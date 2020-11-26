"Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів
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Партія "Голос" вимагає від президента Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана "за гальмування реформи армії і зрив оборонних контрактів".
Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.
"Партія "Голос" вимагає від президента України внести до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Тарана, який не справився з обов’язками міністра оборони країни у стані війни", - сказано в повідомленні.
В "Голосі" вважають, що Таран несе персональну відповідальність за зрив низки оборонних контрактів та цілком імовірний зрив Державного оборонного замовлення 2021 року.
"До фактичного зриву Державного оборонного замовлення призвели дії та бездіяльність багатьох державних органів, але ключові винуватці того, що система безпеки і оборони України не є ефективною, — це Міністерство оборони і його очільник", - зазначив глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.
За його словами, йдеться не лише про неналежне виконання контрактів у межах ДОЗ, а й про фактичне згортання реформ у Збройних Силах України і гальмування критичних законодавчих ініціатив.
"Створені раніше спільні робочі групи Міноборони і комітетів Верховної Ради, фактично, не збираються і не розробляють необхідні законодавчі акти. Тим часом ухвалений закон про оборонні закупівлі не працює без прийняття кількадесят підзаконних актів. Досі залишаються не розв’язаними проблеми належного постачання продовольства, речового забезпечення та паливно-мастильних матеріалів. І це не можна виправдати ситуацією з COVID-19", - вважає Рахманін.
На думку народного депутата, міністр оборони Таран не впорався зі своїми обов'язками.
"Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України. Країна у стані війни, — яка, на жаль, триватиме ще не один день, — не може мати такого міністра оборони", - зазначив Рахманін.
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суть мого коменту була в іншому - стаття про те, що Голос хоче відставки підкацапника тарана, а прихильник Пороха Стрєлок, відразу поливає Вакарчука..... то це як можна зрозуміти? пітримаємо зелену плісняву, лиш би Голос пропав з політичної арени?
Я вважаю, що всім проукраїнським силам пора припинити ці "міжсобойчики" і відстоювати державність України
-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
1. Если да - иди бахни бояры и баиньки!
2. Если нет - см. п.1
«Порошенко крал из бюджета на оборонку, і врал, что крадьот сєбє !».
Велюровий Джізус
Порошенко змушує зрадойобів митись!
А вони думають, що це масло і мажуть його на хліб!
оунли фо кацап сосунцы-карамельки
Порох брал деньги из бюджета.
Зебил тоже.
Порох наполнял бюджет.
Зебил ... Надеюсь сам догадаешься?
Дохідна частина держбюлжетув 2018-му була десь трильон 80мільярдів. А зараз - ледве 800 лярдів заплановано після березневого секвестру і той не виконується, дира десь в 110 мільярдів.
Та и краще про плішиве чмо розкажи, що в нього: альцгеймер чи просто дебілізм?)))
"Єксперт", бл..., хрєнов!
Ну призначять Дурбана чи Дятліна - що зміниться???
Справа у зеленій владі клованів та довбнях, типу голосу, яким Порох гірше мєртвєчука...
Что лает на Слона!"
Это преступление должен расследовать Трибунал!
Какая, бл..., "отставка"?!
Неправда. Основний винуватець - сам ЗЕ (якщо не вважати таким 73/43%зебілів).