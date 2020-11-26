В Україні від сьогодні запровадили виплати безробітним на організацію бізнесу
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В Україні Фонд соціального страхування і Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від сьогодні уповноважені видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Набув чинності відповідний законопроєкт.
Документ учора був оприлюднений у виданні "Голос України" і набув чинності з дня, наступного за днем опублікування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Закон вносить зміни до розділу II "Прикінцеві положення" ЗУ про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.
У документі прописана можливість за рахунок коштів вищезазначених фондів фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги з безробіття для організації безробітним підприємницької діяльності.
Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Крім того, фонди також здійснюють:
- страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
- страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);
- страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
- оплату лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Нагадаємо, закон раніше підписав глава держави Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
ввели выплаты безработным... на организацию бизнеса
и одновременно ввели доплаты малому бизнесу... по безработице
Більш ідіотичних, панічних, непродуманих рішень ще не приймала ні одна влада.
Про заяви від главЗЕбіла, та приспішників типу пан Степанів, та інш. коаще промовчати, ніж коментувати(
Проверьте свои КВЕДы и идите впахивать дальше
Допомогу отримають працівники або ФОП, якщо її роботодавець має одну з 6-ти категорій КВЕД:
✔️47 - Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами)
✔️55 - Тимчасове розміщування
✔️56 - Діяльність із забезпечення стравами та напоями
✔️59.14 - Демонстрація кінофільмів
✔️90 - Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
✔️93 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020.