Україна продовжила економічні санкції проти Росії до кінця 2021 року

Кабінет Міністрів України на засіданні 25 листопада схвалив зміни до постанови № 1166 від 30 грудня 2015 року "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, документ продовжує до 31 грудня 2021 року дію режиму СОТ, що передбачає застосування високих ставок ввізного мита для російських товарів замість нульової ставки, що діяла на деякі російські товари відповідно до угоди про режим вільної торгівлі між країнами СНД.

Видання нагадує, що Україна і Росія запроваджують двосторонні санкції з 2014 року, після окупації Криму та початку війни на Донбасі.

У березні 2019 року набули чинності українські санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Уряд Росії в квітні того ж року ухвалив рішення про розширення санкцій проти України.

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Зі свого боку в травні 2019-го Україна доповнила перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Серед заборонених є кілька груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів. Загальна вартість цієї продукції становить 510 млн доларів на рік.

Також уряд затвердив запровадження спеціального мита для товарів з Росії, яке застосовується з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.