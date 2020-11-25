Сьогодні Святошинський райсуд Києва продовжить розгляд справи проти ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі 48 євромайданівців

Сьогодні, 25 листопада, об 11:00 Святошинський райсуд Києва продовжить розгляд справи про розстріл бійцями спецпідрозділу "Беркут" у лютому 2014 року 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській у центрі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на паблік "Майдан. Забуттю не підлягає".

"Минуло майже сім років, а вбивці досі непокарані. 25 листопада об 11:00 у Святошинському суді відбудеться дуже важливе засідання у справах Майдану. Воно стосується розстрілів людей 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській.

У 48-ми вбивствах майданівців обвинувачуються п'ятеро беркутівців: Аброськін, Зінченко, Янішевський, Тамтура і Марінченко.

У грудні минулого року Україна віддала терористичним угрупованням "ЛНР/ДНР" Янішевського, Аброськіна і Зінченка у межах обміну.

Суд призначив беркутівцям обов'язкову явку на засідання.

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За недотримання запобіжного заходу 20 жовтня 2020 року Святошинський суд оголосив обвинувачуваних у міжнародний розшук.

Тільки актуалізуючи справи Майдану серед громадськості ми зможемо довести їх до кінця. Вбивці невинних людей будуть покарані.

Майдан. Забуттю не підлягає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура й Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

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28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання цим п'ятьом ексберкутівцям. Наступного дня на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

На початку лютого 2020 року Олександр Маринченко і Сергій Тамтура повернулися до Києва і заявили про намір брати участь у судових засіданнях.