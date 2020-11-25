Лига чемпионов: "Динамо" в Киеве крупно проиграло "Барселоне"
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве проиграло "Барселоне" со счетом 0:4.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. У каталонцев отличились Дест (52 минута), дважды Брейтуэйт (57 и 70 минута (с пенальти) и Гризманн (90+2).
В другом поединке группы G "Ювентус" в Турине обыграл венгерский "Ференцварош" со счетом 2:1.
Турнирное положение после четырех туров: "Барселона" - 12 очков, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.
Следующий матч "Динамо" проведёт 2 декабря против "Ювентуса" на выезде.
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+24 Rino Onix
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Про штани - не зрозумів. Штани краще, ніж суркіси?
А після війни - 73/43%зебілів. Які завдяки власній бубочці обрали шлях катастрофічного падіння економіки. Що просто-напросто потягло катастрофічне зниження класу українського футболу. До речі, ця катастрофа особливо наявно видна на прикладі Зорі.
Чемпіонату в нас немає, безкоштовних ДЮСШ немає, в дворах у футбол не грають.....
То з якого дідька нам на щось розраховувати у матчах з грандами?
Это точно! Но как оторвать пацанов от ГАДжетов. Днями сидят сгорбившись,гоняют чертиков по дисплею,а не футбол или какую то подвижную игру.....
І була звичайна райцентрівська ДЮСШ. І тренер, який виховував пацанів.
Зіркою ніхто не став, але область брали. І людьми стали нормальними
Зараз таке слабо уявляється
Сходи тогда и скупнись в бассейне!
На Нивках отдельная история - выбитые окна элементарно затыкают фанерой.
"не підтримував Порошенко Ниву (Вінниця). Ніколи. Він - байдужий до футболу. Він з особливою трепітністю ставиться до Армії, до оборони держави, до здоров'я нації, до інших національних пріорітетів. І саме туди спрямовує власну благодійність."