Більш ніж у чверті українців немає декларації з сімейним лікарем, - НСЗУ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
26,4% українців не підписали досі декларацію з сімейним лікарем. Найменше таких людей на Київщині, найбільше - в Києві, Донецькій та Луганській областях.
Про це Національна служба здоров'я повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними Держстату, населення України на 1 січня 2020 становить 41,9 млн осіб. Сімейного лікаря, терапевта чи педіатра вибрали 30 млн 848 тис. українців. Тобто 26,4% українців досі не вибрали лікаря первинки і не підписали з ним декларацію", - сказано в повідомленні.
Серед областей-лідерів щодо підписання декларацій - Київська (89%), Вінницька (86%) і Львівська (майже 86%).
"Зате найнижчий показник поданих декларацій, а отже і вибору свого лікаря в Луганській (23%), Донецькій областях (33%) та місті Київ (72%)", - зазначили в НСЗУ.
Будь ласка, зачекайте...
Явно считают все население,с ордилом.
А там этого нету
Украина - это страна абсурда .
Авше знамя нипримиримой барьбы с соросятами!
Вот при совке зайдёшь в поликлинику, схлестнёштся с толпой безумных бабок - сразу кровь веселее по жылам, нее то что сейчас!
ЗАПИСЫВАТЬСЯ ЗА НЕДЕЛЮ - как перенести такое мучение? То ли дело при совке - улыбающиеся румяные медсёстры в белых халатах берут тибя под белы руки и ведут в блистающий чистотой храм здоровья!
Тибе сколько лет, странный?
Ты совок только на плакате видел?
Улыбающиеся румяные медсёстры в белых халатах вводили тибя под белы руки в блистающий чистотой храм здоровья?
Лекарства родственники доставали?
Что такое по вашему это свободолюбивы ?
Украинцы по большому счету рабы и всегда хотят выслужиться перед иностранцами .
У свободных людей не олигархов и свободными людьми не будут управлять евреи .
Не пора ли переходить к мытью польских сортиров и хохлушкам-потаскухам на московской окружной?
В Израиле бездна их,
Ведь гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
И нет зубным врачам пути -
Слишком много просятся.
А где на всех зубов найти?
Значит - безработица!
Высоцкий В. (с)
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/245.htm
Лікарі повиїзджали з України, - хто в Ізраїль, хто в Польщу, хто в Ірландію.
Бо на наші сльози-зарплати не проживеш.
Мій друг дитинства працював лікарем-педіатром у Києві.
Тепер вже кілька років живе у Дубліні. Працює також у медичній сфері, але вже не за своєю основною спеціалізацією.
А, дай угадаю, наверняка Порох и Уляна. Если человек не заботится о своем здоровье, то кто ему доктор?
Такий собі варіант "мертвих душ" Гоголя. )))