"Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Голос" требует от президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана "за торможение реформы армии и срыв оборонных контрактов".
Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
"Партия "Голос" требует от президента Украины внести в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Тарана, который не справился с обязанностями министра обороны страны в состоянии войны", - сказано в сообщении.
В "Голосе" считают, что Таран несет личную ответственность за срыв ряда оборонных контрактов и возможный срыв государственного оборонного заказа 2021 года.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года, - Бутусов
"К фактическому срыву государственного оборонного заказа привели действия и бездействие многих государственных органов, но ключевые виновники того, что система безопасности и обороны Украины не является эффективной - это министерство обороны и его руководитель", - отметил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.
По его словам, речь идет не только о ненадлежащем исполнении контрактов в рамках гособоронзаказа, но и о фактическом сворачивании реформ в Вооруженных силах Украины и торможении критических законодательных инициатив.
Также на Цензор.НЕТ: Уруский признал невыполнение Кабмином внедрения закона "Об оборонных закупках" - закупки 2021 года под угрозой срыва, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
"Созданные ранее совместные рабочие группы Минобороны и комитетов Верховной Рады фактически не собираются и не разрабатывают необходимые законодательные акты. Между тем, принятый закон об оборонных закупках не работает без принятия нескольких подзаконных актов. До сих пор остаются нерешенными проблемы надлежащего поставки продовольствия, вещевого обеспечения и горюче-смазочных материалов. И это нельзя оправдать ситуацией с COVID-19", - считает Рахманин.
По мнению народного депутата, министр обороны Таран не справился со своими обязанностями.
Читайте также: Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая
"Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в ответ зоне проведения операции Объединенных сил. И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины. Страна в состоянии войны, - которая, к сожалению, будет продолжаться еще не один день, - не может иметь такого министра обороны", - отметил Рахманин.
Пожалуйста, подождите...
суть мого коменту була в іншому - стаття про те, що Голос хоче відставки підкацапника тарана, а прихильник Пороха Стрєлок, відразу поливає Вакарчука..... то це як можна зрозуміти? пітримаємо зелену плісняву, лиш би Голос пропав з політичної арени?
Я вважаю, що всім проукраїнським силам пора припинити ці "міжсобойчики" і відстоювати державність України
-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
1. Если да - иди бахни бояры и баиньки!
2. Если нет - см. п.1
«Порошенко крал из бюджета на оборонку, і врал, что крадьот сєбє !».
Велюровий Джізус
Порошенко змушує зрадойобів митись!
А вони думають, що це масло і мажуть його на хліб!
оунли фо кацап сосунцы-карамельки
Порох брал деньги из бюджета.
Зебил тоже.
Порох наполнял бюджет.
Зебил ... Надеюсь сам догадаешься?
Дохідна частина держбюлжетув 2018-му була десь трильон 80мільярдів. А зараз - ледве 800 лярдів заплановано після березневого секвестру і той не виконується, дира десь в 110 мільярдів.
Та и краще про плішиве чмо розкажи, що в нього: альцгеймер чи просто дебілізм?)))
"Єксперт", бл..., хрєнов!
Ну призначять Дурбана чи Дятліна - що зміниться???
Справа у зеленій владі клованів та довбнях, типу голосу, яким Порох гірше мєртвєчука...
Что лает на Слона!"
Это преступление должен расследовать Трибунал!
Какая, бл..., "отставка"?!
Неправда. Основний винуватець - сам ЗЕ (якщо не вважати таким 73/43%зебілів).