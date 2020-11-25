Ліга чемпіонів: "Шахтар" знову помітно програв "Боруссії" з Менхенгладбаха

У 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" на виїзді програв менхенгладбаській "Боруссії" з рахунком 0:4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи у "Боруссії" забили Ларс Штіндль (з пенальті на 17 хвилині), Ніко Ельведі (33), Брель Емболо (45 + 1) і Оскар Вендт (77).

У наступному турі 1 грудня "Шахтар" прийме мадридський "Реал".

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