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Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін чекає офіційних підсумків виборів президента США, після чого привітає переможця. Рішення Дональда Трампа почати формальну процедуру передачі влади Джо Байдену недостатньо для цього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Ні, цього недостатньо. Ви знаєте, що ще триває розгляд і перерахунок голосів у деяких штатах, без якого не можуть  офіційно підбити підсумки виборів", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи є це рішення Трампа достатнім для того, щоб російський президент привітав переможця.

Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон заявив про готовність почати роботу з передачі влади Байдену

Крім того, повідомлялося, що Росія очікує визначення переможця виборів президента США, коли один із кандидатів визнає поразку або підбиття підсумків "легітимним способом".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+79
Байден напевно так засмутиться. Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков - Цензор.НЕТ 211
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25.11.2020 12:47
+62
Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков - Цензор.НЕТ 4151 да Байдену твои поздравления!!! обмылок кацапский Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков - Цензор.НЕТ 4187 как до жопы дверца!
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25.11.2020 12:49
+61
Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков - Цензор.НЕТ 3085ОНО
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25.11.2020 12:52
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Байдена це не засмутить, але ... запам´ятає.
Пригадаєте, як казав Рейган: "Я не злопамятный, но память у меня хорошая."?
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25.11.2020 13:48 Відповісти
Так Трамп і не збирається пока передавати владу Байдену. Тому цій брехні немає чого вірити.
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25.11.2020 13:50 Відповісти
Так а куди ж твій трамп дінеться і хто його буде питати, ватка ??? Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7618 Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5169
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25.11.2020 15:49 Відповісти
***** умри в муках.
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25.11.2020 14:05 Відповісти
та ничо Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2151.при разливе учтется
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25.11.2020 14:14 Відповісти
Здається, цим можна сказати ВСЕ
Байден стане гіршим для русні ніж Обама Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2542
Це за Трампа Жирік шампанське пив.
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25.11.2020 14:17 Відповісти
Хуже чем Клинтон для милошевича.
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25.11.2020 14:24 Відповісти
Ваші слова щоб пану Богу до вуха.
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25.11.2020 14:59 Відповісти
Та воно,мабуть,и не знает,шо Байден президент.Пока в бункер новость дойдет.
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25.11.2020 14:33 Відповісти
При Паркинсоне новости доходят с запозданием.
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25.11.2020 15:00 Відповісти
Новина для лохів яки думають що все що робить і каже кремль то є правда.
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25.11.2020 14:33 Відповісти
Не будет поздравлять раньше официального признания.
Ростов не резиновый!
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25.11.2020 14:39 Відповісти
Згадує сасатєльную цукерку, яку йому пропонував Євнухович.
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25.11.2020 14:40 Відповісти
Ну і *****, як сказав би король кровосісь.
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25.11.2020 14:46 Відповісти
Маладетс, письков, храбрая дворняжка! Но Анклу Джо ваши поздравления - ДО ЖОПЫ! Расслабляйте булки, трамповская халява закончилась...
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25.11.2020 14:57 Відповісти
Как же дальше Байдену жить без пуйловского поздравления! Какая беда!
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25.11.2020 14:57 Відповісти
вот **** какой принципиальный! Не то что янека и луку поздравлял.
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25.11.2020 15:00 Відповісти
Я уявляю, як Байден розплакався від цієї новини. Як же йому бути, якщо терорист № 1 не привітає? Але в цій новині головне " ...попри рішення Трапма про передачу..." Сразу ясно, хто підбивав Трампа не визнавати вибори. І ще Песька не розуміє, що рішення президента в США значення має, але не велике. Там пройшли вибори і головний Закон. А вони його викорнують.
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25.11.2020 15:11 Відповісти
да и хрен на него, чи й не персона, подумаешь ***** плешивое.
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25.11.2020 15:30 Відповісти
Нужно понять человека. Он все еще чего-то ждет...
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25.11.2020 15:40 Відповісти
Надежда умирает последней.
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25.11.2020 15:44 Відповісти
Бедный Джо. Как жить - то ему теперь...без поздравления с- царька... Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4373
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25.11.2020 15:45 Відповісти
Это очень хороший знак Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6017
Байден жги!
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25.11.2020 17:04 Відповісти
Выполняется плановая задача позлить кандидата. А вдруг поможет?
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25.11.2020 17:07 Відповісти
чи не новина; сказилися вже на цій росії; хто там що ґелґоче.
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25.11.2020 17:26 Відповісти
Бедная Америка, теперь Байден так плакать будет, что наводнение начнется)))
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25.11.2020 18:23 Відповісти
Да ну и йух с ним, с этим путеным. Америк жаль... как такое пержить??????
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25.11.2020 21:19 Відповісти
Спасибо Америка!!!
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05.02.2021 13:35 Відповісти
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