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В Україні від сьогодні запровадили виплати безробітним на організацію бізнесу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

В Україні від сьогодні запровадили виплати безробітним на організацію бізнесу

В Україні Фонд соціального страхування і Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від сьогодні уповноважені видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Набув чинності відповідний законопроєкт.

Документ учора був оприлюднений у виданні "Голос України" і набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон вносить зміни до розділу II "Прикінцеві положення" ЗУ про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

У документі прописана можливість за рахунок коштів вищезазначених фондів фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги з безробіття для організації безробітним підприємницької діяльності.

Також читайте: Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко

Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Крім того, фонди також здійснюють:

  • страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
  • страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);
  • страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
  • оплату лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Нагадаємо, закон раніше підписав глава держави Володимир Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
***
ввели выплаты безработным... на организацию бизнеса
и одновременно ввели доплаты малому бизнесу... по безработице
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26.11.2020 08:52
+5
Вот этой безработной дайте денег на бизнес тоже В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 955
В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 3558
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26.11.2020 08:50
+3
****, они на работу не могут устроиться, а им денег на бизнес дают! Это очередной распил бабла во время чумы! И кто этих дебилов выбрал?
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26.11.2020 08:59
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Вот этой безработной дайте денег на бизнес тоже В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 955
В Украине с сегодняшнего дня ввели выплаты безработным на организацию бизнеса - Цензор.НЕТ 3558
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26.11.2020 08:50 Відповісти
так такие и берут
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26.11.2020 09:20 Відповісти
Сідельци відтопчуть собі троха на курьоху...
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26.11.2020 08:52 Відповісти
***
ввели выплаты безработным... на организацию бизнеса
и одновременно ввели доплаты малому бизнесу... по безработице
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26.11.2020 08:52 Відповісти
ЗЕбіли *** (с)

Більш ідіотичних, панічних, непродуманих рішень ще не приймала ні одна влада.

Про заяви від главЗЕбіла, та приспішників типу пан Степанів, та інш. коаще промовчати, ніж коментувати(
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26.11.2020 09:52 Відповісти
У нас тупой и еще тупее в реальной жизни снимают?
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26.11.2020 08:55 Відповісти
****, они на работу не могут устроиться, а им денег на бизнес дают! Это очередной распил бабла во время чумы! И кто этих дебилов выбрал?
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26.11.2020 08:59 Відповісти
Кстати, всем кто надеялся серьезно поправить свое материальное положение 8 тысячами гривен, стоит расслабиться.
Проверьте свои КВЕДы и идите впахивать дальше
Допомогу отримають працівники або ФОП, якщо її роботодавець має одну з 6-ти категорій КВЕД:
✔️47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами)
✔️55 - Тимчасове розміщування
✔️56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями
✔️59.14 - Демонстрація кінофільмів
✔️90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
✔️93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020.
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26.11.2020 09:02 Відповісти
Прежде, чем взять деньги на бизнес - обязаны сходить на протесты ФОПов и поговорить.
В Україні від сьогодні запровадили виплати безробітним на організацію бізнесу - Цензор.НЕТ 566
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26.11.2020 09:12 Відповісти
Ця муйка вже давно була ..Просто видавали гроші по безробіттю наперед за рік і *до побачення * !
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26.11.2020 09:18 Відповісти
Ніби правильно, а соєві чомусь знову завивають
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26.11.2020 09:40 Відповісти
гривен по 100 дадут ?
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26.11.2020 09:44 Відповісти
Раньше эту помощь можно было через центр занятости получить. А теперь, как-то по другому будут получать?
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26.11.2020 09:47 Відповісти
найдуть з ким розпиляти гроші,більшу половину все одно мусиш відстібнути-гроші ж халявні
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26.11.2020 10:02 Відповісти
"Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х",
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26.11.2020 10:16 Відповісти
Ну шо вам сказать ... Ждем заявлений о строительстве космодрома на Марс (как логическое продолжение программы "большая стройка"). Можно и дальше продолжать список всякой ху...ни, не имеющей никакого отношения к происходящим реалиям и проблемам.
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26.11.2020 10:21 Відповісти
 
 