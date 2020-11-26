Более чем у четверти украинцев нет декларации с семейным врачом, - НСЗУ

26,4% украинцев не подписали до сих пор декларацию с семейным врачом. Меньше всего таких людей на Киевщине, больше всего - в Киеве, Донецкой и Луганской областях.

Об этом Национальная служба здоровья сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Госстата, население Украины на 1 января 2020 составляет 41,9 млн человек. Семейного врача, терапевта или педиатра выбрали 30 млн 848 тыс. украинцев. То есть 26,4% украинцев до сих пор не выбрали врача первички и не подписали с ним декларацию", - сказано в сообщении.

Среди областей-лидеров по подписанию деклараций - Киевская (89%), Винницкая (86%) и Львовская (почти 86%).

"Зато самый низкий показатель поданных деклараций, а следовательно и выбора своего врача в Луганской (23%), Донецкой областях (33%) и городе Киев (72%)", - отметили в НСЗУ.

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