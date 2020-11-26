Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку с 14 по 29 декабря на телеканале "ZIK".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт регулятора.

Отмечается, что основанием для проверки стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни". Анонс телемарафона зафиксировано 11 ноября 2020 года (в 23:47) и 12 ноября 2020 года (в 09:43, 11:52 и 12:37) хронометражем 2 мин. 33 сек.

"Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США, в отношении которых телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя", - отмечает Нацсовет.

Регулятор отметил, что эти лексемы формируют у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к названным категориям, "разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года".

Нацсовет считает, что подобные заявления украинской общенациональной телерадиокомпании могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и как такие, что вызывают ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей.

"Телеканал, производя и распространяя подобные высказывания, должен учитывать общую напряженную ситуацию в Украине, связанную со многими вызовами, которые угрожают существованию страны. Также должен учитывать то, что некоторые сообщения могут создавать дополнительную напряженность в обществе, провокации и прецеденты насилия среди населения Украины, формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, их граждан, следствием чего может быть ситуация, которая будет угрожать национальной безопасности и территориальной целостности Украины", - добавили в Нацсовете.

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