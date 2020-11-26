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Новини Політика України
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Кравчук (545) Донбас (21733) нормандська четвірка (1523) Тристороння контактна група (826)

Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей "нормандської четвірки" до кінця року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей

Українська делегація на засіданні ТКГ 25 листопада нагадала про свою позицію, що основою врегулювання ситуації на Донбасі є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтвердила свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу делегації.

"Леонід Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року", - говориться в повідомленні.

Українська делегація переконана, що виходом із ситуації, що склалася в переговорах стосовно Донбасу є проведення до кінця 2020 року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання

"Консолідована позиція лідерів держав Нормандського формату, які ухвалили під час своїх зустрічей низку документів щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, є головним дороговказом для подальшої роботи", - зазначили в українській делегації.

Українська делегація не залишає впевненості у тому, що ця позиція продовжить бути основою ефективної спільної роботи і в рамках ТКГ.

Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей нормандської четвірки до кінця року 01

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Топ коментарі
+5
Москву спалить
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25.11.2020 21:03
+4
- А я вам доброго вечера Марк Савелович, шо имеете сказать за жизнь?
- Шо я имею сказать Яков Моисеевич? Так могу сказать шо Кравчук таки ещё в ТКГ у том Минску.
- Я извиняюсь это не тот Кравчук шо таки продал Черноморской пароходство за недорого?
- Таки да, он. И я даже вам сказать и не знаю, шо он там вояет и несёт глупости, как шлюха триппер, но помню шо он и за Тимошегко агетировал и за Януковича майку на себе рвал, и с отем поцем Медведчуков в рекламе его предвыборной светился. Трудится дед не покладая своих немозолистых рук. И за тех и за тех и этим.
- Таки да, я вам даже скажу больше, Лёна Кравчук за деньги и в церкви перднет. От шоб только был заказчик не бедный.
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25.11.2020 21:22
+3
дайте етому старому коммуняке селедки, а не захочет, запихайте - не ошибетесь.
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25.11.2020 21:10
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Читав Гармаша на фейсбукі,там знатна заруба була з Гризлом,а ОБСЄ підігрує кацапам.
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25.11.2020 20:59 Відповісти
Москву спалить
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25.11.2020 21:03 Відповісти
Войска вывести и вернуть границу
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25.11.2020 21:04 Відповісти
так и осталсо вечным комми. теперь "новогодние призывы кравчука" )
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25.11.2020 21:08 Відповісти
дайте етому старому коммуняке селедки, а не захочет, запихайте - не ошибетесь.
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25.11.2020 21:10 Відповісти
Нормандский формат прижимает РФ , там Путин не может заявить , что "Расея не сторона конфликта". Потому они и оттягивают саммит в Берлине , понимают , что нагибать там будут Расею.
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25.11.2020 21:16 Відповісти
Кравчук, пошел ты нах. со своей делегацией и своими росийскими партньорами. Еще ниодни переговоры с РФ к добру не привели.
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25.11.2020 21:18 Відповісти
Да плюньте уже кто нибудь коронавирусный Кравчуку в морду. Етот старый пердун вряд ли уже очухается.
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25.11.2020 21:19 Відповісти
- А я вам доброго вечера Марк Савелович, шо имеете сказать за жизнь?
- Шо я имею сказать Яков Моисеевич? Так могу сказать шо Кравчук таки ещё в ТКГ у том Минску.
- Я извиняюсь это не тот Кравчук шо таки продал Черноморской пароходство за недорого?
- Таки да, он. И я даже вам сказать и не знаю, шо он там вояет и несёт глупости, как шлюха триппер, но помню шо он и за Тимошегко агетировал и за Януковича майку на себе рвал, и с отем поцем Медведчуков в рекламе его предвыборной светился. Трудится дед не покладая своих немозолистых рук. И за тех и за тех и этим.
- Таки да, я вам даже скажу больше, Лёна Кравчук за деньги и в церкви перднет. От шоб только был заказчик не бедный.
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25.11.2020 21:22 Відповісти
Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року - Цензор.НЕТ 2924 Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року - Цензор.НЕТ 1828
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25.11.2020 21:42 Відповісти
А то что будет? )
Сказал, как пукнул в никуда
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25.11.2020 21:29 Відповісти
Буде як тому дядькові, у якого на базарі кожух вкрали, - пішов додому без кожуха.
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26.11.2020 06:22 Відповісти
про эту трухлядь хорошо Гена Моцкаль сказал - за бабло и в церкви напердит оригинал
- Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року - Цензор.НЕТ 4262
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25.11.2020 21:30 Відповісти
Думаю, в Минск нужно послать Порошенко. Он политик с опытом. Тем более, уже два минских соглашения подписал. Вдруг что, подпишет и в третий раз.
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25.11.2020 21:57 Відповісти
Старого обмудка кацапы мало опускали по жизни? Ну ещё разок нах пошлют.
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25.11.2020 22:00 Відповісти








K0५EGAR

@Rage4oK

·3 чВ украинском языке есть слово, которое максимально полно описывает этот 3,14: жалюгідність. зеленский, ты чмошник даже на фоне Свинарчука.Кравчук закликав російську делегацію ТКГ визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року - Цензор.НЕТ 4468
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25.11.2020 22:25 Відповісти
Можна і доповнити словом нікчемність, але і цього замало. Більш потрібні слова слід відшукати в словнику нецензурної лайки.
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26.11.2020 06:30 Відповісти
Пока кремлёвская крыса ещё не сдохла, никакие переговоры не дадут никакого результата....Не для того шизоидный кремлёвский КГБист десятки миллиардов долларов потратил на войну, чтобы вдруг собрать манатки и убраться в своё мокшанское болото.......
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25.11.2020 23:05 Відповісти
Чи довго збирається пан Кравчук ламати оцю комедію з ТКГ? Чи він не знає справжньої історії Росії? Немає сенсу з тих розмов. Досить Зеленському-Єрмаку-Кравчуку заводити українців в оману.
Чітко заявити росіянам: ви підступні агресори - в перемовинах з вами сенсу не бачимо. Зачинити розмежування та занятися армією та економікою.
Люди? Постраждають, звісно. Деякі. Але іншого виходу немає.
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28.11.2020 23:23 Відповісти
 
 