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Міжміське сполучення можуть перекрити, якщо воно сприятиме поширенню коронавірусу, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міжміське сполучення можуть перекрити, якщо воно сприятиме поширенню коронавірусу, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не відкидає імовірність заборони на міжміське сполучення в разі погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".

Міністр зазначив, що питання заборони міжміського сполучення нині обговорюється.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами нестиме реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми маємо перекрити це сполучення", - зазначив глава МВС.

За словами Авакова, в Україні "немає ситуації, де десь добре, а десь погано", тому локдаун в окремих регіонах не запроваджуватимуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тритижневий локдаун потрібно запроваджувати негайно, - Аваков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
.. Молодой дьявол старому:
- Как вы успели послать столько душ в ад?

Старый дьявол:
- Через страх!

Молодой:
- Молодец! И чего они боялись? Войны? Голода?

Старый:
- Нет... Болезнь!
Молодой:
- Они не болели? Разве они не умирали? Разве не было лекарства?

Старый:
- .... заболели. Они умерли. Было лекарство...

Молодой:
- Я не понимаю...

Старый:
- Случайно решили, что единственное, что нужно хранить любой ценой - ЭТО ЖИЗНЬ!!!

Они перестали обниматься... Они перестали приветствовать друг друга!!! Они оставили все человеческие контакты.... Они оставили всё, что делало человека человеком!

Они остались без денег. Они потеряли работу.

Но они предпочли бояться за свою жизнь, даже если у них не было хлеба, чтобы есть.

Они верили услышанному, читали газеты и слепо верили всему, что читают.
Они отказались от свободы.

Они больше никогда не выходили из дома. Они никуда не ходили. Больше никогда не навещали друзей и родных. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осуждёнными - добровольцами.

Они всё приняли!!! Всё это, чтобы прожить еще один жалкий день...

Они не жили, они умирали каждый день!

Забрать их жалкую душу было слишком легко...

Клайв Льюис
«Совет старого дьявола младшему».
Из книги «Письма Баламута».

Книга написана в 1941 году
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26.11.2020 12:20
+8
То что зеля вам мусорам денег дал, которые должны были пойти на обеспечениие больниц и обеспечение борьбы с ковид, способствует распространению ковид. Так что давай аваков, разгоняй мусарняю!
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26.11.2020 12:10
+4
Армяшки мстят Украине за поддержку Азербайджана
Этот ублюдок Авакян просто хочет уничтожить экономику Украины и вызвать беспорядки в стране
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26.11.2020 12:14
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То что зеля вам мусорам денег дал, которые должны были пойти на обеспечениие больниц и обеспечение борьбы с ковид, способствует распространению ковид. Так что давай аваков, разгоняй мусарняю!
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26.11.2020 12:10 Відповісти
І так, мусора не мають проблем із зарплатнею. А є люди, які просто, щоб заробити гроші, живуть в одному місті, а працюють в іншому і кожен день доїжджають електричками. Їм то що робити? Аваков дасть гвинтокрили? Бл*ді закінчені. Тести робіть Хворих ізолюйте, а не вводіть тупі заборони.
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26.11.2020 12:24 Відповісти
Все знает. Как. Что. Куда. Только какать не просится!
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26.11.2020 12:13 Відповісти
Армяшки мстят Украине за поддержку Азербайджана
Этот ублюдок Авакян просто хочет уничтожить экономику Украины и вызвать беспорядки в стране
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26.11.2020 12:14 Відповісти
Это было продуктивно весной и в начале лета.. когда было мало зараженных и статистика по регионам кардинально отличалась, сейчас подобного практически нет. Но вот границы нужно закрывать, особенно с Рашей , линии с ОРДЛО и Крымом.( при чем с начала декабря до конца января, а то и февраля)
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26.11.2020 12:14 Відповісти
По словам Авакова, в Украине "нет ситуации, где где-то хорошо, а где-то плохо".
А схера тогда запрещать междугороднее сообщение?
Его нужно запрещать как раз тогда если *есть ситуация, где где-то хорошо, а где-то плохо* для того что бы развозили заразу из мест где плохо в места где хорошо
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26.11.2020 12:18 Відповісти
.. Молодой дьявол старому:
- Как вы успели послать столько душ в ад?

Старый дьявол:
- Через страх!

Молодой:
- Молодец! И чего они боялись? Войны? Голода?

Старый:
- Нет... Болезнь!
Молодой:
- Они не болели? Разве они не умирали? Разве не было лекарства?

Старый:
- .... заболели. Они умерли. Было лекарство...

Молодой:
- Я не понимаю...

Старый:
- Случайно решили, что единственное, что нужно хранить любой ценой - ЭТО ЖИЗНЬ!!!

Они перестали обниматься... Они перестали приветствовать друг друга!!! Они оставили все человеческие контакты.... Они оставили всё, что делало человека человеком!

Они остались без денег. Они потеряли работу.

Но они предпочли бояться за свою жизнь, даже если у них не было хлеба, чтобы есть.

Они верили услышанному, читали газеты и слепо верили всему, что читают.
Они отказались от свободы.

Они больше никогда не выходили из дома. Они никуда не ходили. Больше никогда не навещали друзей и родных. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осуждёнными - добровольцами.

Они всё приняли!!! Всё это, чтобы прожить еще один жалкий день...

Они не жили, они умирали каждый день!

Забрать их жалкую душу было слишком легко...

Клайв Льюис
«Совет старого дьявола младшему».
Из книги «Письма Баламута».

Книга написана в 1941 году
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26.11.2020 12:20 Відповісти
Межнейронные связи в ваших мозгах приводят к распространению идиотизма, необходимо это перекрыть, с помощью топора или лопаты...
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26.11.2020 12:24 Відповісти
"...міжміське сполучення... маємо його перекрити..." - а хто ж буде їздити по "ковидным дорогам, которые построил Джо, тьфу, Клоун"?
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26.11.2020 12:26 Відповісти
Якщо міжміське сполучення сприятиме поширенню коронавірусу, то ми маємо його перекрити, - Аваков - Цензор.НЕТ 597
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26.11.2020 12:31 Відповісти
15 числа ехал в Киев "Интерсити", 80% пассажиров в вагоне без маски. Итог с 19 числа понакомились с коронавирусом - жена неделю с температурой 38-39,4 ( аспирин практически не помогает), сегодня только температура пришла в норму, но думаю еще минимум неделю будет ощущать последствия, у меня просто легкая форма, практически незаметно. Маска не помогла, все таки 4 часа пути в компании наимудрейших представителей народа и пофигистов проводников сказалась. Так что на личном опыте могу сказать что перевозки поездами нужно или временно сворачивать или ужесточать контроль за соблюдением санитарных норм.
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26.11.2020 12:33 Відповісти
"Маска не помогла," - "ужесточать контроль за соблюдением санитарных норм." Лютая логика.
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26.11.2020 15:58 Відповісти
чому хороші люди вмирають, а аваков живе?
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26.11.2020 12:36 Відповісти
Карантин вихідного дня - це як мертвому припарка. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів?
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26.11.2020 13:01 Відповісти
В такому випадку МВС має взяти всю відповідальність за смерть людей і ріст хвороби.Якщо ні, то нехай йдуть на хрін.
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26.11.2020 13:33 Відповісти
 
 