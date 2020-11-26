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Нацрада перевірить телеканал ZIK через анонс телемарафону "Реванш соросятні"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нацрада перевірить телеканал ZIK через анонс телемарафону

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку з 14 по 29 грудня на телеканалі "ZIK".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт регулятора.

Зазначається, що підставою для перевірки стала трансляція анонсу телемарафону "Реванш соросятні". Анонс телемарафону зафіксовано 11 листопада 2020 року (о 23:47) і 12 листопада 2020 року (о 09:43, 11:52 та 12:37) хронометражем 2 хв. 33 сек.

"Поширювані в анонсі лексеми мають ознаки прихованого заклику глядача до розпалення ворожнечі стосовно невизначеної соціальної категорії "соросята" та осіб за ознаками їхньої належності до громадянства США, щодо яких телерадіокомпанія формує поведінку адресата мовлення, використовуючи методи мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на психіку глядача", - зазначає Нацрада.

Регулятор зауважив, що ці лексеми формують у глядача бажання діяти або відчуття необхідності дій проти вказаних категорій і осіб за ознаками належності до цих категорій, "розпалюючи до них відчуття ненависті через те, що, на думку керівництва телерадіокомпанії, саме вони винні у трагедіях українського народу із 2014 року".

Нацрада вважає, що подібні заяви української загальнонаціональної телерадіокомпанії можуть бути розглянуті як підбурювання до певних негативних дій насильницького характеру і як такі, що викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей.

"Телеканал, виготовляючи та поширюючи подібні висловлювання, має враховувати загальну напружену ситуацію в Україні, пов’язану з багатьма викликами, які загрожують існуванню країни, те, що деякі повідомлення можуть створювати додаткову напруження в суспільстві, створювати провокації та прецеденти насилля серед населення України, а також формувати негативний образ партнерів і союзників України в боротьбі з агресією Російської Федерації, їх громадян, наслідком чого може бути ситуація, яка загрожуватиме національній безпеці і територіальній цілісності України", - додали в Нацраді.

Також читайте: Нацрада перевірить Newsone, "112 Україна" і ZIK через трансляцію зустрічі Медведчука з Путіним

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
а чи не пора мертвечуку давно привикнути до землі ? Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 1786
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26.11.2020 14:39
+37
пора закрывать эту помойку вместе с 112 и NewsOne
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26.11.2020 14:39
+36
І разом з портновим зустрітися з оленем бузіной Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 1782
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26.11.2020 14:46
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а чи не пора мертвечуку давно привикнути до землі ? Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 1786
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26.11.2020 14:39 Відповісти
І разом з портновим зустрітися з оленем бузіной Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 1782
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26.11.2020 14:46 Відповісти
И вместе с кабздоном спеть дуэтом.
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26.11.2020 14:49 Відповісти
Термін "соросята" виник у московських прогандонів а канали Мертвечука і сайт пєтуШарія тупо ретранслюють.
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26.11.2020 15:14 Відповісти
Что та герасимючка с подельниками может? Лишь громко пукнуть.
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26.11.2020 14:39 Відповісти
ще більше вона вміє набрехати
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26.11.2020 14:42 Відповісти
пора закрывать эту помойку вместе с 112 и NewsOne
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26.11.2020 14:39 Відповісти
Открыто антиукраинские каналы. Давно пора их закрыть.
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26.11.2020 14:47 Відповісти
Это понятно, что пора. А кто ж их закроет?
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26.11.2020 14:52 Відповісти
ну, прищемлять зелені мертвечуківські анали, фірташевські, рижемразівські, тощо; причини знайдуться (вони на поверхні). А далі? Адже ті ж самі причини - наявні і для щемлення медіаімперії Г+Г. То воно їм нада?
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26.11.2020 15:37 Відповісти
Давно настав час прикрити цей розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!!)))
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26.11.2020 14:40 Відповісти
Ха-ха-ха
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26.11.2020 14:46 Відповісти
Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 3993
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26.11.2020 14:42 Відповісти
совсем уже нюх потеряли, мрази энкавэдэшные!
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26.11.2020 14:49 Відповісти
ZIK - сборище заангажированных уродов, подающих информацию односторонне и перевирающих факты.
Была возможность убедиться лично.
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26.11.2020 14:50 Відповісти
До этих прокацапских дебилов все равно не дойдет.Никакие проверки и штрафы.С этой мразотой нужно боротся так как это делают мусульмане с Шарли Эбдо.
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26.11.2020 14:53 Відповісти
закройте уже нах этот говноканал, там кроме кремлевской ереси ничего не передают
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26.11.2020 14:54 Відповісти
Дайте бубочці ще півтора роки.
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26.11.2020 15:08 Відповісти
Цій нікчемі пожиттєвого буде замало. Нацрада перевірить телеканал ZIK через анонс телемарафону "Реванш соросятні" - Цензор.НЕТ 1958
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26.11.2020 15:15 Відповісти
У нас скорее всего реванш ***********.
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26.11.2020 15:01 Відповісти
Когда как не при зеленском такая дичь возможна
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26.11.2020 15:01 Відповісти
Мне они тоже крайне неприятны но надо учиться фильтровать. Свобода слова важнее интересов отдельных личностей или государства
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26.11.2020 15:05 Відповісти
Ты путаешь свободу слова с терроризмом. Свобода слова не значит что позволяет любые преступления.
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26.11.2020 15:10 Відповісти
Так с этими каналами власть даже и не пробовала судиться, они из одного кармана кормятся
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26.11.2020 15:29 Відповісти
Это расейская пропагондонская помойка, которую закрыть нужно, а ублюдков тех судить за розжигание ненависти и ложь
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26.11.2020 15:11 Відповісти
Був непоганий інформаційний канал допоки його не придбав медвечук ,зараз цю гидоту не можна дивитись .
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26.11.2020 15:06 Відповісти
Это для ватоголово лошья видать, воспитывают новое поколегие шариковых
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26.11.2020 15:07 Відповісти
Сорос является партнером и союзником Украины против агрессора? Буду знать.
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26.11.2020 15:10 Відповісти
Кто-то верит, что при зелёных реально смогут запретить Мертветчуку разваливать страну?
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26.11.2020 15:12 Відповісти
На жаль он этого не понимает, и самое главное слишок много у нас совков готовых жрать эту блевотину в них корень проблем страны(((
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26.11.2020 15:17 Відповісти
Этих совков как раз и воспитывает подобная пропаганда.
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26.11.2020 15:22 Відповісти
При шоколаднике этого тоже точно не произойдёт.Мало того петро ещё даже и дальше будет содействовать мертвечуку в скупке телеканалов и захвате инфополя нашей страны
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26.11.2020 16:51 Відповісти
В сознании дебилов, Петя воскресил Медведчука.
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26.11.2020 17:33 Відповісти
Почему эти твари пропутинские вообще могут вещать у нас, война с этой мразотой же идет, ауу сбу зеленский!
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26.11.2020 15:14 Відповісти
А нацсовет не хочет проверить не только Бздик?! Нацрада перевірить телеканал ZIK через анонс телемарафону "Реванш соросятні" - Цензор.НЕТ 357 Еще есть много мертвечатинских телеАналов как 112, Нюз Ван, Наш и еще там несколько...
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26.11.2020 15:38 Відповісти
 
 