Міжміське сполучення можуть перекрити, якщо воно сприятиме поширенню коронавірусу, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не відкидає імовірність заборони на міжміське сполучення в разі погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".

Міністр зазначив, що питання заборони міжміського сполучення нині обговорюється.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами нестиме реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми маємо перекрити це сполучення", - зазначив глава МВС.

За словами Авакова, в Україні "немає ситуації, де десь добре, а десь погано", тому локдаун в окремих регіонах не запроваджуватимуть.

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