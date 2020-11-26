Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей "нормандської четвірки" до кінця року

Українська делегація на засіданні ТКГ 25 листопада нагадала про свою позицію, що основою врегулювання ситуації на Донбасі є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтвердила свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу делегації.

"Леонід Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року", - говориться в повідомленні.

Українська делегація переконана, що виходом із ситуації, що склалася в переговорах стосовно Донбасу є проведення до кінця 2020 року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання

"Консолідована позиція лідерів держав Нормандського формату, які ухвалили під час своїх зустрічей низку документів щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, є головним дороговказом для подальшої роботи", - зазначили в українській делегації.

Українська делегація не залишає впевненості у тому, що ця позиція продовжить бути основою ефективної спільної роботи і в рамках ТКГ.

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