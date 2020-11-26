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В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив

Новости Цензор.НЕТ Общество

В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городских больницах для больных COVID-19 не хватает кислорода.

Об этом сообщил Марцинкив во время эфира на радио "Западный полюс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет кислорода, а сами установки рассчитаны на его определенное количество. Есть много больных, поэтому здесь проблемы", - отметил Марцинкив.

По его словам, в больницах есть проблемы с лекарствами, потому что их негде закупить. Пока пользуются теми, которые приобрели ранее впрок. Сейчас на лечении в городских медицинских учреждениях находятся 405 пациентов, в реанимационных отделениях - 36, более сотни больных - на кислородной терапии. Мэр утверждает, если ситуация с заболеванием коронавирусом в городе ухудшится, то местные власти готовы одновременно развернуть еще 300 койко-мест в больницах.

Марцинкив обратился к предпринимателям с просьбой отказаться в этом году от корпоративов.

"Идут новогодне-рождественские праздники. У меня просьба в это непростое время ограничить контакты. Ничего страшного не будет, если мы средства на корпоративы отдадим на благотворительность или на закупку концентраторов в больницы", - убежден городской голова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине почти половина коек для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом, - Степанов
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Топ комментарии
+6
Какой мерзавец!

Хронология:
1. Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО
2. Марцинкив второй раз стал мэром Ивано-Франковска

3. ПоМОГИТЕ! В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив!
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26.11.2020 12:18
+4
А в это время Зеля поехал очередные достройки открывать. Для него снять видосик важнее. А пациенты пусть видосиками дышат. Авось поможет с ковидом.
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26.11.2020 12:10
+2
Марцинків ( "Свобода" ) злигались, створили коаліцію в міськраді із коломойшиним "За майбутнє!" та зеленими слугами. Напевно, Івано-Франківські свободівці вважають цих особин не тільки патріотами, але і добрими господарниками.
Чим Франківську допоміг мультимільярдер Коломойський та доларовий мільйонер Зеленський?
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26.11.2020 12:25
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А в это время Зеля поехал очередные достройки открывать. Для него снять видосик важнее. А пациенты пусть видосиками дышат. Авось поможет с ковидом.
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26.11.2020 12:10 Ответить
Какой мерзавец!

Хронология:
1. Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО
2. Марцинкив второй раз стал мэром Ивано-Франковска

3. ПоМОГИТЕ! В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив!
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26.11.2020 12:18 Ответить
я уже тут писал для таких как ты
зеленая власть в 2020 году изменила законодательство таким образом что теперь в регионах за деньги регионов можно покупать любое медицинское оборудование только через министерство. и пока тебе министерство не даст добро и поставщика - хер ты чего купишь даже если есть деньги
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26.11.2020 12:48 Ответить
Марцинків ( "Свобода" ) злигались, створили коаліцію в міськраді із коломойшиним "За майбутнє!" та зеленими слугами. Напевно, Івано-Франківські свободівці вважають цих особин не тільки патріотами, але і добрими господарниками.
Чим Франківську допоміг мультимільярдер Коломойський та доларовий мільйонер Зеленський?
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26.11.2020 12:25 Ответить
А як же відміна карантину????
Тепер хай за кошти міського бюджету закуповує.
Мабуть ми заслуговуємо популістів при владі......
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26.11.2020 12:28 Ответить
Гнобите укрвладу, забивайте на карантинные меры, долой маски! Ковида нет, то е грып! А влада на нас (на вас) наживается! Хух, вроде все тезисы ковид-отрицающих перечислил, ниче не забыл. А, еще: денег нет, но вы держитесь! Хотя это вроде российскиий премьер сказал.
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26.11.2020 12:29 Ответить
Давайте больным с низкой сатурацией вместо кислорода дышать парами горячего асфальта.
В первую очередь тем больным, кто голосовал в 2019-2020 г.г. за Зеленского и "Слугу народа".
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26.11.2020 12:31 Ответить
Пан Марцінків, так ти ж кричав, що обмеження не потрібні і нащо їх дотримуватись...
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26.11.2020 12:45 Ответить
Але попри все у нас (в Франику) іже домонтовують центральну новорічну ялинку та уже змонтували відкритий каток. Плюс Марцинків завжди проти влади та усіх карантинів.

От таке воно двуличне.
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26.11.2020 12:47 Ответить
Откройте форточки... У лікарнях Івано-Франківська бракує кисню, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 8155
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26.11.2020 12:49 Ответить
Карантин вихідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів?
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26.11.2020 13:02 Ответить
 
 