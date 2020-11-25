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Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві серйозно програло "Барселоні"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга чемпіонів:

У 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві програло "Барселоні" з рахунком 0:4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Всі голи в цьому матчі були забиті в другому таймі. У каталонців відзначилися Дест (52 хвилина), двічі Брейтвейт (57 і 70 хвилина (з пенальті) і Грізманн (90 + 2).

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів "Ювентус" у Турині обіграв угорський "Ференцварош" з рахунком 2:1.

Турнірне становище після чотирьох турів: "Барселона" - 12 очок, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Наступний матч "Динамо" проведе 2 грудня проти "Ювентуса" в Турині.

Читайте також: Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося "Барселоні"
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Топ коментарі
+24
Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві крупно програло "Барселоні" - Цензор.НЕТ 2886
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25.11.2020 00:05
+22
пока у Суркисов не отберут, украденное ими когда то Динамо (ксати украденное вместе со стадионом Динамо, бассейном Динамо ..потом угичтоженным и тренировочными базами в Конче и на Салютной ) то никакого толку не будет.
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25.11.2020 00:13
+17
Не всіх підкупили...
Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві крупно програло "Барселоні" - Цензор.НЕТ 2155
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25.11.2020 00:41
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..а шо хто-то ждал большего от убогих...?
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24.11.2020 23:54 Відповісти
Потрібно забирати Динамо у Суркісів, вони неспроможні вигравати.
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25.11.2020 00:11 Відповісти
А ти спроможний його утримувати? Штани собі купи краще.
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25.11.2020 00:17 Відповісти
а хто його уримував до суркісів? всі і утримували. І я теж.
Про штани - не зрозумів. Штани краще, ніж суркіси?
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25.11.2020 04:40 Відповісти
забув про долю Металліста та Дніпра?
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25.11.2020 06:20 Відповісти
Всі - це ніхто. Звичайно, що вдягнені штани краще, ніж гіпотетичні Суркіси. То ж купи їх і носи. Більше не утримуй Динамо разом з усіма.
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25.11.2020 06:42 Відповісти
якщо хто очікував більшого від цигана і сурків - той мав переконатися в своєму зебілізмі.
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24.11.2020 23:55 Відповісти
вони ж не проти Колоса грали Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві серйозно програло "Барселоні" - Цензор.НЕТ 7560
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25.11.2020 06:21 Відповісти
Добре, що я не фанат футболу.
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24.11.2020 23:58 Відповісти
Після того, як Каломойша вбив "Дніпро", Сукиси стали ОПЗЖшниками, а гравці "збірної України" були помічені в любові до расії я теж вже років з п'ять не фанат футболу.
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25.11.2020 11:57 Відповісти
обосрались знатно...думали Месси не приехал порвем Барсу?
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24.11.2020 23:58 Відповісти
До речі, ще декілька винуватців поразки є. Наступний після сурків і цигана - це війна. Саме через війну припинилося зростання класу українського футболу.
А після війни - 73/43%зебілів. Які завдяки власній бубочці обрали шлях катастрофічного падіння економіки. Що просто-напросто потягло катастрофічне зниження класу українського футболу. До речі, ця катастрофа особливо наявно видна на прикладі Зорі.
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25.11.2020 00:01 Відповісти
а фізруки-носії конспектів Лобановського? циган вивів Динамо в ЛЧ просто Ювентус та Барселона інша галактика робітники клуба не могли навіть перешкодити поширенню коронавіруса в команді звідси розбалансованість між гравцями які хворіли та грали.про цигана можна казати через рік-два але вихід в ЛЧ це вже швидкий показник з гравцями доволі посереднього рівня.
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25.11.2020 06:36 Відповісти
Синтаксис та пунктуація!!!!!
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25.11.2020 09:08 Відповісти
коли президент - лайно, то годі й чекати, що щось у країні буде не лайно
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25.11.2020 00:03 Відповісти
хм.. Странно но второй состав Барсы разобрался с Динамо гораздо проще, чем это было в начале ноября на Камп Ноу !?! ... Динамо хватило всего лишь на один тайм .... Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві крупно програло "Барселоні" - Цензор.НЕТ 8796
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25.11.2020 00:04 Відповісти
Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві крупно програло "Барселоні" - Цензор.НЕТ 2886
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25.11.2020 00:05 Відповісти
ну так в усьому світі вже є для цього сталий термін - "бізнєс па русскі"
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25.11.2020 06:50 Відповісти
Дивно, що не 0:14

Чемпіонату в нас немає, безкоштовних ДЮСШ немає, в дворах у футбол не грають.....

То з якого дідька нам на щось розраховувати у матчах з грандами?
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25.11.2020 00:07 Відповісти
Ну якщо в дворах не грають, то які вам треба ДЮСШ?
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25.11.2020 00:25 Відповісти
"...якщо в дворах не грають""
Это точно! Но как оторвать пацанов от ГАДжетов. Днями сидят сгорбившись,гоняют чертиков по дисплею,а не футбол или какую то подвижную игру.....
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25.11.2020 06:53 Відповісти
Оторвать, надо полагать, не получится. Таково время
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25.11.2020 23:44 Відповісти
В 1987 мій тренер знайшов мене і ще кількох пацанів на уроці фізкультури в звичайній школі. Так, він ходив по школах, підглядав за уроками фізри, відшуковував таланти...
І була звичайна райцентрівська ДЮСШ. І тренер, який виховував пацанів.
Зіркою ніхто не став, але область брали. І людьми стали нормальними

Зараз таке слабо уявляється
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25.11.2020 09:13 Відповісти
позорище...
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25.11.2020 00:08 Відповісти
дуже щиро оплачене
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25.11.2020 10:27 Відповісти
Скупились пополной.
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25.11.2020 00:10 Відповісти
Неужели кто-то до сих пор следит за играми этих каличей?
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25.11.2020 00:11 Відповісти
Конечно, кто на парике ставки делает. Это больше спорт в Украине чем футбол.
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25.11.2020 00:27 Відповісти
пока у Суркисов не отберут, украденное ими когда то Динамо (ксати украденное вместе со стадионом Динамо, бассейном Динамо ..потом угичтоженным и тренировочными базами в Конче и на Салютной ) то никакого толку не будет.
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25.11.2020 00:13 Відповісти
Просветись. Всё перечисленное тобой не уничтожено, а отстроено и расширено. Или тебя не пускают?
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25.11.2020 00:59 Відповісти
Дуболом!
Сходи тогда и скупнись в бассейне!
На Нивках отдельная история - выбитые окна элементарно затыкают фанерой.
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25.11.2020 05:19 Відповісти
Просвещаю. Під реконструкцію унікального ..єдиного в Україні басейну Динамо був взятий кредит ...потім унікальний басейн закатали в асфальт і зараз там автопарковка
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25.11.2020 15:32 Відповісти
Согласен, конечно. С бассейном как то так.
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25.11.2020 22:34 Відповісти
Киев, которого больше нет: открытый бассейн "Динамо"
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25.11.2020 15:33 Відповісти
викрадення відбувалось за такою схемою ..колись чи то Григорішин чи то Суркіси під час створення акціонерного товариства "Динамо" внесли у статутний капітал 100 тис. грн. - тоді це була вартість трьохкіманатою квартири в Києві...а добровільне товариство Динамо під керівництвом цілого генерала (який повинен за це седіти ) внесло у статутний капітал - стадіон Динамо, тренувальну базу в Кончі із земельними ділянками та тренувальну базу із земельними ділянками на вул. Салютній.. потім внаслідок простих махінацій з акціями 1 % бариг перетворився на 90, а 99 відсотків Динамо перетворилось на 1%. Десь так. можу в деталях та цифрах помилятися але не дуже))
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25.11.2020 15:38 Відповісти
Ксати ....на паркову меня не пускают)))
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25.11.2020 15:40 Відповісти
І це правда. Я давно не вболіваю за "Динамо" і більшість моїх друзів. Бо як ми побачили хто керує цією командою, то краще вболівати за "Колос". В "Динамо" і біля "Динамо" сепаратисти, "5 колона" і відверті вороги України.
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25.11.2020 07:56 Відповісти
Які сепаратисти в Динамо? Яка п'ята колона? Що ти мелеш?
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26.11.2020 07:28 Відповісти
Сьогоднішня гра навіяла спогади дитинства як кошеня гралось з впійманою мишею, вже миша замордована, здохла та не рухається, але грайливий котик підкидує трупик в повітря і дальше грається, так от "Динамо" останні 15-20 хвилин було цією мишею.
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25.11.2020 00:15 Відповісти
Дякую Лаціо і Севільї!
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25.11.2020 00:19 Відповісти
хоть якісь приємні новини
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25.11.2020 10:29 Відповісти
Раніше це б засмутило. А за суркісят і зегенератів просто пох. Навіть не вмикав перегляд.
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25.11.2020 00:26 Відповісти
До чого ти тут лізеш. Пох всім на тебе. Суркісята - це такий різновид соросят?
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25.11.2020 00:29 Відповісти
Ги-ги. Ти з дуба впав? Тут всім на всіх пох - немає тут культів особистості. Будь хто з тих хто використовує **************** термін "соросята" є відвертим ворогом України.
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25.11.2020 00:46 Відповісти
До чого тут футбол і хто такі суркісята?
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25.11.2020 00:55 Відповісти
Жадные Суркисы ни за что не доверят Димано тренеру, с которым Динамо победит - я о Сергее Реброве. Они по-малански выдавят из Динамо все соки, продадут всех талантливых мальков, а потом выставят Динамо посмешищем в глазах Украины. Конечно, им проще подкупить лидеров фанатского движения, чтобы они не орали во весь голос - ЗАБЕРИТЕ У СУРКИСОВ ФК ДИНАМО КИЕВ!!!!!!!
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25.11.2020 00:35 Відповісти
Не всіх підкупили...
Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві крупно програло "Барселоні" - Цензор.НЕТ 2155
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25.11.2020 00:41 Відповісти
а кому воно потрібне? список проукраїнських олігархів які вкладуть мільярди долларів в клуб і чому вони власне не підтримують футбол навіть у великих містах.
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25.11.2020 06:40 Відповісти
Поки залишився мій комент серед кращих (бо його чогось адміни знищили), зколіпащу його:
"не підтримував Порошенко Ниву (Вінниця). Ніколи. Він - байдужий до футболу. Він з особливою трепітністю ставиться до Армії, до оборони держави, до здоров'я нації, до інших національних пріорітетів. І саме туди спрямовує власну благодійність."
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25.11.2020 00:39 Відповісти
Мій теж непоганий був про "трепетність" як венеричний діагноз.
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25.11.2020 01:02 Відповісти
згинь, дебіл. Знайшов, блі, ти собі зебільну гомосятину, придурок
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25.11.2020 02:15 Відповісти
Ну ти і навалюєш за футбол! "З особливою трепетністю" - це вже так теліпать почало, чи що? Поміряйте йому температуру!
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25.11.2020 06:47 Відповісти
Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві крупно програло "Барселоні" - Цензор.НЕТ 2532
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25.11.2020 00:44 Відповісти
То ещё не крупно, подумал, что крупнее чем "Шахтер" немцам.
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25.11.2020 07:24 Відповісти
Сурки выдали клуб как лимон.
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25.11.2020 07:33 Відповісти
Перетворили клуб в посміховище і весь футбол в закорумпований і заполітизований цирк.
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25.11.2020 08:53 Відповісти
Та ладно,склад команди змінюється постійно,і ще недавно ніхто й не розраховував на вихід в групу.Не все зразу.
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25.11.2020 09:18 Відповісти
Тобто Суркіси з Динамо таки згинуть? Ну слава Богу, якщо так, хай хоч і не зразу...
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25.11.2020 10:09 Відповісти
 
 