Більш ніж у чверті українців немає декларації з сімейним лікарем, - НСЗУ

26,4% українців не підписали досі декларацію з сімейним лікарем. Найменше таких людей на Київщині, найбільше - в Києві, Донецькій та Луганській областях.

Про це Національна служба здоров'я повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Держстату, населення України на 1 січня 2020 становить 41,9 млн осіб. Сімейного лікаря, терапевта чи педіатра вибрали 30 млн 848 тис. українців. Тобто 26,4% українців досі не вибрали лікаря первинки і не підписали з ним декларацію", - сказано в повідомленні.

Серед областей-лідерів щодо підписання декларацій - Київська (89%), Вінницька (86%) і Львівська (майже 86%).

"Зате найнижчий показник поданих декларацій, а отже і вибору свого лікаря в Луганській (23%), Донецькій областях (33%) та місті Київ (72%)", - зазначили в НСЗУ.

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