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"Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Голос" требует от президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана "за торможение реформы армии и срыв оборонных контрактов".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Партия "Голос" требует от президента Украины внести в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Тарана, который не справился с обязанностями министра обороны страны в состоянии войны", - сказано в сообщении.

В "Голосе" считают, что Таран несет личную ответственность за срыв ряда оборонных контрактов и возможный срыв государственного оборонного заказа 2021 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года, - Бутусов

"К фактическому срыву государственного оборонного заказа привели действия и бездействие многих государственных органов, но ключевые виновники того, что система безопасности и обороны Украины не является эффективной - это министерство обороны и его руководитель", - отметил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

По его словам, речь идет не только о ненадлежащем исполнении контрактов в рамках гособоронзаказа, но и о фактическом сворачивании реформ в Вооруженных силах Украины и торможении критических законодательных инициатив.

Также на Цензор.НЕТ: Уруский признал невыполнение Кабмином внедрения закона "Об оборонных закупках" - закупки 2021 года под угрозой срыва, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"Созданные ранее совместные рабочие группы Минобороны и комитетов Верховной Рады фактически не собираются и не разрабатывают необходимые законодательные акты. Между тем, принятый закон об оборонных закупках не работает без принятия нескольких подзаконных актов. До сих пор остаются нерешенными проблемы надлежащего поставки продовольствия, вещевого обеспечения и горюче-смазочных материалов. И это нельзя оправдать ситуацией с COVID-19", - считает Рахманин.

По мнению народного депутата, министр обороны Таран не справился со своими обязанностями.

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"Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в ответ зоне проведения операции Объединенных сил. И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины. Страна в состоянии войны, - которая, к сожалению, будет продолжаться еще не один день, - не может иметь такого министра обороны", - отметил Рахманин.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Министр - это всего лишь министр. В отставку надо отправлять самого Зеленского
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26.11.2020 19:25
+14
Не мешало бы еще проверить этого ватника на предмет госизмены. Все эти провалы в Минобороны от природной тупости и некомпетентности или это по заказу ГУР Росссии?
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26.11.2020 20:03
+13
хай славко споет чо нибудь в тему
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26.11.2020 19:14
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хай славко споет чо нибудь в тему
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26.11.2020 19:14 Ответить
постійно повторюється одна і та ж помилка - створюється якесь штучне протистояння між проукраїнськими силами..... питання - для чого? Пороху голосів це, швидше за все, не додасть... Славко з політики пішов.... сподіваюсь назавжди.... нехай співає
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26.11.2020 19:18 Ответить
а когда перед выборами рудик и притула чудили нормас было? паприколу?
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26.11.2020 19:20 Ответить
нехай собі...це їх внутрішньопартійне.... ********** і Дубневичі також чудили, вірніше крали....і нічого
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26.11.2020 19:23 Ответить
Что внутрипартийное? Оттягивание голов на выборах от соперников зеленой пошести?
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26.11.2020 19:25 Ответить
Т9 ... "голосов" ....
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26.11.2020 19:28 Ответить
Так другие слуги Пинчука остались. Вы верите, что она сначала заседает в его штабе, а потом будет идти против Зели?

"Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 6315
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26.11.2020 19:23 Ответить
Це зебільний таран проукраїнський?
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26.11.2020 19:32 Ответить
ще щось придумай... є ще варіанти, як перекрутити мої слова?
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26.11.2020 19:33 Ответить
Ок, можливо, я не так зрозумів цю фразу "створюється якесь штучне протистояння між проукраїнськими силами". Створюється ким і протистояння між ким і ким?
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26.11.2020 19:36 Ответить
ЄС і Голос
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26.11.2020 19:37 Ответить
нема де, нема на чому ЄС і Голосу влаштовувати прю. Навіть при тому, що Рудик і Совсун по-бабськи варнякають. Нема що ділити, навіть електорат: різний. ЄС є, по своїй суті, національно-консервативною правоцентриською силою; а Голос - центриською ліберально-демократичною політсилою. Різна ідеологія, різна база.
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26.11.2020 20:45 Ответить
ще б прості люди розбиралися в ідеологіях.....
суть мого коменту була в іншому - стаття про те, що Голос хоче відставки підкацапника тарана, а прихильник Пороха Стрєлок, відразу поливає Вакарчука..... то це як можна зрозуміти? пітримаємо зелену плісняву, лиш би Голос пропав з політичної арени?
Я вважаю, що всім проукраїнським силам пора припинити ці "міжсобойчики" і відстоювати державність України
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26.11.2020 21:15 Ответить
«Зібралися разом два ефіопи , один папуас, Штірліц, поручик Ржевський, російський карлик, дистрофік, генерал-штабіст по закупівлях за завищеними цінами, колобок, пропа-гандон ФакінА, два наркомана, три п'яниці, два імпотенти, Санта і Барбара, одна відьма, Чикотіло, фальшивомонетник, дєрмакофіл, чотири офшорники, Мішка-Китайчик, адвокат-сексот, Василь Іванович, гуманоїд, контрабандист, тітка Соня, тричі несудимий, але з довідкою- ..Біновіч, Ко-від 20, лейтенант КГБ, Дракула, вмираючий єврей-олігарх, даішник, головлікар Даун, диверсант, Сі-Воша-Гнида, зломщик сейфів, ліпший корупціонер, теща і чоловік з прикрого відрядження.

-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."

Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
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26.11.2020 21:11 Ответить
та в нього одна мелодія -"не твоя війна"
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26.11.2020 19:20 Ответить
Просрал Славко уже все свои мелодии. За вечнозеленых Франклинов и надолго.
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26.11.2020 19:27 Ответить
тарану, ця пісня, точно підійде.... бо, це не його війна
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26.11.2020 19:28 Ответить
как для главного военного фамилия Таран звучит намного громче чем, скажем, Гелетей. а так как их совково-барыжная суть одинаковая, то пусть будет наш министр обороны с суровым лицом и грозной фамилией "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 5961
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26.11.2020 20:16 Ответить
скоро будуть нові вибори, новий президент і новий міністр оборони
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26.11.2020 19:15 Ответить
Скоро - это когда? Четыре года терпеть уже невмоготу.
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26.11.2020 19:16 Ответить
процес почнеться відразу після лохдауну.....коли в казні будуть миші бігати
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26.11.2020 19:19 Ответить
А тоді виберуть Шарія, то буде могота?
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26.11.2020 19:20 Ответить
Не выберут шария.
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26.11.2020 19:22 Ответить
Кто такой этот Шарий? Не имею чести знать. Видно достойный человек, раз Вы за него агитируете.
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26.11.2020 19:30 Ответить
Таран, наверное, еще с Буденным с шашкой на танки ходил и все шашкой на гвоздь, да на гвоздь попадал. "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 3718
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26.11.2020 19:15 Ответить
Та он ещё в ледовом побоище прославился когда мечи были булатные "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 5537
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27.11.2020 00:03 Ответить
голос наконец подал голос - прям каламбурчик получился
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26.11.2020 19:19 Ответить
его нужно отправлять на скамью подсудимых с условием того что он сдаст своих кураторов и подельников .
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26.11.2020 19:19 Ответить
Таран и Хомчак вторичны. Слуги Пинчука не хотят взяться за причину, за "величайшего" манкурта?
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26.11.2020 19:20 Ответить
Мокша, ты хворост собрал?
1. Если да - иди бахни бояры и баиньки!
2. Если нет - см. п.1
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26.11.2020 20:28 Ответить
Та давай вже крой всю правду матку!
«Порошенко крал из бюджета на оборонку, і врал, что крадьот сєбє !».
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26.11.2020 19:23 Ответить
"Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 6098
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26.11.2020 19:38 Ответить
Да он ещё масло из тортов "Рошен" ворует. И продаёт.
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26.11.2020 19:44 Ответить
как то ты очень заковыристо вину на "борыгу" свалил "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 6164.не все зелебобики и поймут...



Велюровий Джізус

Порошенко змушує зрадойобів митись!
А вони думають, що це масло і мажуть його на хліб!

"Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 6050
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26.11.2020 19:23 Ответить
кацапа,уж ты то должен знать,шо в липецке чоколадки не выпускались "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 8430.
оунли фо кацап сосунцы-карамельки
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26.11.2020 19:32 Ответить
А ты откуда знаешь, что сосунцы-карамельки? Липецкий ватник? Так вали в свою мацковию! "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 4463
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26.11.2020 20:51 Ответить
а ты чего за москаля обиделся?сосед по лахтинской парте шоле? "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 2680
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26.11.2020 21:09 Ответить
Не хватает 1% и слова ОБМЫЛКИ.
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26.11.2020 23:36 Ответить
Вот только странно, как это при Порохе и на армию и на страну хватало и еще зеленой пошести неплохой запас остался? Может он со своих доплачивал?

"Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 816
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26.11.2020 19:39 Ответить
На гілляку.
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26.11.2020 19:45 Ответить
"... та його урОди" - так правильніше!
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26.11.2020 20:09 Ответить
Со слепого траста или с липецких рошенок? "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 755
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26.11.2020 20:48 Ответить
С твоей пайки, служивый.
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26.11.2020 21:02 Ответить
Пистец, и тут пороха приплёл.
Порох брал деньги из бюджета.
Зебил тоже.
Порох наполнял бюджет.
Зебил ... Надеюсь сам догадаешься?
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26.11.2020 19:48 Ответить
Чем он наполнял? Если внешнеторговый оборот был в минусе всё время его каденции. Понятно что налогами местых аборигенов. Так они идут не только на армию. Значит где-то был недостаток средств.
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26.11.2020 20:04 Ответить
Від'ємний зовнішньоторговий оборот при зростанні економіки (ВВП) - не показник дефіциту.

Дохідна частина держбюлжетув 2018-му була десь трильон 80мільярдів. А зараз - ледве 800 лярдів заплановано після березневого секвестру і той не виконується, дира десь в 110 мільярдів.
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26.11.2020 20:24 Ответить
ЕГЭ? Да?😟
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26.11.2020 22:47 Ответить
Мокша, це ти з своїх ****** вирлізло нам про Пороха розказати?))))))
Та и краще про плішиве чмо розкажи, що в нього: альцгеймер чи просто дебілізм?)))
"Єксперт", бл..., хрєнов!
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26.11.2020 20:25 Ответить
ничего не знаю про министра,но закидон о незаседании совместных групп как косопопо выглядит! А как министр их активировать может и чьи представители филонили?Не депутаты часом? мутная пред*ява.(имхо)
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26.11.2020 19:21 Ответить
Как представишь кого ЗЕленые поставят на его место, так и задумаешься...
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26.11.2020 19:22 Ответить
думаєш - сівоху? "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 2361 це буде фінальний передноворічний виступ кварталу
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26.11.2020 19:25 Ответить
Пикалова. "Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 1373
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26.11.2020 19:44 Ответить
Чи в Тарані справа???
Ну призначять Дурбана чи Дятліна - що зміниться???
Справа у зеленій владі клованів та довбнях, типу голосу, яким Порох гірше мєртвєчука...
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26.11.2020 19:23 Ответить
дурбан ще може й українець...а дятлін-вже ні "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 3342
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26.11.2020 19:25 Ответить
Отставка ? Трибунал и расстрел !!!
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26.11.2020 19:25 Ответить
Військового стану нема. Тому і розстрілу нема. Довічне - найсуворіше покарання
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26.11.2020 19:53 Ответить
Министр - это всего лишь министр. В отставку надо отправлять самого Зеленского
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26.11.2020 19:25 Ответить
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!" "Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов - Цензор.НЕТ 7340
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26.11.2020 19:26 Ответить
Тарана в відставку ,а у ***** дозволу спитали ???
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26.11.2020 19:29 Ответить
В отставку?!!
Это преступление должен расследовать Трибунал!
Какая, бл..., "отставка"?!
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26.11.2020 19:38 Ответить
Правильно не у відставку, а на довічне ув'язнення за зраду.
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26.11.2020 19:51 Ответить
Абрамавічус докерував, добив оборонку, тепер Масі успішно її гвалтує з групою казнокрадів.
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26.11.2020 19:58 Ответить
Таран - може бути агентом спецслужб РФ. Його потрібно не тільки звільнити, а ще й притягти до кримінальної відповідальності як мінімум за саботаж військових поставок на лінію фронту.
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26.11.2020 20:02 Ответить
Не мешало бы еще проверить этого ватника на предмет госизмены. Все эти провалы в Минобороны от природной тупости и некомпетентности или это по заказу ГУР Росссии?
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26.11.2020 20:03 Ответить
Что таран, что поплавкий, один скомороший хрен. Если главнокомандующий скоморох, то и министр обороны дебил. Надо же на фоне дебила скомороху лучше выглядеть.
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26.11.2020 20:06 Ответить
"К фактическому срыву государственного оборонного заказа привели действия и бездействие многих государственных органов, но ключевые виновники того, что система безопасности и обороны Украины не является эффективной - это министерство обороны и его руководитель

Неправда. Основний винуватець - сам ЗЕ (якщо не вважати таким 73/43%зебілів).
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26.11.2020 20:16 Ответить
Этого чмошника нужно отправлять на нары а не в отставку.
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26.11.2020 20:23 Ответить
"Голос" хоче відправити Тарана у відставку за зрив оборонних контрактів - Цензор.НЕТ 8904
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26.11.2020 21:02 Ответить
Рыг рыга в обиду не даст. Будут **************** до последнего.
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26.11.2020 22:20 Ответить
Щось цей "таран" вже якийсь використаний - та обличчі така втома від життя.
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26.11.2020 23:53 Ответить
 
 