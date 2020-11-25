Ліга чемпіонів: "Динамо" в Києві серйозно програло "Барселоні"

У 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві програло "Барселоні" з рахунком 0:4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Всі голи в цьому матчі були забиті в другому таймі. У каталонців відзначилися Дест (52 хвилина), двічі Брейтвейт (57 і 70 хвилина (з пенальті) і Грізманн (90 + 2).

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів "Ювентус" у Турині обіграв угорський "Ференцварош" з рахунком 2:1.

Турнірне становище після чотирьох турів: "Барселона" - 12 очок, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Наступний матч "Динамо" проведе 2 грудня проти "Ювентуса" в Турині.

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