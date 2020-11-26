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Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку с 14 по 29 декабря на телеканале "ZIK".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт регулятора.

Отмечается, что основанием для проверки стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни". Анонс телемарафона зафиксировано 11 ноября 2020 года (в 23:47) и 12 ноября 2020 года (в 09:43, 11:52 и 12:37) хронометражем 2 мин. 33 сек.

"Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США, в отношении которых телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя", - отмечает Нацсовет.

Регулятор отметил, что эти лексемы формируют у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к названным категориям, "разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года".

Нацсовет считает, что подобные заявления украинской общенациональной телерадиокомпании могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и как такие, что вызывают ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей.

"Телеканал, производя и распространяя подобные высказывания, должен учитывать общую напряженную ситуацию в Украине, связанную со многими вызовами, которые угрожают существованию страны. Также должен учитывать то, что некоторые сообщения могут создавать дополнительную напряженность в обществе, провокации и прецеденты насилия среди населения Украины, формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, их граждан, следствием чего может быть ситуация, которая будет угрожать национальной безопасности и территориальной целостности Украины", - добавили в Нацсовете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит Newsone, "112 Украина" и ZIK из-за трансляции встречи Медведчука с Путиным
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Топ комментарии
+38
а чи не пора мертвечуку давно привикнути до землі ? Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 1786
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26.11.2020 14:39
+37
пора закрывать эту помойку вместе с 112 и NewsOne
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26.11.2020 14:39
+36
І разом з портновим зустрітися з оленем бузіной Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 1782
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26.11.2020 14:46
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а чи не пора мертвечуку давно привикнути до землі ? Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 1786
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26.11.2020 14:39 Ответить
І разом з портновим зустрітися з оленем бузіной Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 1782
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26.11.2020 14:46 Ответить
И вместе с кабздоном спеть дуэтом.
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26.11.2020 14:49 Ответить
Термін "соросята" виник у московських прогандонів а канали Мертвечука і сайт пєтуШарія тупо ретранслюють.
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26.11.2020 15:14 Ответить
Что та герасимючка с подельниками может? Лишь громко пукнуть.
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26.11.2020 14:39 Ответить
ще більше вона вміє набрехати
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26.11.2020 14:42 Ответить
пора закрывать эту помойку вместе с 112 и NewsOne
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26.11.2020 14:39 Ответить
Открыто антиукраинские каналы. Давно пора их закрыть.
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26.11.2020 14:47 Ответить
Это понятно, что пора. А кто ж их закроет?
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26.11.2020 14:52 Ответить
ну, прищемлять зелені мертвечуківські анали, фірташевські, рижемразівські, тощо; причини знайдуться (вони на поверхні). А далі? Адже ті ж самі причини - наявні і для щемлення медіаімперії Г+Г. То воно їм нада?
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26.11.2020 15:37 Ответить
Давно настав час прикрити цей розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!!)))
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26.11.2020 14:40 Ответить
Ха-ха-ха
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26.11.2020 14:46 Ответить
Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" - Цензор.НЕТ 3993
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26.11.2020 14:42 Ответить
совсем уже нюх потеряли, мрази энкавэдэшные!
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26.11.2020 14:49 Ответить
ZIK - сборище заангажированных уродов, подающих информацию односторонне и перевирающих факты.
Была возможность убедиться лично.
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26.11.2020 14:50 Ответить
До этих прокацапских дебилов все равно не дойдет.Никакие проверки и штрафы.С этой мразотой нужно боротся так как это делают мусульмане с Шарли Эбдо.
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26.11.2020 14:53 Ответить
закройте уже нах этот говноканал, там кроме кремлевской ереси ничего не передают
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26.11.2020 14:54 Ответить
Дайте бубочці ще півтора роки.
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26.11.2020 15:08 Ответить
Цій нікчемі пожиттєвого буде замало. Нацрада перевірить телеканал ZIK через анонс телемарафону "Реванш соросятні" - Цензор.НЕТ 1958
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26.11.2020 15:15 Ответить
У нас скорее всего реванш ***********.
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26.11.2020 15:01 Ответить
Когда как не при зеленском такая дичь возможна
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26.11.2020 15:01 Ответить
Мне они тоже крайне неприятны но надо учиться фильтровать. Свобода слова важнее интересов отдельных личностей или государства
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26.11.2020 15:05 Ответить
Ты путаешь свободу слова с терроризмом. Свобода слова не значит что позволяет любые преступления.
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26.11.2020 15:10 Ответить
Так с этими каналами власть даже и не пробовала судиться, они из одного кармана кормятся
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26.11.2020 15:29 Ответить
Это расейская пропагондонская помойка, которую закрыть нужно, а ублюдков тех судить за розжигание ненависти и ложь
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26.11.2020 15:11 Ответить
Був непоганий інформаційний канал допоки його не придбав медвечук ,зараз цю гидоту не можна дивитись .
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26.11.2020 15:06 Ответить
Это для ватоголово лошья видать, воспитывают новое поколегие шариковых
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26.11.2020 15:07 Ответить
Сорос является партнером и союзником Украины против агрессора? Буду знать.
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26.11.2020 15:10 Ответить
Кто-то верит, что при зелёных реально смогут запретить Мертветчуку разваливать страну?
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26.11.2020 15:12 Ответить
На жаль он этого не понимает, и самое главное слишок много у нас совков готовых жрать эту блевотину в них корень проблем страны(((
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26.11.2020 15:17 Ответить
Этих совков как раз и воспитывает подобная пропаганда.
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26.11.2020 15:22 Ответить
При шоколаднике этого тоже точно не произойдёт.Мало того петро ещё даже и дальше будет содействовать мертвечуку в скупке телеканалов и захвате инфополя нашей страны
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26.11.2020 16:51 Ответить
В сознании дебилов, Петя воскресил Медведчука.
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26.11.2020 17:33 Ответить
Почему эти твари пропутинские вообще могут вещать у нас, война с этой мразотой же идет, ауу сбу зеленский!
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26.11.2020 15:14 Ответить
А нацсовет не хочет проверить не только Бздик?! Нацрада перевірить телеканал ZIK через анонс телемарафону "Реванш соросятні" - Цензор.НЕТ 357 Еще есть много мертвечатинских телеАналов как 112, Нюз Ван, Наш и еще там несколько...
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26.11.2020 15:38 Ответить
 
 