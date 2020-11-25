Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ

Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление синода.

"Священный Синод церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ.

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