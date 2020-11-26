В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городских больницах для больных COVID-19 не хватает кислорода.
Об этом сообщил Марцинкив во время эфира на радио "Западный полюс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нет кислорода, а сами установки рассчитаны на его определенное количество. Есть много больных, поэтому здесь проблемы", - отметил Марцинкив.
По его словам, в больницах есть проблемы с лекарствами, потому что их негде закупить. Пока пользуются теми, которые приобрели ранее впрок. Сейчас на лечении в городских медицинских учреждениях находятся 405 пациентов, в реанимационных отделениях - 36, более сотни больных - на кислородной терапии. Мэр утверждает, если ситуация с заболеванием коронавирусом в городе ухудшится, то местные власти готовы одновременно развернуть еще 300 койко-мест в больницах.
Марцинкив обратился к предпринимателям с просьбой отказаться в этом году от корпоративов.
"Идут новогодне-рождественские праздники. У меня просьба в это непростое время ограничить контакты. Ничего страшного не будет, если мы средства на корпоративы отдадим на благотворительность или на закупку концентраторов в больницы", - убежден городской голова.
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3. ПоМОГИТЕ! В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив!
зеленая власть в 2020 году изменила законодательство таким образом что теперь в регионах за деньги регионов можно покупать любое медицинское оборудование только через министерство. и пока тебе министерство не даст добро и поставщика - хер ты чего купишь даже если есть деньги
Чим Франківську допоміг мультимільярдер Коломойський та доларовий мільйонер Зеленський?
Тепер хай за кошти міського бюджету закуповує.
Мабуть ми заслуговуємо популістів при владі......
В первую очередь тем больным, кто голосовал в 2019-2020 г.г. за Зеленского и "Слугу народа".
От таке воно двуличне.