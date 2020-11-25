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Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов

Фінансувати лікарні в регіонах почали з 9 жовтня, коли Міністерство охорони здоров'я отримало відповідні запити на виділення грошей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Фінансування на кисень, саме як предметна субвенція, яка йшла на регіони, вона відбулася 9 жовтня, після того, як ми отримали відповідні запити з місць, що їм потрібні кошти на виконання показників (80% ліжок з підведеною киснем)", - сказав міністр.

За словами Степанова, відповідну постанову уряду було прийнято ще 12 серпня, яке зобов'язувало забезпечити 80% ліжко-місць підведеною до них киснем.

"Кого зобов'язувало? Безпосередньо власників лікарень. Власниками лікарень є місцеві органи влади", - підкреслив глава МОЗ.

Також читайте: Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно, - МОЗ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Нет ! У меня претензии только к народу Украины , который привёл евреев во власть Украины и их терпит
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25.11.2020 09:28
+6
Ну и к кому претензии? К своей дебильной зеленой власти?
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25.11.2020 09:25
+6
І хто ж винний ?
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25.11.2020 09:25
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Ну и к кому претензии? К своей дебильной зеленой власти?
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25.11.2020 09:25 Відповісти
Нет ! У меня претензии только к народу Украины , который привёл евреев во власть Украины и их терпит
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25.11.2020 09:28 Відповісти
після інтервйю з бубочкою,єврей зробив висновок-----''Його єврейство. Адже все ж таки це дивовижно, що тепер можливий наступний президент країни, де відбувалися масові розстріли євреїв і Бабин Яр, не приховує, що він єврей. Він виходець із родини вцілілих євреїв із Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, цій землі погромів. Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру? ''
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25.11.2020 11:23 Відповісти
Ну ничего страшного. Свежим асфальтом тоже можно надышаться.
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25.11.2020 09:52 Відповісти
І хто ж винний ?
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25.11.2020 09:25 Відповісти
Народ который привёл во власть тех , кто этот народ обворует
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25.11.2020 09:29 Відповісти
Деякі заводи готові надавати кисень для лікарень безкоштовно, тільки приберіть зелені бюрократичні заковики.
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25.11.2020 09:26 Відповісти
так чья же это была обязанность профинансировать медучреждения? чем занимался ты? бегал по прессконференциям и видосики снимал вместо выполнения прямых обязанностей?
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25.11.2020 09:26 Відповісти
Про кисень ще влітку повно розмов було.
Але шмарклі зелені не чухались.
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25.11.2020 09:26 Відповісти
Давайте назовём вещи своими именами, народ заслужил это , выберая себе во власть это
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25.11.2020 09:31 Відповісти
Так, заслужив. Але не весь народ.
Не всі ж за лайно голосували.
Я так вважаю. Зробили помилку - треба вимагати негайної відставки.
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25.11.2020 09:36 Відповісти
Те думающие и к короновиросу очень осторожны. Не все же заразились
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25.11.2020 09:38 Відповісти
Не знаю. Це така справа, вберегтись дуже складно.
Навіть Порошенко захворів.
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25.11.2020 09:44 Відповісти
Кожен нарід вартий тої влади, яка його має.
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25.11.2020 09:49 Відповісти
Хорошо что есть деньги для израильских пенсионеров в Израиле которым Украина платит пенсии .

А еврейская мафия уничтожает украинцев в Украине .
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25.11.2020 09:27 Відповісти
как так? а чего вы лысого гоняли все лето? "мастера спорта" сраные
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25.11.2020 09:27 Відповісти
Заканчивался 9 месяц пандемии, больницы начали получать деньги на кислород. Кому еще не хватает доказательств, что зеленский и его долбанное шапито - враги украинского народа?!
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25.11.2020 09:28 Відповісти
Упоротим зебілам.
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25.11.2020 09:34 Відповісти
поздно
все поздно
очень скоро больных будут складировать чуть ли не под открытым небом
раньше (летом) надо было готовиться
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25.11.2020 09:28 Відповісти
и конечно же 1 сентября не открывать школы и ВУЗы
теперь власть еще и усугубляет, затягивая введение локдауна
если введут под Новый год - будет уже поздно, катастрофа начнет развертывание, ее так просто уже будет не остановить
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25.11.2020 09:30 Відповісти
Бог даёт народу то , что он заслужил .
Зачем народ привёл евреев к власти ?
Чем народ думал ?
Теперь надо собирать то , то народ сам себе и посадил ?
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25.11.2020 09:34 Відповісти
степанов у тебя с головой всё нормально? ты ждал пока больницы напишут шо кому надо? чем ты занимался до шапито 95? ты у них костюмером работал или техник освещения сцены?
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25.11.2020 09:34 Відповісти
Ему как и еврею ЗЕ просто на народ наплавать , вот и все
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25.11.2020 09:35 Відповісти
Серед різних теорій з приводу цього "вірусу" я найбільше можу повірити в техногений вплив на населення (спеціально в усьому світі) за допомогою веж зв'язку, інтернету (ефект мікрохвильовки)
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25.11.2020 09:39 Відповісти
Ідіот? Хоча, і так очевидно.
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25.11.2020 10:27 Відповісти
Ти дегенерат, який обіжрався жидо масонського лайна?
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26.11.2020 10:17 Відповісти
Ще одне чмо тявкнуло. А ти звідки таке дурнувате?
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26.11.2020 10:19 Відповісти
А чмо поговорить хочешь?
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26.11.2020 10:22 Відповісти
Йди на хрін, придурку...то не вірус, то Біл Гейтс, 5G... І як тобі від психіатра так довго ховатись вдається, ідіоте?
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26.11.2020 10:46 Відповісти
Дефективний, "вірус" або "Білл Гетс" - це дві з численних теорій. Ти все одно нічого не дізнаєшся, крім аналізу свого калу.
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26.11.2020 11:12 Відповісти
Йди на хрін, придурку. хто б з тобою дискутував.
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26.11.2020 11:13 Відповісти
Ти напевно кацап, такий тупий (:Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов - Цензор.НЕТ 8089
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26.11.2020 11:48 Відповісти
Чому в Україні досі є розподіл на медичний та технічний кисень???
Скільки ти з того маєш прибутку???
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25.11.2020 09:41 Відповісти
ну ладно вакцина не получается...но как можно суметь кислороду не дать..
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25.11.2020 09:47 Відповісти
а на асфальт когда выделили????
ну он же нужнее, полезнее и целебнее в пандемию...да?
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25.11.2020 09:51 Відповісти
Це ж яке зебільне талантище треба мати, щоб в Україні, де вистачає потужностей, щоб експортувати кисень на всю Європу, в період пандемії зробити дефіцит кисню для порятунку людей. От 73% ідіотів, талановиту ж владу ви тварюки вибрали, гідних нащадків всіляких кагановичів і косіорів...
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25.11.2020 09:53 Відповісти
Схоже, що степанов вирішив не бути козлом відпущення, і тепер маємо підтверджені пріорітети зеленського.
Заробіток на "великому крадівництві", його тестем і коломойським, куди важливіші, ніж життя українців, і тих 73%, які за нього проголосували.
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25.11.2020 10:05 Відповісти
Лєто красноє проснімалі відосіки, а восени роздуплилися, що в лікарні потрібен кисень!!! А-я-я-яй, малада ******* прохфессіоналів тепер керує!
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25.11.2020 10:17 Відповісти
Один тоже, дороги строил
Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов - Цензор.НЕТ 1290
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25.11.2020 10:23 Відповісти
Ну таких строителей у нас хватает. Показать, кто у нас ракеты строит? Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов - Цензор.НЕТ 9262
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25.11.2020 10:54 Відповісти
Неужели Фон Браун Лікарні для хворих на коронавірус почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні, - Степанов - Цензор.НЕТ 1953
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25.11.2020 10:56 Відповісти
к сожалению ничего нового до сих пор не придумали, полумёртвого украинца Королёва вытянули из гулага и дали чертежи Фон Брауна, десяток немецких инженеров, пару разобранных ракет фау 2, к стати посмотри фау 1 )))) эт в каком году их немцы изобрели )) и посмотри на американские топоры )) там много общего, Такая же песня была с автоматами бухарика калашникова, только Королёв изучал и дорабатывал, а калашников пил водочку и наблюдал за немецкими инженерами.
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25.11.2020 12:59 Відповісти
Томагавки не совсем ФАУ, Вернее совсем не ФАУ, а так согласен.
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25.11.2020 13:22 Відповісти
А почему не в мае еще? 6 месяцев было подготовиться ко второй волне.
Деньги есть, понимание, что придет волна есть, а вот работы нет.
Степанов сознательно саботировал свою работу получается! Тем самым нанес вред Украине!
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25.11.2020 10:53 Відповісти
 
 