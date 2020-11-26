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Более чем у четверти украинцев нет декларации с семейным врачом, - НСЗУ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Более чем у четверти украинцев нет декларации с семейным врачом, - НСЗУ

26,4% украинцев не подписали до сих пор декларацию с семейным врачом. Меньше всего таких людей на Киевщине, больше всего - в Киеве, Донецкой и Луганской областях.

Об этом Национальная служба здоровья сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Госстата, население Украины на 1 января 2020 составляет 41,9 млн человек. Семейного врача, терапевта или педиатра выбрали 30 млн 848 тыс. украинцев. То есть 26,4% украинцев до сих пор не выбрали врача первички и не подписали с ним декларацию", - сказано в сообщении.

Среди областей-лидеров по подписанию деклараций - Киевская (89%), Винницкая (86%) и Львовская (почти 86%).

"Зато самый низкий показатель поданных деклараций, а следовательно и выбора своего врача в Луганской (23%), Донецкой областях (33%) и городе Киев (72%)", - отметили в НСЗУ.

Также на Цензор.НЕТ: В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
А чим,наприклад допоможе сімейний лікар в райцентрі? Якщо ви маєте гроші,вас в лікарні нормально обслужать.Не маєте,ви ніхто.Крім того.на одного сімейного лікаря припадає багато людей.Сімейний лікар це добре,у західних розвинених країнах.В нас поки що ні.
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26.11.2020 17:49
+3
Раньше был участковый врач и он знал что к чему и в случае надобности приезжал на дом. Эта тупая реформа вальцман-супрун уничтожили всю медицину в Украине. Будьте Прокляты!
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26.11.2020 18:17
+2
А может это Зельцман уничтожил медицину. Ведь год назад зевласть дала в два раза меньше денег на медицину. А сейчас так вообще дыра в бюджете. Какая вам будет медицина, если на неё денег не дали?. За бесплатно что вам будет? Нашару? Какая медицина? Все деньги на борьбу с ковидом они в асфальт вкатали. Великое разводилово. ДумайТЕ.
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26.11.2020 18:24
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Й це вже перемога реформи Супрун!
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26.11.2020 17:45 Ответить
С Луганской и Донецкой - это явное манипулирование.
Явно считают все население,с ордилом.
А там этого нету
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26.11.2020 17:47 Ответить
Помруть здоровими. )
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26.11.2020 17:49 Ответить
На жаль, серед українців ще залишилися здорові люди...
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26.11.2020 17:52 Ответить
А чим,наприклад допоможе сімейний лікар в райцентрі? Якщо ви маєте гроші,вас в лікарні нормально обслужать.Не маєте,ви ніхто.Крім того.на одного сімейного лікаря припадає багато людей.Сімейний лікар це добре,у західних розвинених країнах.В нас поки що ні.
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26.11.2020 17:49 Ответить
Я всегда говорю , что в украинцы делают все через сраку , все не как у людей . Доже Рождество и то как не у людей .
Украина - это страна абсурда .
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26.11.2020 18:46 Ответить
+
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26.11.2020 17:56 Ответить
В нас потрібно 20-30 мільярдів доларів вкласти в медицину,тоді буде видно.Без таких коштів,ніякі сімейні лікарі не покращать медицину.
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26.11.2020 18:01 Ответить
Раньше был участковый врач и он знал что к чему и в случае надобности приезжал на дом. Эта тупая реформа вальцман-супрун уничтожили всю медицину в Украине. Будьте Прокляты!
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26.11.2020 18:17 Ответить
А может это Зельцман уничтожил медицину. Ведь год назад зевласть дала в два раза меньше денег на медицину. А сейчас так вообще дыра в бюджете. Какая вам будет медицина, если на неё денег не дали?. За бесплатно что вам будет? Нашару? Какая медицина? Все деньги на борьбу с ковидом они в асфальт вкатали. Великое разводилово. ДумайТЕ.
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26.11.2020 18:24 Ответить
Ты угадал. Это его рук дело как агента КГБ.
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26.11.2020 18:47 Ответить
Привет, махнарылый!
Авше знамя нипримиримой барьбы с соросятами!
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26.11.2020 18:42 Ответить
Ну нет декларации и что? Вопрос еще почему нету. Под эту так называемую реформу часть врачей терапевтов сократили. Естественно люди кто уехал к примеру в ту же Польшу ибо там врачи в отличие от нас востребованы. Кто в частные клиники ушел. Ну а те что стали так называемыми семейными врачами не могут заключать декларации более счем с 2000 человек. Да и с теми что заключили, если вдуматься они чисто физически обслужить не могут. А сейчас в виду ковида вообще не принимают. Некое подобие консультации со стороны по телефону. Так нахера такой врач нужен. И что собственно он дать может пациенту. Так, советы постороннего - не более.
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26.11.2020 18:22 Ответить
Да, да!
Вот при совке зайдёшь в поликлинику, схлестнёштся с толпой безумных бабок - сразу кровь веселее по жылам, нее то что сейчас!
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26.11.2020 18:44 Ответить
Согласен. Сейчас так просто в поликлинику не зайдешь и на прием даже теоретически не попадешь без записи минимум за неделю. Да и в этом случае не факт. Конечно сейчас проще стало. Не нужно в поликлинику идти и в очереди сидеть. А последнее время вообще идти никуда не надо. Ибо бестолку. На прием к врачу не попадешь. Так что кровушку в жилах и разогнать то негде. Вобщем с таким подходам и успехами реформ скоро бабки-повитухи да знахари с бабками-травницами в тренде опять будут.
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26.11.2020 18:50 Ответить
Да, ужас, не говори!
ЗАПИСЫВАТЬСЯ ЗА НЕДЕЛЮ - как перенести такое мучение? То ли дело при совке - улыбающиеся румяные медсёстры в белых халатах берут тибя под белы руки и ведут в блистающий чистотой храм здоровья!
Тибе сколько лет, странный?
Ты совок только на плакате видел?
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27.11.2020 10:09 Ответить
Можешь сам посчитать. Я 1966 года выпуска т.с. Більш ніж у чверті українців немає декларації з сімейним лікарем, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 8875 На счет совка не тебе мне рассказывать. Більш ніж у чверті українців немає декларації з сімейним лікарем, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 8875
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27.11.2020 11:55 Ответить
И как совковская медицина?
Улыбающиеся румяные медсёстры в белых халатах вводили тибя под белы руки в блистающий чистотой храм здоровья?

Лекарства родственники доставали?
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27.11.2020 17:26 Ответить
В Дании например автоматически дают врача семейного,а если он тебе не нравится, то можешь его запросто поменять на другого . Почему так не сделать Украине ?
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26.11.2020 18:44 Ответить
Потому что украинцы очень свободолюбивы!
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26.11.2020 18:45 Ответить
Что ?
Что такое по вашему это свободолюбивы ?
Украинцы по большому счету рабы и всегда хотят выслужиться перед иностранцами .
У свободных людей не олигархов и свободными людьми не будут управлять евреи .
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26.11.2020 18:49 Ответить
Вы неправы. Вы на всех украинцев экстраполируете отношение к иностранцам власть имущих. У тех понятно что стремление подобное есть. Но поверьте, не из за уважения или признания иностранцев более умными/сильными и т.д. Все весьма банально - бабла выклянчить на распил. Вы для них как те вороны с куском сыра в пасти. Вот они вам дифирамбы и поют и выслуживаются как лиса. Чтобы пасть открылась и сыр выпал. Что говорит украинец - это одно, что думает - совсем другое, а что сделает - украинец и сам не знает до последнего. И уж поверьте, особого желания перед кем-то выслужиться не имеют. Им по-большому счету начхать на иностранцев.Більш ніж у чверті українців немає декларації з сімейним лікарем, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 2122
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26.11.2020 19:00 Ответить
Нищие расияннцы всегда видят свою ВЛАСТЬ могущественной и компенсируют личную ничтожность величием своего государства. Для украинцев собственная власть (увы любая) всегда враждебна.
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27.11.2020 10:05 Ответить
Привет махнарый, не сразу узнал!
Не пора ли переходить к мытью польских сортиров и хохлушкам-потаскухам на московской окружной?
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27.11.2020 10:00 Ответить
А где врачей набраться то на всех? Это как-бы не уборщица. С улицы не возьмешь. Уборщицу и то обучить нужно. Хотя бы где принадлежности лежат показать, да территорию определить и график.
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26.11.2020 18:52 Ответить
Мишка - врач, он вдруг затих:
В Израиле бездна их,
Ведь гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
И нет зубным врачам пути -
Слишком много просятся.
А где на всех зубов найти?
Значит - безработица!

Высоцкий В. (с)

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/245.htm
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26.11.2020 21:07 Ответить
Тут несколько не тот случай.
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26.11.2020 21:30 Ответить
Як не той випадок? Саме той!
Лікарі повиїзджали з України, - хто в Ізраїль, хто в Польщу, хто в Ірландію.
Бо на наші сльози-зарплати не проживеш.
Мій друг дитинства працював лікарем-педіатром у Києві.
Тепер вже кілька років живе у Дубліні. Працює також у медичній сфері, але вже не за своєю основною спеціалізацією.
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26.11.2020 21:38 Ответить
Ну виходить я невірно зрозумів попередній Ваш пост з віршем Висоцького. Бо зрозумів його з точністю до навпаки. Більш ніж у чверті українців немає декларації з сімейним лікарем, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 8908 А так повністю з Вами згоден після Вашого пояснення.
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26.11.2020 21:45 Ответить
О как! И кто же им мешал вовремя оформить декларацию с врачом?
А, дай угадаю, наверняка Порох и Уляна. Більш ніж у чверті українців немає декларації з сімейним лікарем, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 1053 Если человек не заботится о своем здоровье, то кто ему доктор?
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26.11.2020 18:54 Ответить
"Телефонный лекарь" это одна из глупостей на которую вальцман и его шайка спустили огромные бабки, и концы спрятали в воду. Поэтому проклинаю всю фракцию ЭС - будь вы прокляты.
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26.11.2020 19:10 Ответить
Не ну какие зебобы необразованые. Профессия семейный врач в Германии, Латвии, в США с 1969 года!!! а у зебоиков это глупость на которую только спускаются бабки. А куда они должны спускаться, в карман твоего хозяина Бени ???
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26.11.2020 21:27 Ответить
Ну мы же не берем как есть у той же Германии, Латвии, США. У нас "все так тільки трішечки не так". У нас все с национальным колоритом. И вот в этом самом "трішечки" вся чертовщина и кроется. И к тому же Вы утверждаете, что в той же Германии или Америке так называемый телефонный семейный врач с 1969 года?
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26.11.2020 21:34 Ответить
потому, что она (декларация) не имеет никакого смысла. эти семейные врачи - пустое место. если нужен специалист и лечение - идешь в платную клинику.
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26.11.2020 19:38 Ответить
Декларація має сенс для "сімейних лікарів", - чим більша кількість декларацій, тим більші суми виділяються на зарплати.
Такий собі варіант "мертвих душ" Гоголя. )))
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26.11.2020 21:12 Ответить
Лечиться все равно придется за свои. Система у нас финансируется при любой власти абсолютно одинаково - 3% ВВП. Реформа изначально была провальной и абсолютно фиктивной с дальним прицелом на легализацию коррупции и обогащение страховиков и администрации клиник. Ну вот зачем мне посредник который сам не лечит а стоит как "стрелочник" и фактически дает направление на анализы ( к своим) и направляет на лечения (тоже к своим за %)? А что такое анализы - это классика медицины -"кал да моча - хлеб для врача". Лечить не нужно. Да и не за что после сдачи десятков абсолютно ненужных анализов по коммерческим ценам. В той же Америке - лидере сверх-лоббистской страховой медицины - после сдачи анализов 53% не имеют доступа к медицинской помощи так как все деньги со страховки уже ушли на анализы. дальше начинаю продавать все чем человек владеет если ему оказали помощь, например, в случае ДТП и навешивать долги с которыми невозможно расплатиться пожизненно. Да будут прокляты вовеки те твари которые угробили систему Семашко которая при жутком недофинансировании - 3% ВВП (в Турции, например, 10% ВВП, в США государственная страховка "Медиком" - 19,6% ВВП) - обеспечивала хоть какой то минимальный доступ всех категорий граждан к медицине. Куда идут наши налоги если медицина платная, образование отсталое и тоже платное, пенсии убогие а армия вообще в жопе Вы уже догадались глядя на резко зажиревшие хари зе-чиновников
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26.11.2020 21:56 Ответить
Эту статью можно было бы назвать по-другому По данным деклараций с семейным врачом население Украины составляет 15 миллионов человек. И люди бы заходили читали, и МОЗ бы своим финансирование урезал.
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26.11.2020 23:59 Ответить
 
 