Лига чемпионов: "Шахтер" снова крупно проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде проиграл менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы у "Боруссии" забили Ларс Штиндль (с пенальти на 17 минуте), Нико Ельведи (33), Брель Эмболо (45 + 1) и Оскар Вендт (77).

В следующем туре 1 декабря "Шахтер" примет мадридский "Реал".

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