суда Черновцов, Марина Бондаренко - судьей Дарницкого районного суда Киева.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
сеет сучье семя
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24.11.2020 22:52
+4
Зеленский назначил 7 судей в районные суды - Цензор.НЕТ 5708
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24.11.2020 23:06
+4
На марки денег нет,зато судьям зарплату тысяч по 80 находят.
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24.11.2020 23:12
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сеет сучье семя
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24.11.2020 22:52 Ответить
Виконує свої конституційні обов'язки президента.
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24.11.2020 23:01 Ответить
Зеленский назначил 7 судей в районные суды - Цензор.НЕТ 3457
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24.11.2020 22:59 Ответить
На марки денег нет,зато судьям зарплату тысяч по 80 находят.
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24.11.2020 23:12 Ответить
Зеленский назначил 7 судей в районные суды - Цензор.НЕТ 8070
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24.11.2020 22:59 Ответить
хто тама буде розказувати, що ЗЕ призначає "своїх суддів"?
Інша справа, що в Зе - "свої" ВККС і ВРП.
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24.11.2020 23:04 Ответить
Зеленский назначил 7 судей в районные суды - Цензор.НЕТ 5708
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24.11.2020 23:06 Ответить
ІМХО
Судів мусить вибирати громада(жителі)..
Все це відволікання уваги від дерибану
земельки...
Стратегічно мислите , але не за свої кишкові проблеми.мля...
Добривом були і будете для МВФ та інших падлюк...
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24.11.2020 23:25 Ответить
А где вовчик берет этих неподкупных, из 95 балагана, или агент кремля, ермак подставит свое поечо, любой вариант не на пользу Украины.
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24.11.2020 23:41 Ответить
Зебилоид сказал что-то про убитого Героя???
Казлина ты малоросская, сдыхать будешь долго и мучительно!!!
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24.11.2020 23:43 Ответить
Полку миллионеров в Украине прибыло. Ура, товарищи!
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25.11.2020 06:53 Ответить
"Валентин Гомаду - судьей Ленинского районного суда Харькова"

Он будет рассматривать там дела по декоммунизации? Зеленський призначив 7 суддів до районних судів - Цензор.НЕТ 3523
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25.11.2020 08:05 Ответить
Вся беда в том, что судей в нас назначают, а не выбирают. Судья и главный мент от села и района должен избираться населением этого села и района. Ну и далее по восходящей до области.
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25.11.2020 09:09 Ответить
А потом зебилы будут рассказывать, что это клятый порошенко со своей судебной реформой принимает незаконные решения благодаря судьям... которых назначил зеленский
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25.11.2020 09:36 Ответить
 
 