Лига чемпионов: "Шахтер" снова крупно проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде проиграл менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:4.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы у "Боруссии" забили Ларс Штиндль (с пенальти на 17 минуте), Нико Ельведи (33), Брель Эмболо (45 + 1) и Оскар Вендт (77).
В следующем туре 1 декабря "Шахтер" примет мадридский "Реал".
Топ комментарии
+10 Ihor Pil
показать весь комментарий25.11.2020 22:08
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+7 Ned Stark
показать весь комментарий25.11.2020 22:12
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когда начнут ей проигрывать меньше чем в 3 мяча - можна и в большой международный тунир.
https://censor.net/ru/news/3233243/uefa_priznal_tehnicheskoe_porajenie_sbornoyi_ukrainy_v_otmenennom_matche_s_komandoyi_shveyitsarii_uaf
До речі , він вже колись трощив бітою , стекла елітних авто гравців Шахтаря .
это не выговорить...сочувствую кометаторам
Жаль, тогда нечем было сделать копию...
Чи АЄК команда більш високого класу, і накидає і п'ять, і шість?