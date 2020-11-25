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Кипр (227) ПЦУ (773)

Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ

Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление синода.

"Священный Синод церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет: ПЦУ больше не признает ни одна церковь

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2651
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25.11.2020 14:36
+25
Где то рыдает маразматик Филорет
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25.11.2020 14:33
+25
Дякуємо. Священному Синоду церкви Кіпру наша шана
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25.11.2020 14:41
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Где то рыдает маразматик Филорет
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25.11.2020 14:33 Ответить
Акела схибив, "Филарет: ПЦУ больше не признает ни одна церковь"
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25.11.2020 15:29 Ответить
Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2651
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25.11.2020 14:36 Ответить
У ваторогих круг для маневра сужается.Начиналось от "никем не признанная" Теперь они завоют что признаная только 4 церквями и так не считается
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25.11.2020 14:41 Ответить
У них свой "божок"

Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 7158
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25.11.2020 14:50 Ответить
Дякуємо. Священному Синоду церкви Кіпру наша шана
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25.11.2020 14:41 Ответить
Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 4382
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25.11.2020 14:47 Ответить
Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 164

Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 7294
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25.11.2020 14:55 Ответить
Какое нам дело до признания/непризнание?
Это созданным Патриархатам нужно согласие всех церквей.
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25.11.2020 14:47 Ответить
От нам точно немає ніякого діла до того, що з цього приводу думають самохрести.
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25.11.2020 15:16 Ответить
Вот и я о том же! Пофиг, хрести, нехристи, самохрести ...
Для законности ПЦУ достаточно признания Варфоломеем!
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25.11.2020 15:57 Ответить
Шо, обидно тебе, да, кацапчег ??? Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 4363
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25.11.2020 15:29 Ответить
Нам, индуистам, роприколу наблюдать. Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 5012
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25.11.2020 15:58 Ответить
не пи..ди ,що ти будист..

ти визнавець іншої релігії...
Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 5871
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25.11.2020 16:09 Ответить
Где буддист?
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25.11.2020 17:02 Ответить
Наблюдать наблюдай, только бубенцы из носа выйми... Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 8696
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25.11.2020 16:10 Ответить
Дай, Боже, здоров"я і многая літ Владиці Хризостому і Святим Отцям - кіпріотам за це справедливе і мужнє рішення.
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25.11.2020 15:09 Ответить
а сколько еще не признало? и нужно ли признание всех?
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25.11.2020 15:16 Ответить
В принципі ніскільки не треба, але.., у тих же вірмен взагалі ні православна, ні католицька і живуть.., а їх церква набагато старше за нашу, не кажучи вже про московитів.
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25.11.2020 15:27 Ответить
цікаво, скільки тих церков, скільки вже признали, а скільки - ні.
І який % вважається пристойним, щоб казати про "легетимність".
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25.11.2020 15:34 Ответить
Головне що визнав Константинопь, інше дрібниці, там іноді такі стосунки, що бандити 90-х янголи.
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25.11.2020 15:37 Ответить
Щиро дякую !
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25.11.2020 15:17 Ответить
Хоч одна добра новина!
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25.11.2020 15:19 Ответить
Щиро дякуємо Синоду Православної церкви Кіпру за таке мудре і СПРАВЕДЛИВЕ рішення! Бо всі православні люди в Світі мають право мати свою національну церкву і молитися в ній Богу на своїй Мові ! І ні один патріархат не може це право заперечувати або відняти !
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25.11.2020 15:24 Ответить
Слава Богу, подяка Священному Синоду церкви Кіпру і ПЦУ (не плутайте зі слугою РПЦ - ПЦУ).
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25.11.2020 15:40 Ответить
а маразматик Філарет щось "свистів" про те,що більше ніхто не визнає... Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ - Цензор.НЕТ 3508

ПРОЦЕС ІДЕ )
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25.11.2020 16:07 Ответить
Пока Филарет не рыдает. Из статьи видно, речь о "юридическом" признании не идет, речь идет о де-факто признании со стороны главы Кипрской церкви. Синод поэтому вынес на обсуждение этот вопрос: правильно ли поступил их глава, упомянув Епифания в то время как официального признания ПЦУ со стороны Кирской церкви не было. В этом Филарет таки прав.

Что решил Синод Кипрской церкви: не осуждать своего главу за де-факто признание ПЦУ.
Что не решил: официально ПЦУ киприотами пока не признана.

Это такое гибридное признание в духе современности. Оно означает, что другие священники Кипрской церкви могут упоминать ПЦУ без осуждения со стороны своей церкви, не обязаны это делать - каждый сам решает. Поэтому опасность в том, что если предстоятель Кипрской церкви сменится, новый может перестать упоминать ПЦУ, если к тому времени не произойдет официального признания.
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25.11.2020 16:35 Ответить
 
 