Юрчишин подав заяву на нардепа ОПЗЖ Кузьміна, який називає Революцію Гідності "держпереворотом"

Нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин подав заяву в Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань з приводу висловлювань нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна щодо Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба "Голосу", передає Цензор.НЕТ.

Заяву підписали і інші депутати "Голосу", а також окремі депутати фракцій "Європейської Солідарності" і "Слуги народу". Нардепи просять якомога швидше, але не пізніше 24 годин з моменту отримання заяви, порушити кримінальне провадження щодо Кузьміна за статтею 383 Кримінального кодексу. Вона передбачає до 5 років в'язниці за завідомо неправдиве повідомлення про злочин і завідомо неправдиві звинувачення в участі в такому злочині.

Юрчишин додав, що весь світ визнав Революцію Гідності, а сам Кузьмін неодноразово визнавав зміну влади в 2014 році легітимною. "Зокрема, він брав участь у виборах Президента в 2014 році, а також у парламентських виборах 2019 року, за результатом яких отримав депутатський мандат від проросійської ОПЗЖ пана Медведчука. Власне, це і дозволило пану Кузьміну повернутися після 5 років переховування в Криму на територію України й намагатися дискредитувати Революцію Гідності та її учасників", - заявив нардеп.

Також читайте: Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану"

Парламентарій сподівається на оперативну реакцію правоохоронних органів. "Розслідувати повинні не фантазії колективного Януковича, а реальні дії його поплічників, які намагаються переписати історію", - додав він.