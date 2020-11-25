Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ
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Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию автокефалии Православной Церкви Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление синода.
"Священный Синод церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ.
Топ комментарии
+31 Шрек Баблокат
показать весь комментарий25.11.2020 14:36
+25 Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий25.11.2020 14:33
+25 jura bucaphalus
показать весь комментарий25.11.2020 14:41
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Это созданным Патриархатам нужно согласие всех церквей.
Для законности ПЦУ достаточно признания Варфоломеем!
ти визнавець іншої релігії...
І який % вважається пристойним, щоб казати про "легетимність".
ПРОЦЕС ІДЕ )
Что решил Синод Кипрской церкви: не осуждать своего главу за де-факто признание ПЦУ.
Что не решил: официально ПЦУ киприотами пока не признана.
Это такое гибридное признание в духе современности. Оно означает, что другие священники Кипрской церкви могут упоминать ПЦУ без осуждения со стороны своей церкви, не обязаны это делать - каждый сам решает. Поэтому опасность в том, что если предстоятель Кипрской церкви сменится, новый может перестать упоминать ПЦУ, если к тому времени не произойдет официального признания.