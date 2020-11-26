У лікарнях Івано-Франківська бракує кисню, - мер Марцінків
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в міських лікарнях для хворих на COVID-19 бракує кисню.
Про це повідомив Марцінків під час ефіру на радіо "Західний полюс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Немає кисню, а самі установки розраховані на його певну кількість. Є багато хворих, тому тут є проблеми", - зазначив Марцінків.
За його словами, також лікарні сьогодні відчувають проблеми з ліками, бо їх ніде закупити. Поки користуються тими, які придбали про запас. Нині на лікуванні в міських медичних закладах перебувають 405 пацієнтів, в реанімаційних відділеннях – 36, понад сто хворих - на кисневій терапії. Мер стверджує, якщо ситуація із захворюванням на коронавірус у місті погіршиться, місцева влада готова одночасно розгорнути ще 300 ліжко-місць у лікарнях.
Марцінків звернувся до підприємців з проханням відмовитися цього року від корпоративів.
"Йдуть новорічно-різдвяні свята. Маю прохання у цей непростий час обмежити контакти. Нічого страшного не буде, якщо ми кошти від корпоративів віддамо на благодійність чи на закупівлю концентраторів у лікарні", - переконаний міський голова.
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зеленая власть в 2020 году изменила законодательство таким образом что теперь в регионах за деньги регионов можно покупать любое медицинское оборудование только через министерство. и пока тебе министерство не даст добро и поставщика - хер ты чего купишь даже если есть деньги
Чим Франківську допоміг мультимільярдер Коломойський та доларовий мільйонер Зеленський?
Тепер хай за кошти міського бюджету закуповує.
Мабуть ми заслуговуємо популістів при владі......
В первую очередь тем больным, кто голосовал в 2019-2020 г.г. за Зеленского и "Слугу народа".
От таке воно двуличне.