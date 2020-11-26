"Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів

Партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана "за гальмування реформи армії і зрив оборонних контрактів".

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Партія "Голос" вимагає від президента України внести до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Тарана, який не справився з обов’язками міністра оборони країни у стані війни", - сказано в повідомленні.

В "Голосі" вважають, що Таран несе персональну відповідальність за зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року.

"До фактичного зриву Державного оборонного замовлення призвели дії та бездіяльність багатьох державних органів, але ключові винуватці того, що система безпеки і оборони України не є ефективною, — це Міністерство оборони і його очільник", - зазначив глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

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За його словами, йдеться не лише про неналежне виконання контрактів у межах ДОЗ, а й про фактичне згортання реформ у Збройних Силах України і гальмування критичних законодавчих ініціатив.

"Створені раніше спільні робочі групи Міноборони і комітетів Верховної Ради, фактично, не збираються і не розробляють необхідні законодавчі акти. Тим часом ухвалений закон про оборонні закупівлі не працює без прийняття кількадесят підзаконних актів. Досі залишаються не розв’язаними проблеми належного постачання продовольства, речового забезпечення та паливно-мастильних матеріалів. І це не можна виправдати ситуацією з COVID-19", - вважає Рахманін.

На думку народного депутата, міністр оборони Таран не впорався зі своїми обов'язками.

"Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України. Країна у стані війни, — яка, на жаль, триватиме ще не один день, — не може мати такого міністра оборони", - зазначив Рахманін.