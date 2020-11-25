Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов

Фінансувати лікарні в регіонах почали з 9 жовтня, коли Міністерство охорони здоров'я отримало відповідні запити на виділення грошей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Фінансування на кисень, саме як предметна субвенція, яка йшла на регіони, вона відбулася 9 жовтня, після того, як ми отримали відповідні запити з місць, що їм потрібні кошти на виконання показників (80% ліжок з підведеною киснем)", - сказав міністр.

За словами Степанова, відповідну постанову уряду було прийнято ще 12 серпня, яке зобов'язувало забезпечити 80% ліжко-місць підведеною до них киснем.

"Кого зобов'язувало? Безпосередньо власників лікарень. Власниками лікарень є місцеві органи влади", - підкреслив глава МОЗ.

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