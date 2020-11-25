Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов
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Фінансувати лікарні в регіонах почали з 9 жовтня, коли Міністерство охорони здоров'я отримало відповідні запити на виділення грошей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Фінансування на кисень, саме як предметна субвенція, яка йшла на регіони, вона відбулася 9 жовтня, після того, як ми отримали відповідні запити з місць, що їм потрібні кошти на виконання показників (80% ліжок з підведеною киснем)", - сказав міністр.
За словами Степанова, відповідну постанову уряду було прийнято ще 12 серпня, яке зобов'язувало забезпечити 80% ліжко-місць підведеною до них киснем.
"Кого зобов'язувало? Безпосередньо власників лікарень. Власниками лікарень є місцеві органи влади", - підкреслив глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Але шмарклі зелені не чухались.
Не всі ж за лайно голосували.
Я так вважаю. Зробили помилку - треба вимагати негайної відставки.
Навіть Порошенко захворів.
А еврейская мафия уничтожает украинцев в Украине .
все поздно
очень скоро больных будут складировать чуть ли не под открытым небом
раньше (летом) надо было готовиться
теперь власть еще и усугубляет, затягивая введение локдауна
если введут под Новый год - будет уже поздно, катастрофа начнет развертывание, ее так просто уже будет не остановить
Зачем народ привёл евреев к власти ?
Чем народ думал ?
Теперь надо собирать то , то народ сам себе и посадил ?
Скільки ти з того маєш прибутку???
ну он же нужнее, полезнее и целебнее в пандемию...да?
Заробіток на "великому крадівництві", його тестем і коломойським, куди важливіші, ніж життя українців, і тих 73%, які за нього проголосували.
Деньги есть, понимание, что придет волна есть, а вот работы нет.
Степанов сознательно саботировал свою работу получается! Тем самым нанес вред Украине!