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"Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана "за гальмування реформи армії і зрив оборонних контрактів".

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Партія "Голос" вимагає від президента України внести до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Тарана, який не справився з обов’язками міністра оборони країни у стані війни", - сказано в повідомленні.

В "Голосі" вважають, що Таран несе персональну відповідальність за зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року.

"До фактичного зриву Державного оборонного замовлення призвели дії та бездіяльність багатьох державних органів, але ключові винуватці того, що система безпеки і оборони України не є ефективною, — це Міністерство оборони і його очільник", - зазначив глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

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За його словами, йдеться не лише про неналежне виконання контрактів у межах ДОЗ, а й про фактичне згортання реформ у Збройних Силах України і гальмування критичних законодавчих ініціатив.

"Створені раніше спільні робочі групи Міноборони і комітетів Верховної Ради, фактично, не збираються і не розробляють необхідні законодавчі акти. Тим часом ухвалений закон про оборонні закупівлі не працює без прийняття кількадесят підзаконних актів. Досі залишаються не розв’язаними проблеми належного постачання продовольства, речового забезпечення та паливно-мастильних матеріалів. І це не можна виправдати ситуацією з COVID-19", - вважає Рахманін.

На думку народного депутата, міністр оборони Таран не впорався зі своїми обов'язками.

"Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України. Країна у стані війни, — яка, на жаль, триватиме ще не один день, — не може мати такого міністра оборони", - зазначив Рахманін.
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Топ коментарі
+14
Министр - это всего лишь министр. В отставку надо отправлять самого Зеленского
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26.11.2020 19:25
+14
Не мешало бы еще проверить этого ватника на предмет госизмены. Все эти провалы в Минобороны от природной тупости и некомпетентности или это по заказу ГУР Росссии?
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26.11.2020 20:03
+13
хай славко споет чо нибудь в тему
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26.11.2020 19:14
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хай славко споет чо нибудь в тему
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26.11.2020 19:14 Відповісти
постійно повторюється одна і та ж помилка - створюється якесь штучне протистояння між проукраїнськими силами..... питання - для чого? Пороху голосів це, швидше за все, не додасть... Славко з політики пішов.... сподіваюсь назавжди.... нехай співає
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26.11.2020 19:18 Відповісти
а когда перед выборами рудик и притула чудили нормас было? паприколу?
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26.11.2020 19:20 Відповісти
нехай собі...це їх внутрішньопартійне.... ********** і Дубневичі також чудили, вірніше крали....і нічого
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26.11.2020 19:23 Відповісти
Что внутрипартийное? Оттягивание голов на выборах от соперников зеленой пошести?
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26.11.2020 19:25 Відповісти
Т9 ... "голосов" ....
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26.11.2020 19:28 Відповісти
Так другие слуги Пинчука остались. Вы верите, что она сначала заседает в его штабе, а потом будет идти против Зели?

"Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 6315
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26.11.2020 19:23 Відповісти
Це зебільний таран проукраїнський?
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26.11.2020 19:32 Відповісти
ще щось придумай... є ще варіанти, як перекрутити мої слова?
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26.11.2020 19:33 Відповісти
Ок, можливо, я не так зрозумів цю фразу "створюється якесь штучне протистояння між проукраїнськими силами". Створюється ким і протистояння між ким і ким?
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26.11.2020 19:36 Відповісти
ЄС і Голос
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26.11.2020 19:37 Відповісти
нема де, нема на чому ЄС і Голосу влаштовувати прю. Навіть при тому, що Рудик і Совсун по-бабськи варнякають. Нема що ділити, навіть електорат: різний. ЄС є, по своїй суті, національно-консервативною правоцентриською силою; а Голос - центриською ліберально-демократичною політсилою. Різна ідеологія, різна база.
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26.11.2020 20:45 Відповісти
ще б прості люди розбиралися в ідеологіях.....
суть мого коменту була в іншому - стаття про те, що Голос хоче відставки підкацапника тарана, а прихильник Пороха Стрєлок, відразу поливає Вакарчука..... то це як можна зрозуміти? пітримаємо зелену плісняву, лиш би Голос пропав з політичної арени?
Я вважаю, що всім проукраїнським силам пора припинити ці "міжсобойчики" і відстоювати державність України
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26.11.2020 21:15 Відповісти
«Зібралися разом два ефіопи , один папуас, Штірліц, поручик Ржевський, російський карлик, дистрофік, генерал-штабіст по закупівлях за завищеними цінами, колобок, пропа-гандон ФакінА, два наркомана, три п'яниці, два імпотенти, Санта і Барбара, одна відьма, Чикотіло, фальшивомонетник, дєрмакофіл, чотири офшорники, Мішка-Китайчик, адвокат-сексот, Василь Іванович, гуманоїд, контрабандист, тітка Соня, тричі несудимий, але з довідкою- ..Біновіч, Ко-від 20, лейтенант КГБ, Дракула, вмираючий єврей-олігарх, даішник, головлікар Даун, диверсант, Сі-Воша-Гнида, зломщик сейфів, ліпший корупціонер, теща і чоловік з прикрого відрядження.

-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."

Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
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26.11.2020 21:11 Відповісти
та в нього одна мелодія -"не твоя війна"
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26.11.2020 19:20 Відповісти
Просрал Славко уже все свои мелодии. За вечнозеленых Франклинов и надолго.
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26.11.2020 19:27 Відповісти
тарану, ця пісня, точно підійде.... бо, це не його війна
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26.11.2020 19:28 Відповісти
как для главного военного фамилия Таран звучит намного громче чем, скажем, Гелетей. а так как их совково-барыжная суть одинаковая, то пусть будет наш министр обороны с суровым лицом и грозной фамилией "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 5961
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26.11.2020 20:16 Відповісти
скоро будуть нові вибори, новий президент і новий міністр оборони
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26.11.2020 19:15 Відповісти
Скоро - это когда? Четыре года терпеть уже невмоготу.
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26.11.2020 19:16 Відповісти
процес почнеться відразу після лохдауну.....коли в казні будуть миші бігати
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26.11.2020 19:19 Відповісти
А тоді виберуть Шарія, то буде могота?
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26.11.2020 19:20 Відповісти
Не выберут шария.
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26.11.2020 19:22 Відповісти
Кто такой этот Шарий? Не имею чести знать. Видно достойный человек, раз Вы за него агитируете.
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26.11.2020 19:30 Відповісти
Таран, наверное, еще с Буденным с шашкой на танки ходил и все шашкой на гвоздь, да на гвоздь попадал. "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 3718
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26.11.2020 19:15 Відповісти
Та он ещё в ледовом побоище прославился когда мечи были булатные "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 5537
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27.11.2020 00:03 Відповісти
голос наконец подал голос - прям каламбурчик получился
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26.11.2020 19:19 Відповісти
его нужно отправлять на скамью подсудимых с условием того что он сдаст своих кураторов и подельников .
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26.11.2020 19:19 Відповісти
Таран и Хомчак вторичны. Слуги Пинчука не хотят взяться за причину, за "величайшего" манкурта?
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26.11.2020 19:20 Відповісти
Мокша, ты хворост собрал?
1. Если да - иди бахни бояры и баиньки!
2. Если нет - см. п.1
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26.11.2020 20:28 Відповісти
Та давай вже крой всю правду матку!
«Порошенко крал из бюджета на оборонку, і врал, что крадьот сєбє !».
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26.11.2020 19:23 Відповісти
"Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 6098
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26.11.2020 19:38 Відповісти
Да он ещё масло из тортов "Рошен" ворует. И продаёт.
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26.11.2020 19:44 Відповісти
как то ты очень заковыристо вину на "борыгу" свалил "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 6164.не все зелебобики и поймут...



Велюровий Джізус

Порошенко змушує зрадойобів митись!
А вони думають, що це масло і мажуть його на хліб!

"Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 6050
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26.11.2020 19:23 Відповісти
кацапа,уж ты то должен знать,шо в липецке чоколадки не выпускались "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 8430.
оунли фо кацап сосунцы-карамельки
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26.11.2020 19:32 Відповісти
А ты откуда знаешь, что сосунцы-карамельки? Липецкий ватник? Так вали в свою мацковию! "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 4463
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26.11.2020 20:51 Відповісти
а ты чего за москаля обиделся?сосед по лахтинской парте шоле? "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 2680
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26.11.2020 21:09 Відповісти
Не хватает 1% и слова ОБМЫЛКИ.
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26.11.2020 23:36 Відповісти
Вот только странно, как это при Порохе и на армию и на страну хватало и еще зеленой пошести неплохой запас остался? Может он со своих доплачивал?

"Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 816
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26.11.2020 19:39 Відповісти
На гілляку.
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26.11.2020 19:45 Відповісти
"... та його урОди" - так правильніше!
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26.11.2020 20:09 Відповісти
Со слепого траста или с липецких рошенок? "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 755
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26.11.2020 20:48 Відповісти
С твоей пайки, служивый.
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26.11.2020 21:02 Відповісти
Пистец, и тут пороха приплёл.
Порох брал деньги из бюджета.
Зебил тоже.
Порох наполнял бюджет.
Зебил ... Надеюсь сам догадаешься?
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26.11.2020 19:48 Відповісти
Чем он наполнял? Если внешнеторговый оборот был в минусе всё время его каденции. Понятно что налогами местых аборигенов. Так они идут не только на армию. Значит где-то был недостаток средств.
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26.11.2020 20:04 Відповісти
Від'ємний зовнішньоторговий оборот при зростанні економіки (ВВП) - не показник дефіциту.

Дохідна частина держбюлжетув 2018-му була десь трильон 80мільярдів. А зараз - ледве 800 лярдів заплановано після березневого секвестру і той не виконується, дира десь в 110 мільярдів.
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26.11.2020 20:24 Відповісти
ЕГЭ? Да?😟
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26.11.2020 22:47 Відповісти
Мокша, це ти з своїх ****** вирлізло нам про Пороха розказати?))))))
Та и краще про плішиве чмо розкажи, що в нього: альцгеймер чи просто дебілізм?)))
"Єксперт", бл..., хрєнов!
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26.11.2020 20:25 Відповісти
ничего не знаю про министра,но закидон о незаседании совместных групп как косопопо выглядит! А как министр их активировать может и чьи представители филонили?Не депутаты часом? мутная пред*ява.(имхо)
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26.11.2020 19:21 Відповісти
Как представишь кого ЗЕленые поставят на его место, так и задумаешься...
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26.11.2020 19:22 Відповісти
думаєш - сівоху? "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 2361 це буде фінальний передноворічний виступ кварталу
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26.11.2020 19:25 Відповісти
Пикалова. "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 1373
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26.11.2020 19:44 Відповісти
Чи в Тарані справа???
Ну призначять Дурбана чи Дятліна - що зміниться???
Справа у зеленій владі клованів та довбнях, типу голосу, яким Порох гірше мєртвєчука...
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26.11.2020 19:23 Відповісти
дурбан ще може й українець...а дятлін-вже ні "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 3342
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26.11.2020 19:25 Відповісти
Отставка ? Трибунал и расстрел !!!
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26.11.2020 19:25 Відповісти
Військового стану нема. Тому і розстрілу нема. Довічне - найсуворіше покарання
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26.11.2020 19:53 Відповісти
Министр - это всего лишь министр. В отставку надо отправлять самого Зеленского
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26.11.2020 19:25 Відповісти
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!" "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 7340
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26.11.2020 19:26 Відповісти
Тарана в відставку ,а у ***** дозволу спитали ???
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26.11.2020 19:29 Відповісти
В отставку?!!
Это преступление должен расследовать Трибунал!
Какая, бл..., "отставка"?!
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26.11.2020 19:38 Відповісти
Правильно не у відставку, а на довічне ув'язнення за зраду.
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26.11.2020 19:51 Відповісти
Абрамавічус докерував, добив оборонку, тепер Масі успішно її гвалтує з групою казнокрадів.
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26.11.2020 19:58 Відповісти
Таран - може бути агентом спецслужб РФ. Його потрібно не тільки звільнити, а ще й притягти до кримінальної відповідальності як мінімум за саботаж військових поставок на лінію фронту.
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26.11.2020 20:02 Відповісти
Не мешало бы еще проверить этого ватника на предмет госизмены. Все эти провалы в Минобороны от природной тупости и некомпетентности или это по заказу ГУР Росссии?
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26.11.2020 20:03 Відповісти
Что таран, что поплавкий, один скомороший хрен. Если главнокомандующий скоморох, то и министр обороны дебил. Надо же на фоне дебила скомороху лучше выглядеть.
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26.11.2020 20:06 Відповісти
"К фактическому срыву государственного оборонного заказа привели действия и бездействие многих государственных органов, но ключевые виновники того, что система безопасности и обороны Украины не является эффективной - это министерство обороны и его руководитель

Неправда. Основний винуватець - сам ЗЕ (якщо не вважати таким 73/43%зебілів).
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26.11.2020 20:16 Відповісти
Этого чмошника нужно отправлять на нары а не в отставку.
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26.11.2020 20:23 Відповісти
"Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 8904
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26.11.2020 21:02 Відповісти
Рыг рыга в обиду не даст. Будут **************** до последнего.
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26.11.2020 22:20 Відповісти
Щось цей "таран" вже якийсь використаний - та обличчі така втома від життя.
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26.11.2020 23:53 Відповісти
 
 