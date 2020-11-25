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Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Синод Кіпрської православної церкви на позачерговому засіданні 23-25 листопада підтримав рішення архієпископа Кіпрського Хризостома щодо визнання автокефалії Православної Церкви України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву синоду.
"Священний Синод церкви Кіпру на засіданнях 23 і 25 листопада 2020 року докладно обговорив українське церковне питання і проблемну ситуацію, що виникла зі згадуванням блаженнішим архієпископом Кіпрським Хризостомом Єпіфанія як предстоятеля церкви України, і вирішив не виступати проти цього рішення його блаженства", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Предстоятель Церкви Кіпру згадав Єпіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ.
Топ коментарі
+31 Шрек Баблокат
показати весь коментар25.11.2020 14:36
+25 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар25.11.2020 14:33
+25 jura bucaphalus
показати весь коментар25.11.2020 14:41
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Это созданным Патриархатам нужно согласие всех церквей.
Для законности ПЦУ достаточно признания Варфоломеем!
ти визнавець іншої релігії...
І який % вважається пристойним, щоб казати про "легетимність".
ПРОЦЕС ІДЕ )
Что решил Синод Кипрской церкви: не осуждать своего главу за де-факто признание ПЦУ.
Что не решил: официально ПЦУ киприотами пока не признана.
Это такое гибридное признание в духе современности. Оно означает, что другие священники Кипрской церкви могут упоминать ПЦУ без осуждения со стороны своей церкви, не обязаны это делать - каждый сам решает. Поэтому опасность в том, что если предстоятель Кипрской церкви сменится, новый может перестать упоминать ПЦУ, если к тому времени не произойдет официального признания.