РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12963 посетителя онлайн
Новости Спорт
8 774 34
Лига чемпионов (275) футбол (3544) Шахтер (607)

Лига чемпионов: "Шахтер" снова крупно проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Лига чемпионов:

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде проиграл менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы у "Боруссии" забили Ларс Штиндль (с пенальти на 17 минуте), Нико Ельведи (33), Брель Эмболо (45 + 1) и Оскар Вендт (77).

В следующем туре 1 декабря "Шахтер" примет мадридский "Реал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
никогда такого не было и тут снова Лига чемпионов: "Шахтер" снова крупно проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 3137
показать весь комментарий
25.11.2020 22:08
+10
Взяв 4 очка в первых двух матчах с топовыми супер клубами, "горняки" ( они же люди гор, как говорил герой фильма " Любовь и голуби") подумали что "схватили бога за бороду", ну вот немцы и посадили нас на пятую точку показав где на самом деле наше место 0-6 и 4-0 итого 10- 0. В том же положении и другие наши представители в еврокубках " Заря" и Динамо". По факту только у "Динамо" остаются шансы на евровесну, и то если не проиграет Реброву с компанией. В общем сезон т. тю. С швейцарцами техническое поражение и победы над ними и испанцами ушли в утиль, клубы в полном пролете. Уровень украинского футбола опускается на уровень белорусского- молдавского и то пока "хозяевам" окончательно не надоела это дорогая игрушка. Вероятно этим сезоном закончится история успешной " Зори" и она повторит судьбу " Металлиста", " Днепра", " Черноморца", " Карпат". ""Шахтер" и "Динамо" потеряв остатки класса будут конкурировать только во внутреннем чемпионате с "Минаем", " Ингульцом", Колосом"... В итоге украинский футбол, повторит судьбу "украинского хоккея".
показать весь комментарий
25.11.2020 22:21
+7
Ну ладно Динамо вчора самій Барселоні 0:4 влетіло, а тут команда рівнем нижче і за 2 матчі 10 голів кротам закатала! До речі, при жеребкуванні кроти були з вищої корзини, ніж Борусія!
показать весь комментарий
25.11.2020 22:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
никогда такого не было и тут снова Лига чемпионов: "Шахтер" снова крупно проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 3137
показать весь комментарий
25.11.2020 22:08 Ответить
Яка сумна новина 🤔
показать весь комментарий
25.11.2020 22:08 Ответить
Не пруф с немцами. Лучше играть с Реалом.
показать весь комментарий
25.11.2020 22:11 Ответить
Ну ладно Динамо вчора самій Барселоні 0:4 влетіло, а тут команда рівнем нижче і за 2 матчі 10 голів кротам закатала! До речі, при жеребкуванні кроти були з вищої корзини, ніж Борусія!
показать весь комментарий
25.11.2020 22:12 Ответить
сначала на сборной Борщаговки потренироваться.
когда начнут ей проигрывать меньше чем в 3 мяча - можна и в большой международный тунир.
показать весь комментарий
25.11.2020 22:14 Ответить
Рано еще кротам в еврокубки.
показать весь комментарий
25.11.2020 22:15 Ответить
Уже не хочется и смотреть футбол
показать весь комментарий
25.11.2020 22:16 Ответить
я хотел бы на этих модераторов узнать чего они не поставили в ряд новость, что Украину незаконно выбили из группы А в лиги Наций, а Арестович говорит что ОБСЕ сегодня танцует под дудку России как то всё сразу и в один голос поётся, (видно что о футболе в Цензоре только слышали и правил наверно не знают)))))
показать весь комментарий
25.11.2020 22:20 Ответить
Так була ж новина:
https://censor.net/ru/news/3233243/uefa_priznal_tehnicheskoe_porajenie_sbornoyi_ukrainy_v_otmenennom_matche_s_komandoyi_shveyitsarii_uaf
показать весь комментарий
25.11.2020 22:34 Ответить
В украинском футболе кризис. Всего три команды в групповых турнирах и надежды на весну тают с каждым туром. А у Зари вообще один шанс из тысячи
показать весь комментарий
25.11.2020 22:20 Ответить
Взяв 4 очка в первых двух матчах с топовыми супер клубами, "горняки" ( они же люди гор, как говорил герой фильма " Любовь и голуби") подумали что "схватили бога за бороду", ну вот немцы и посадили нас на пятую точку показав где на самом деле наше место 0-6 и 4-0 итого 10- 0. В том же положении и другие наши представители в еврокубках " Заря" и Динамо". По факту только у "Динамо" остаются шансы на евровесну, и то если не проиграет Реброву с компанией. В общем сезон т. тю. С швейцарцами техническое поражение и победы над ними и испанцами ушли в утиль, клубы в полном пролете. Уровень украинского футбола опускается на уровень белорусского- молдавского и то пока "хозяевам" окончательно не надоела это дорогая игрушка. Вероятно этим сезоном закончится история успешной " Зори" и она повторит судьбу " Металлиста", " Днепра", " Черноморца", " Карпат". ""Шахтер" и "Динамо" потеряв остатки класса будут конкурировать только во внутреннем чемпионате с "Минаем", " Ингульцом", Колосом"... В итоге украинский футбол, повторит судьбу "украинского хоккея".
показать весь комментарий
25.11.2020 22:21 Ответить
Не оборона а "прохідний двір" , майже кожен удар по воротам = гол . .!! Ахметів повинен їм " дати лозиною " Лига чемпионов: "Шахтер" снова крупно проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 2023 . .

До речі , він вже колись трощив бітою , стекла елітних авто гравців Шахтаря .
показать весь комментарий
25.11.2020 22:23 Ответить
Ну і тренеру , звісно ж . Навіть в першу чергу . Він же , так би мовити - " керує процесом" .. Ліга чемпіонів: "Шахтар" знову помітно програв "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 3335 .
показать весь комментарий
25.11.2020 22:30 Ответить
Менхенгладбаха

это не выговорить...сочувствую кометаторам
показать весь комментарий
25.11.2020 22:25 Ответить
можно было им так не напрягаться , просто как и немцы комментируют Боруссия - гладбах...
показать весь комментарий
25.11.2020 22:30 Ответить
Ліга чемпіонів: "Шахтар" знову помітно програв "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 1782 как же так , что случилось , они же в чемпионате у всех выигрывают ... Ліга чемпіонів: "Шахтар" знову помітно програв "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 7701
показать весь комментарий
25.11.2020 22:28 Ответить
кто здесь? О_о
показать весь комментарий
25.11.2020 22:32 Ответить
Какая-то черная полоса с футболом.
показать весь комментарий
25.11.2020 22:39 Ответить
Постоянство - признак мастерства! Ліга чемпіонів: "Шахтар" знову помітно програв "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 4973
показать весь комментарий
25.11.2020 22:41 Ответить
стабильность- показатель уровня
показать весь комментарий
25.11.2020 23:51 Ответить
Як пішло на пропасть...
показать весь комментарий
25.11.2020 22:41 Ответить
Что значит написано дипломатическим языком "знову помітно програв", а в простонародье это называют "опять крупно просрал"!
показать весь комментарий
25.11.2020 22:52 Ответить
За що Ахметов платить баранам дикі гроші?
показать весь комментарий
25.11.2020 22:58 Ответить
Видел в газете фотографию (в 90-х годах): три негра обнимают и целуют Кубок. И подпись: "Футболисты "Шахтера" празднуют победу!"
Жаль, тогда нечем было сделать копию...
показать весь комментарий
25.11.2020 23:00 Ответить
То не негры, то были шахтеры. после смены не успели умыться, сразу на игру.
показать весь комментарий
26.11.2020 05:48 Ответить
Коротше немає в Украіні футбола... Проіпали все що можна
показать весь комментарий
25.11.2020 23:01 Ответить
А що, можна непомітно програти?
показать весь комментарий
25.11.2020 23:15 Ответить
а это как динамо
показать весь комментарий
25.11.2020 23:53 Ответить
Цікаво, "Зоря сьогодні підтримає челенж "пропусти чотири м'ячі, не забий жодного"?
Чи АЄК команда більш високого класу, і накидає і п'ять, і шість?
показать весь комментарий
26.11.2020 09:32 Ответить
Тоже в который раз разочаровываюсь и обещаю себе больше не смотреть такие матчи, лучше проводить время с пользой в онлайн казино клубника эксперт пишет про основные правила и моменты на которые стоит обратить внимание, зная все нюансы можно поднимать крупные суммы призовых с быстрым и надежным выводом.
показать весь комментарий
07.07.2021 14:07 Ответить
 
 