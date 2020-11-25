Украина продлила экономические санкции против России до конца 2021 года

Кабинет Министров Украины на заседании 25 ноября одобрил изменения в постановление № 1166 от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, документ продлевает до 31 декабря 2021 года действие режима ВТО, предусматривающего применение высоких ставок ввозной пошлины для российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.

Издание напоминает, что Украина и Россия вводят двусторонние санкции с 2014 года, после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

В марте 2019 года вступили в силу украинские санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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Правительство России в апреле того же года приняло решение о расширении санкций против Украины.

В свою очередь в мае 2019-го Украина дополнила перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. Среди запрещенных есть несколько групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств. Общая стоимость этой продукции составляет 510 млн долларов в год.

Также правительство утвердило введение специальной пошлины для товаров из России, которая применяется с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.

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