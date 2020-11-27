Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде"
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Міністр фінансів України Сергій Марченко стверджує, що ситуація з державними фінансами контрольована, попри світову кризу, спричинену пандемією коронавірусу.
Про це він сказав на брифінгу після сьогоднішнього позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я хочу всіх заспокоїти, що жодної катастрофи або апокаліпсису не відбувається, і не відбудеться. Ми ситуацію контролюємо. Ми знаємо, як, яким чином, справлятися з викликами, які зараз стоять перед Україною", - сказав він.
За словами міністра, ситуація насправді складна, оскільки пандемія не є чимось звичайним, що можна передбачити і спрогнозувати.
"Пандемія зачепила і нашу країну, і ми змушені в цій ситуації діяти в досить непростих умовах. Незважаючи на це, я вважаю, що політична воля і націленість владної команди на результат переважають над ризиками створеними, і ми знаходимо рішення на всі питання", - додав він.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабмін затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік, який буде винесено до Верховної Ради для розгляду в другому читанні.
Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
А що у вас в голові, я не бачу.
Вона, мабуть, залишається на кнопках гаджета і налипає на залишки обіду через немиті руки.
Коли ви вважаєте себе розумнішим за інших ("...ви не здатні второпати...")
ви демонструєте не лише зневагу і зверхність, але свою ницість і брак виховання.
Останнє не є дивним, і не є рідкісним. Не всі люди мають освіту, яка дозволяє усвідомлювати існування власних меж. Але не кожен з них самовпевнено носить майку з принтом - "Кличте мене хамлом", чи піджак з шильдом назовні - "Невіглас".
Бувайте.
вот с этого вообще проорался ..ещё один прихлебай лизнул найвеличнишому аж до самых гланд..
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту...
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.
Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
Так ,він створює проблеми ..., місцями і суттеві.
Та у більшості держав - влада таки справляється .
У нас гірша біда - некомпетентна , карумпована та брехлива влада !
І одна з таких брехней є валити стан фінансів України на пандемію
Яка ще країна з нормальною владою влазить та планує ще більше влізти у величезні борги?
А хто їх буде віддавати ? Ми , наші діти та онуки ? Чи розкошелимо олігархів
Ванька, тупа худобо, ты коли тут привселюдно сраку за Зеленського рвав, то очікував, що той принесе дупу для пенсів і незахищених верств?
Гонтарева: Песня хора Веревки подорвет экономику, но не сразу.
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева предрекает отток инвесторов и падение экономики через 3-6 месяцев после выступления хора имени Веревки на "Квартале 95" с песней о поджоге ее дома.
Прямой текст:
Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз.
Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно - корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев.
Вам не здається,що ви рекламуєте Гонтарєву ?
покойниковГонтареву славит. Да, нет, я в обиде за нашу судьбу" (с)
Мысль моего "поста"
Все кто не поверил Президенту (действующему), и тому кто на самокате катался. кинулись депозиты из Привата в баксы переводить. Все пролетели.
На ресницах застыла слеза
+ 3*С, влажность 88% ветер 14 км\ч
Алла Пугачева - В Петербурге Гроза - YouTube
- значит НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ...