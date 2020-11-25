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Кузьмін (94) майдан (757) суд (8046) Юрчишин (123)

Юрчишин подав заяву на нардепа ОПЗЖ Кузьміна, який називає Революцію Гідності "держпереворотом"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Юрчишин подав заяву на нардепа ОПЗЖ Кузьміна, який називає Революцію Гідності

Нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин подав заяву в Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань з приводу висловлювань нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна щодо Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба "Голосу", передає Цензор.НЕТ.

Заяву підписали і інші депутати "Голосу", а також окремі депутати фракцій "Європейської Солідарності" і "Слуги народу". Нардепи просять якомога швидше, але не пізніше 24 годин з моменту отримання заяви, порушити кримінальне провадження щодо Кузьміна за статтею 383 Кримінального кодексу. Вона передбачає до 5 років в'язниці за завідомо неправдиве повідомлення про злочин і завідомо неправдиві звинувачення в участі в такому злочині.

Юрчишин додав, що весь світ визнав Революцію Гідності, а сам Кузьмін неодноразово визнавав зміну влади в 2014 році легітимною. "Зокрема, він брав участь у виборах Президента в 2014 році, а також у парламентських виборах 2019 року, за результатом яких отримав депутатський мандат від проросійської ОПЗЖ пана Медведчука. Власне, це і дозволило пану Кузьміну повернутися після 5 років переховування в Криму на територію України й намагатися дискредитувати Революцію Гідності та її учасників", - заявив нардеп.

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Парламентарій сподівається на оперативну реакцію правоохоронних органів. "Розслідувати повинні не фантазії колективного Януковича, а реальні дії його поплічників, які намагаються переписати історію", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Цей теж на піанініні грати вміє. Мурку. Замгенпрокурора в уряді шапкокрадів. Що він взагалі вже сім років на волі робить?
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25.11.2020 15:55
+6
МОЛОДЕЦЬ ЮРЧИШИН А ЧОМУ Ж ІНШІ ДЕПУТАТИ - ПАТРІОТИ ПРОПУСКАЮТЬ РІЗНОГО РОДУ НАСКОКИ НА ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ З БОКУ ОПЗЖ ТА Т.І.
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25.11.2020 16:25
+2
Бывший рыговский генпрокурор, лабавший на пианино Мурку (отметим, все же - пианино, а не аккордеон или гитара Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 5169 ), конечно, крендель редкостный...но - как утверждают учебники - революции меняют строй, а госперевороты - правящую верхушку. Я, хоть и сторонник обоих Майданов, смены строя не наблюдаю.
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25.11.2020 16:16
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Цей теж на піанініні грати вміє. Мурку. Замгенпрокурора в уряді шапкокрадів. Що він взагалі вже сім років на волі робить?
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25.11.2020 15:55 Відповісти
Так... Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 2115
За шо?

Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 1815
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25.11.2020 16:00 Відповісти
Це ж не фотошоп... Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 611
Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 7183
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25.11.2020 16:01 Відповісти
Нічого не розумію... Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 8750
Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 9140
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25.11.2020 16:02 Відповісти
Это ж только Зорян! А где ещё Шкиряк? Они работают в паре.
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25.11.2020 17:05 Відповісти
Зпереду Зорян, а ззаду - Шкіряк.
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25.11.2020 17:06 Відповісти
Прану качает в позе лотоса.
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25.11.2020 17:07 Відповісти
А где товарищ 🎒 рюкзаков-Аваков ? Почему его с егоркой соболевым и найемом забыли вызвать ?
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25.11.2020 16:10 Відповісти
Да грохните этого пророссиского ворюгу -прокурора кузьмина и дело с концом!!
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25.11.2020 16:13 Відповісти
Может лучше пороха грохнуть? Юрчишин подав заяву на нардепа ОПЗЖ Кузьміна, який називає Революцію Гідності "держпереворотом" - Цензор.НЕТ 2663
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08.01.2021 10:09 Відповісти
Бывший рыговский генпрокурор, лабавший на пианино Мурку (отметим, все же - пианино, а не аккордеон или гитара Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 5169 ), конечно, крендель редкостный...но - как утверждают учебники - революции меняют строй, а госперевороты - правящую верхушку. Я, хоть и сторонник обоих Майданов, смены строя не наблюдаю.
показати весь коментар
25.11.2020 16:16 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ ЮРЧИШИН А ЧОМУ Ж ІНШІ ДЕПУТАТИ - ПАТРІОТИ ПРОПУСКАЮТЬ РІЗНОГО РОДУ НАСКОКИ НА ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ З БОКУ ОПЗЖ ТА Т.І.
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25.11.2020 16:25 Відповісти
А тим часом, до України повернувся Жванія... Юрчишин подал заявление на нардепа ОПЗЖ Кузьмина, который называет Революцию Достоинства "госпереворотом" - Цензор.НЕТ 4896
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25.11.2020 16:29 Відповісти
Отклонят заявлени под надуманным предлогом.
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25.11.2020 16:56 Відповісти
Була диктатура уголовников, стала диктатура олигархата. Естественно, Революция.
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25.11.2020 17:05 Відповісти
Будь яка революція вважається завершеною лише тоді коли відбувається зміна суспільного ладу. По факту "революція Гідності" не завершена і зміни суспільного ладу не сталося - просто змінились чиновники, а це означає що це дійство навіть де юре має всі ознаки державного перевороту. Другий етап революції має завершитися репресіями всіх прокацапських зрадників та корумпованих можновладців. Інакше клеймо "дерпереворот" залишиться назавжди в історії.
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25.11.2020 17:05 Відповісти
Які "ознаки державного перевороту", якщо "революція Гідності" не завершена" і має завершитися "Другий етап революції"?
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25.11.2020 17:35 Відповісти
Очень смешно - переворот и революция это одно и то же - практически слова синонимы - разница только в положительном / отрицательном значении слова , так же как шпион /разведчик . Называть смещение Януковича легитимным может только дурак , ну а в суд подавать на таком основании может только идиот .
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25.11.2020 18:22 Відповісти
Чому він не здох від туберкульозу на нарах,від короновірусу,або від нещасного випадку?
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25.11.2020 19:08 Відповісти
 
 