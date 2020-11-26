Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей "нормандської четвірки" до кінця року
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Українська делегація на засіданні ТКГ 25 листопада нагадала про свою позицію, що основою врегулювання ситуації на Донбасі є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтвердила свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу делегації.
"Леонід Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року", - говориться в повідомленні.
Українська делегація переконана, що виходом із ситуації, що склалася в переговорах стосовно Донбасу є проведення до кінця 2020 року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання
"Консолідована позиція лідерів держав Нормандського формату, які ухвалили під час своїх зустрічей низку документів щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, є головним дороговказом для подальшої роботи", - зазначили в українській делегації.
Українська делегація не залишає впевненості у тому, що ця позиція продовжить бути основою ефективної спільної роботи і в рамках ТКГ.
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- Шо я имею сказать Яков Моисеевич? Так могу сказать шо Кравчук таки ещё в ТКГ у том Минску.
- Я извиняюсь это не тот Кравчук шо таки продал Черноморской пароходство за недорого?
- Таки да, он. И я даже вам сказать и не знаю, шо он там вояет и несёт глупости, как шлюха триппер, но помню шо он и за Тимошегко агетировал и за Януковича майку на себе рвал, и с отем поцем Медведчуков в рекламе его предвыборной светился. Трудится дед не покладая своих немозолистых рук. И за тех и за тех и этим.
- Таки да, я вам даже скажу больше, Лёна Кравчук за деньги и в церкви перднет. От шоб только был заказчик не бедный.
Сказал, как пукнул в никуда
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K0५EGAR
@Rage4oK
·3 чВ украинском языке есть слово, которое максимально полно описывает этот 3,14: жалюгідність. зеленский, ты чмошник даже на фоне Свинарчука.
Чітко заявити росіянам: ви підступні агресори - в перемовинах з вами сенсу не бачимо. Зачинити розмежування та занятися армією та економікою.
Люди? Постраждають, звісно. Деякі. Але іншого виходу немає.