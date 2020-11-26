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візит (1301) Дніпропетровщина (2370) Зеленський (17470)

Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У Дніпрі глава держави візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим.

Також Зеленський огляне об'єкти, які зводять у рамках програми "Велике будівництво".

Також читайте: Дніпропетровщина піднялася на перше місце з добової захворюваності на COVID-19 – 1255. Серед лідерів - Запорізька область і Київ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым - Цензор.НЕТ 4777
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26.11.2020 11:19
+12
А на церемонію прощання з загиблим під час "перемир'я" воїном він приїхати не хоче? Чи боїться по хлібалу отримати?
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26.11.2020 11:19
+11
А когда уже зеленский прибудет на церемонию прощания с зеленским??? Пора уже...
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26.11.2020 11:14
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А когда уже зеленский прибудет на церемонию прощания с зеленским??? Пора уже...
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26.11.2020 11:14 Відповісти
Лет через 40...
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26.11.2020 11:17 Відповісти
Ослы столько не живут..😃
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26.11.2020 11:18 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочим визитом на Днепропетровщину: Примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым - Цензор.НЕТ 4777
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26.11.2020 11:19 Відповісти
Идут бараны, стучат в барабаны. А шкуру для них дают сами бараны
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26.11.2020 11:34 Відповісти
А на церемонію прощання з загиблим під час "перемир'я" воїном він приїхати не хоче? Чи боїться по хлібалу отримати?
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26.11.2020 11:19 Відповісти
Бачите, як українцям одна й та сама думка в голову приходить?
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26.11.2020 11:22 Відповісти
Цьому Гавнюку тільки б поїздити. Ти Ублюдку, позавчора кацапський снайпер українського воїна убив, який тебе, сраного Малороса, захищав на фронті, - з ним не хочеш поїхати попрощатися?
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26.11.2020 11:20 Відповісти
А чем ему ещё заниматься, то в кафешке посидит, то на похороны съездит .....
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26.11.2020 11:23 Відповісти
На рояле полабать...
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26.11.2020 11:29 Відповісти
Тамагочи хренов, а не президент.
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26.11.2020 12:07 Відповісти
Краще б шукав де купить в лікарні кисневі концентратори
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26.11.2020 11:26 Відповісти
... а также запишет очередной позитивный видосик
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26.11.2020 11:28 Відповісти
Погундосит, попиарится. Запишет очередной "гундосик".
Ну а Дегтяреву земля пухом
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26.11.2020 11:37 Відповісти
Висловлювання Зеленського, згідно рішенню Київського апеляційного суду від 25.11.2020 за позовом голови Черкас, не містять "завідомо неправдивої інформації або надмірних оціночних суджень".
Таким чином, суд дозволив Зеленському називати чиновників "бандитами".
Оскільки Зеленський сам є чиновником, то нам нічого не заважає називати його мародером, крадієм, колабораціоністом.
http://www.apcourtkiev.gov.ua/?p=23835

(поза)Вчора Зеленський відмахнувся від смерті українського військового, якого вбив ворожий снайпер.
Але після обурення українців Зеленський був змушений (лише через добу!) відреагувати на загибель бійця В'ячеслава Мінкіна.
Яке ж воно чмо, це московське буратіно.
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26.11.2020 11:47 Відповісти
Президенте, досить відосиків! Дві доби затягування.
Підпишить закон 4119, діти шахтарів теж хочуть їсти!
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26.11.2020 11:59 Відповісти
Ну ніяк не береже здоров*я, все кладе його на "алтарь Отєчества". Тільки що з лікарні і вже робоча поїздка. Не "перетрудився " би на поминках.
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26.11.2020 12:41 Відповісти
Гарант в сопровождении председателей ДнепрОГА и облсовета посетил Алею памяти погибших героев Революции Достоинства и бойцов ООС. Там он почтил память погибших героев минутой молчания и возложил цветы к мемориалу. На этом у нас все: охрана Президента была настолько сурова, что не позволяла ни одной из съемочных групп местных телеканалов сделать снимки даже со стороны. Нам удалось заснять процесс возложения цветов исключительно благодаря максимальному безразличию в ответ на просьбы охраны прекратить съемку. С их слов, «мероприятие не публичное». Тот факт, что Зеленский приехал в Днепр с официальным визитом, а мероприятие проходило в общественном месте, их не волновал, как и остальных сотрудников службы охраны на других локациях, которые сегодня посетил гарант.
Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтярьовим - Цензор.НЕТ 6222

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26.11.2020 13:13 Відповісти
Написано - посмотреть результаты "Большой стройки" - т.е. Олейник должен отвалить кэш с "настроенного". НАБУ утверждает, что Олейник и его сожительница живут не посредствам. Вот оно и припёрлось за излишком. А похороны... то совпадение. Янелох в планетарий не ходил и слово "космос" не знает... "таких не берут в космонавты".
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26.11.2020 15:26 Відповісти
Ну, і нахіба воно туди попхалося за наші гроші?! Та ще й з фсбеним кротом єрмачілою?! Коли вже ця Хунта?! Зеленський прибув із робочим візитом на Дніпропетровщину: Візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим - Цензор.НЕТ 5780
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26.11.2020 15:33 Відповісти
Без Зермака никак.явно шпилят друг друга
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26.11.2020 21:44 Відповісти
 
 