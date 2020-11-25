Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві серйозно програло "Барселоні"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві програло "Барселоні" з рахунком 0:4.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Всі голи в цьому матчі були забиті в другому таймі. У каталонців відзначилися Дест (52 хвилина), двічі Брейтвейт (57 і 70 хвилина (з пенальті) і Грізманн (90 + 2).
В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів "Ювентус" у Турині обіграв угорський "Ференцварош" з рахунком 2:1.
Турнірне становище після чотирьох турів: "Барселона" - 12 очок, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.
Наступний матч "Динамо" проведе 2 грудня проти "Ювентуса" в Турині.
Топ коментарі
+24 Rino Onix
показати весь коментар25.11.2020 00:05
+22 Саша Киев
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+17 Ned Stark
показати весь коментар25.11.2020 00:41
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Про штани - не зрозумів. Штани краще, ніж суркіси?
А після війни - 73/43%зебілів. Які завдяки власній бубочці обрали шлях катастрофічного падіння економіки. Що просто-напросто потягло катастрофічне зниження класу українського футболу. До речі, ця катастрофа особливо наявно видна на прикладі Зорі.
Чемпіонату в нас немає, безкоштовних ДЮСШ немає, в дворах у футбол не грають.....
То з якого дідька нам на щось розраховувати у матчах з грандами?
Это точно! Но как оторвать пацанов от ГАДжетов. Днями сидят сгорбившись,гоняют чертиков по дисплею,а не футбол или какую то подвижную игру.....
І була звичайна райцентрівська ДЮСШ. І тренер, який виховував пацанів.
Зіркою ніхто не став, але область брали. І людьми стали нормальними
Зараз таке слабо уявляється
Сходи тогда и скупнись в бассейне!
На Нивках отдельная история - выбитые окна элементарно затыкают фанерой.
"не підтримував Порошенко Ниву (Вінниця). Ніколи. Він - байдужий до футболу. Він з особливою трепітністю ставиться до Армії, до оборони держави, до здоров'я нації, до інших національних пріорітетів. І саме туди спрямовує власну благодійність."