Ліга чемпіонів: "Шахтар" знову помітно програв "Боруссії" з Менхенгладбаха
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" на виїзді програв менхенгладбаській "Боруссії" з рахунком 0:4.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голи у "Боруссії" забили Ларс Штіндль (з пенальті на 17 хвилині), Ніко Ельведі (33), Брель Емболо (45 + 1) і Оскар Вендт (77).
У наступному турі 1 грудня "Шахтар" прийме мадридський "Реал".
Топ коментарі
+10 Ihor Pil
показати весь коментар25.11.2020 22:08
+10 Андерсен a4cbf7de
показати весь коментар25.11.2020 22:21
+7 Ned Stark
показати весь коментар25.11.2020 22:12
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Будь ласка, зачекайте...
когда начнут ей проигрывать меньше чем в 3 мяча - можна и в большой международный тунир.
https://censor.net/ru/news/3233243/uefa_priznal_tehnicheskoe_porajenie_sbornoyi_ukrainy_v_otmenennom_matche_s_komandoyi_shveyitsarii_uaf
До речі , він вже колись трощив бітою , стекла елітних авто гравців Шахтаря .
это не выговорить...сочувствую кометаторам
Жаль, тогда нечем было сделать копию...
Чи АЄК команда більш високого класу, і накидає і п'ять, і шість?