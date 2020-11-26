Более чем у четверти украинцев нет декларации с семейным врачом, - НСЗУ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
26,4% украинцев не подписали до сих пор декларацию с семейным врачом. Меньше всего таких людей на Киевщине, больше всего - в Киеве, Донецкой и Луганской областях.
Об этом Национальная служба здоровья сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным Госстата, население Украины на 1 января 2020 составляет 41,9 млн человек. Семейного врача, терапевта или педиатра выбрали 30 млн 848 тыс. украинцев. То есть 26,4% украинцев до сих пор не выбрали врача первички и не подписали с ним декларацию", - сказано в сообщении.
Среди областей-лидеров по подписанию деклараций - Киевская (89%), Винницкая (86%) и Львовская (почти 86%).
"Зато самый низкий показатель поданных деклараций, а следовательно и выбора своего врача в Луганской (23%), Донецкой областях (33%) и городе Киев (72%)", - отметили в НСЗУ.
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Пожалуйста, подождите...
Явно считают все население,с ордилом.
А там этого нету
Украина - это страна абсурда .
Авше знамя нипримиримой барьбы с соросятами!
Вот при совке зайдёшь в поликлинику, схлестнёштся с толпой безумных бабок - сразу кровь веселее по жылам, нее то что сейчас!
ЗАПИСЫВАТЬСЯ ЗА НЕДЕЛЮ - как перенести такое мучение? То ли дело при совке - улыбающиеся румяные медсёстры в белых халатах берут тибя под белы руки и ведут в блистающий чистотой храм здоровья!
Тибе сколько лет, странный?
Ты совок только на плакате видел?
Улыбающиеся румяные медсёстры в белых халатах вводили тибя под белы руки в блистающий чистотой храм здоровья?
Лекарства родственники доставали?
Что такое по вашему это свободолюбивы ?
Украинцы по большому счету рабы и всегда хотят выслужиться перед иностранцами .
У свободных людей не олигархов и свободными людьми не будут управлять евреи .
Не пора ли переходить к мытью польских сортиров и хохлушкам-потаскухам на московской окружной?
В Израиле бездна их,
Ведь гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
И нет зубным врачам пути -
Слишком много просятся.
А где на всех зубов найти?
Значит - безработица!
Высоцкий В. (с)
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/245.htm
Лікарі повиїзджали з України, - хто в Ізраїль, хто в Польщу, хто в Ірландію.
Бо на наші сльози-зарплати не проживеш.
Мій друг дитинства працював лікарем-педіатром у Києві.
Тепер вже кілька років живе у Дубліні. Працює також у медичній сфері, але вже не за своєю основною спеціалізацією.
А, дай угадаю, наверняка Порох и Уляна. Если человек не заботится о своем здоровье, то кто ему доктор?
Такий собі варіант "мертвих душ" Гоголя. )))