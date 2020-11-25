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Кіпр (110) ПЦУ (778)

Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ

Синод Кіпрської православної церкви на позачерговому засіданні 23-25 ​​листопада підтримав рішення архієпископа Кіпрського Хризостома щодо визнання автокефалії Православної Церкви України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву синоду.

"Священний Синод церкви Кіпру на засіданнях 23 і 25 листопада 2020 року докладно обговорив українське церковне питання і проблемну ситуацію, що виникла зі згадуванням блаженнішим архієпископом Кіпрським Хризостомом Єпіфанія як предстоятеля церкви України, і вирішив не виступати проти цього рішення його блаженства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Предстоятель Церкви Кіпру згадав Єпіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2651
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25.11.2020 14:36
+25
Где то рыдает маразматик Филорет
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25.11.2020 14:33
+25
Дякуємо. Священному Синоду церкви Кіпру наша шана
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25.11.2020 14:41
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Где то рыдает маразматик Филорет
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25.11.2020 14:33 Відповісти
Акела схибив, "Филарет: ПЦУ больше не признает ни одна церковь"
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25.11.2020 15:29 Відповісти
Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2651
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25.11.2020 14:36 Відповісти
У ваторогих круг для маневра сужается.Начиналось от "никем не признанная" Теперь они завоют что признаная только 4 церквями и так не считается
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25.11.2020 14:41 Відповісти
У них свой "божок"

Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 7158
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25.11.2020 14:50 Відповісти
Дякуємо. Священному Синоду церкви Кіпру наша шана
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25.11.2020 14:41 Відповісти
Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 4382
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25.11.2020 14:47 Відповісти
Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 164

Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 7294
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25.11.2020 14:55 Відповісти
Какое нам дело до признания/непризнание?
Это созданным Патриархатам нужно согласие всех церквей.
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25.11.2020 14:47 Відповісти
От нам точно немає ніякого діла до того, що з цього приводу думають самохрести.
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25.11.2020 15:16 Відповісти
Вот и я о том же! Пофиг, хрести, нехристи, самохрести ...
Для законности ПЦУ достаточно признания Варфоломеем!
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25.11.2020 15:57 Відповісти
Шо, обидно тебе, да, кацапчег ??? Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 4363
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25.11.2020 15:29 Відповісти
Нам, индуистам, роприколу наблюдать. Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 5012
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25.11.2020 15:58 Відповісти
не пи..ди ,що ти будист..

ти визнавець іншої релігії...
Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 5871
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25.11.2020 16:09 Відповісти
Где буддист?
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25.11.2020 17:02 Відповісти
Наблюдать наблюдай, только бубенцы из носа выйми... Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 8696
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25.11.2020 16:10 Відповісти
Дай, Боже, здоров"я і многая літ Владиці Хризостому і Святим Отцям - кіпріотам за це справедливе і мужнє рішення.
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25.11.2020 15:09 Відповісти
а сколько еще не признало? и нужно ли признание всех?
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25.11.2020 15:16 Відповісти
В принципі ніскільки не треба, але.., у тих же вірмен взагалі ні православна, ні католицька і живуть.., а їх церква набагато старше за нашу, не кажучи вже про московитів.
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25.11.2020 15:27 Відповісти
цікаво, скільки тих церков, скільки вже признали, а скільки - ні.
І який % вважається пристойним, щоб казати про "легетимність".
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25.11.2020 15:34 Відповісти
Головне що визнав Константинопь, інше дрібниці, там іноді такі стосунки, що бандити 90-х янголи.
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25.11.2020 15:37 Відповісти
Щиро дякую !
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25.11.2020 15:17 Відповісти
Хоч одна добра новина!
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25.11.2020 15:19 Відповісти
Щиро дякуємо Синоду Православної церкви Кіпру за таке мудре і СПРАВЕДЛИВЕ рішення! Бо всі православні люди в Світі мають право мати свою національну церкву і молитися в ній Богу на своїй Мові ! І ні один патріархат не може це право заперечувати або відняти !
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25.11.2020 15:24 Відповісти
Слава Богу, подяка Священному Синоду церкви Кіпру і ПЦУ (не плутайте зі слугою РПЦ - ПЦУ).
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25.11.2020 15:40 Відповісти
а маразматик Філарет щось "свистів" про те,що більше ніхто не визнає... Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 3508

ПРОЦЕС ІДЕ )
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25.11.2020 16:07 Відповісти
Пока Филарет не рыдает. Из статьи видно, речь о "юридическом" признании не идет, речь идет о де-факто признании со стороны главы Кипрской церкви. Синод поэтому вынес на обсуждение этот вопрос: правильно ли поступил их глава, упомянув Епифания в то время как официального признания ПЦУ со стороны Кирской церкви не было. В этом Филарет таки прав.

Что решил Синод Кипрской церкви: не осуждать своего главу за де-факто признание ПЦУ.
Что не решил: официально ПЦУ киприотами пока не признана.

Это такое гибридное признание в духе современности. Оно означает, что другие священники Кипрской церкви могут упоминать ПЦУ без осуждения со стороны своей церкви, не обязаны это делать - каждый сам решает. Поэтому опасность в том, что если предстоятель Кипрской церкви сменится, новый может перестать упоминать ПЦУ, если к тому времени не произойдет официального признания.
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25.11.2020 16:35 Відповісти
 
 