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Новини Економіка
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держбюджет (902) фінанси (123) Марченко Сергій (316)

Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Міністр фінансів Марченко стверджує, що

Міністр фінансів України Сергій Марченко стверджує, що ситуація з державними фінансами контрольована, попри світову кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу після сьогоднішнього позачергового засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я хочу всіх заспокоїти, що жодної катастрофи або апокаліпсису не відбувається, і не відбудеться. Ми ситуацію контролюємо. Ми знаємо, як, яким чином, справлятися з викликами, які зараз стоять перед Україною", - сказав він.

За словами міністра, ситуація насправді складна, оскільки пандемія не є чимось звичайним, що можна передбачити і спрогнозувати.

"Пандемія зачепила і нашу країну, і ми змушені в цій ситуації діяти в досить непростих умовах. Незважаючи на це, я вважаю, що політична воля і націленість владної команди на результат переважають над ризиками створеними, і ми знаходимо рішення на всі питання", - додав він.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабмін затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік, який буде винесено до Верховної Ради для розгляду в другому читанні.

Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

Читайте також: Мінфін передав проєкт Держбюджету-2021 на затвердження Кабміну, - Марченко
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Топ коментарі
+33
А будет полный 3виздец...
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26.11.2020 21:44
+27
Распихивая остатки бюджета по своим карманам оффшоров, министры и прочие приближенные к казне, бормотали: "Апокалипсиса не будет... Мы не пропадем! Главное - чтоб народ был спокоен, а то не успеем сесть на самолет."
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26.11.2020 21:45
+18
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 9107
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26.11.2020 21:50
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А будет полный 3виздец...
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26.11.2020 21:44 Відповісти
Вкотре? Тільки при Порошенко його разів п'ять об'являли.
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26.11.2020 21:56 Відповісти
Ти оголошував? Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 9676
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26.11.2020 21:59 Відповісти
Таки він! І вся їх ботоферма. Методичка така була. Ото він звик, що апокаліпсис в Україні можна тільки з методики прогнозувати, а не за результатами дій влади.
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26.11.2020 23:22 Відповісти
Марченко - молодець. Я з ним погоджуюсь! Все буде нормально! Ось який Президент нам потрібен! Спокійний, мовчазний, загадковий, просто всіх заспокоїв і всьо! Прямо Янукович-2 і всі за нього проголосують!
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27.11.2020 14:35 Відповісти
Минулого разу ти це саме казав про Зєлєнского. 😁 І так, цього разу ти визнав, що твій кумир - душитель Майдану януковоч.
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27.11.2020 15:12 Відповісти
Кандидат в Президенти має бути виваженим, загадково-небагатослівним і сімпатичним - Марченко ідеальний кандидат для електорату Януковича.
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27.11.2020 15:20 Відповісти
Приколюєшся, Ляшенко? 😊 Який такий Марченко! Давай одразу Алена Делона! Він ще загадковий і симпатичний. І до речі вільний, бо вже на пенсії.
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27.11.2020 15:23 Відповісти
меньше шария смотри Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 8129
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26.11.2020 22:06 Відповісти
Тут його не показують- а писали тут.
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26.11.2020 22:32 Відповісти
То він врешті стався тоді, чи ні?
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26.11.2020 22:37 Відповісти
А це треба питати, бо так не видно? Та невже...)))
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26.11.2020 22:44 Відповісти
Ви пишете про щось, що відбулось у вашій голові.
А що у вас в голові, я не бачу.
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27.11.2020 21:14 Відповісти
Прсто ви не здатні второпати написане- нічим.
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27.11.2020 21:16 Відповісти
А ви, на мій погляд, невзмозі донести власну думку до читача.
Вона, мабуть, залишається на кнопках гаджета і налипає на залишки обіду через немиті руки.
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27.11.2020 21:32 Відповісти
Я запитував- і не увас. Вільні.
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27.11.2020 21:34 Відповісти
Пояснювати не треба, самі знаєте де знаходиться йух?
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27.11.2020 21:37 Відповісти
Знаю- там де ти.
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27.11.2020 21:38 Відповісти
Оскільки, ви не знаєте, де я знаходжусь, це означає, що має сенс один раз пояснити.
Коли ви вважаєте себе розумнішим за інших ("...ви не здатні второпати...")

ви демонструєте не лише зневагу і зверхність, але свою ницість і брак виховання.
Останнє не є дивним, і не є рідкісним. Не всі люди мають освіту, яка дозволяє усвідомлювати існування власних меж. Але не кожен з них самовпевнено носить майку з принтом - "Кличте мене хамлом", чи піджак з шильдом назовні - "Невіглас".

Бувайте.
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27.11.2020 21:57 Відповісти
Зразу в спам.
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27.11.2020 21:58 Відповісти
Дупа буде ,звичайна жирна дупа !!!)))
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26.11.2020 21:59 Відповісти
Міністр Апокаліпсису сказав, що Фінансів не буде.
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26.11.2020 22:03 Відповісти
Буде піст. Дуже маленький піст. Точніше, пістець.
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27.11.2020 00:10 Відповісти
буде піст, тільки з буквою З замість С.
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27.11.2020 06:16 Відповісти
А при чем здесь пандемия?
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26.11.2020 21:44 Відповісти
Бо кивати на Порошенка вже не виходить. Як не як давно було. Та й Байден на підході. Порошенко тепер табу. 😊
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26.11.2020 23:25 Відповісти
Распихивая остатки бюджета по своим карманам оффшоров, министры и прочие приближенные к казне, бормотали: "Апокалипсиса не будет... Мы не пропадем! Главное - чтоб народ был спокоен, а то не успеем сесть на самолет."
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26.11.2020 21:45 Відповісти
Конечно, конечно. Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 4265
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26.11.2020 21:45 Відповісти
свято верим каждому слову Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 2050 Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 2053
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26.11.2020 21:47 Відповісти
а вот как один японец ситуацию контроллировал...

Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 6047
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26.11.2020 21:48 Відповісти
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 1628
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26.11.2020 22:00 Відповісти
В Україні у нього було б роботи - не початий край .. Про піввареника і зубожіння , "не співав" в соцмережах , хіба що зовсім вже , лінивий зебіл . Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 1239 .
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26.11.2020 22:13 Відповісти
По-моему, сеппуку не так делается.
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26.11.2020 23:10 Відповісти
ну мало ли...може секта какая...аум синрикё вон в метро травили.
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26.11.2020 23:14 Відповісти
Сеппуку так закінчується. Той, хто його робить, ризпорює правою рукою живіт, а ліву викиду в сторону, коли короткий меч у своїх кишкчх повертає донизу. І за цією командою асистент двгим мечем відрубує голову.
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26.11.2020 23:28 Відповісти
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 9107
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26.11.2020 21:50 Відповісти
я считаю, что политическая воля и нацеленность властной команды на результат преобладают над рисками созданными, и мы находим решения на все вопросы

вот с этого вообще проорался ..ещё один прихлебай лизнул найвеличнишому аж до самых гланд..
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26.11.2020 21:52 Відповісти
Даааааааааа? Он уже наступил. Зеленый и сопливый.
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26.11.2020 21:52 Відповісти
не министр финансов а украинский Jesus
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26.11.2020 21:53 Відповісти
На чем основано утверждение ?
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26.11.2020 21:53 Відповісти
На галюцинаціях, викликаних передозуванням.
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26.11.2020 23:30 Відповісти
Як можна сподіватись лише на кредити МВФ??? Марченко - міністр фінансів чи няня дитсадка?
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26.11.2020 21:55 Відповісти
" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту...
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26.11.2020 21:56 Відповісти
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.
Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
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26.11.2020 21:57 Відповісти
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет"


закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
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26.11.2020 23:07 Відповісти
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 8520
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26.11.2020 22:00 Відповісти
апокалипсиса точно не будет. А будет такой "маленький песец"
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 7576
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26.11.2020 21:57 Відповісти
и он полный
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26.11.2020 22:16 Відповісти
Я б сказав,Армагєдєц.
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26.11.2020 22:23 Відповісти
Іоан Богослов: а вот січас била абідна...
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26.11.2020 21:58 Відповісти
когда уже разгонят эту синагогу?
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26.11.2020 22:06 Відповісти
А то, что сейчас - это рай на Земле?
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26.11.2020 22:10 Відповісти
Апокалипсиса не будет , будет - жопа.
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26.11.2020 22:12 Відповісти
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 9368
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26.11.2020 22:13 Відповісти
Отличная картинка Вспомнил детство как 😂 на кружке СЮТ)))) - но там эффект был- от «фонящего» кинескопа все инфузории дохли в банках которые стояли час прямо у черно-белого рекорда.... Малограмотные совковые люди верили в « эффект» заряженной воды.... и пили ее из банки которая стояла на подоконнике))))
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26.11.2020 22:46 Відповісти
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 847
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26.11.2020 22:14 Відповісти
Юля допоможи!!! Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 4073 Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 3766
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26.11.2020 22:59 Відповісти
Передернул?😜
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27.11.2020 04:19 Відповісти
Ти б собі когось знайшов. А так ночами не спиш, фантазуєш...
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27.11.2020 04:31 Відповісти
хто про шо, а вшивий про баню... Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 2750
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27.11.2020 11:46 Відповісти
14 августа ельцин заявил, что девальвации не будет, твердо и четко, и через три дня она случилась
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26.11.2020 22:15 Відповісти
Марченко хоче подискутувати з Іоаном Богословом ???
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 8033
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26.11.2020 22:22 Відповісти
А ну расскажите каким образом после нового года, доллар не будет по 50? Из каких денег погасили долги? Как валовой массив беря "выходные" залатает дыры в этом падающем на дно фюзеляже?
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26.11.2020 22:30 Відповісти
Наверное тем же самым каким он к лету не стал по 100. Ибо прогнозов было овердохрена на счет 100грн за бакс тока вот покуда не сбылось.
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27.11.2020 01:51 Відповісти
Ага вот оно как, значить руководство нашло способ нарушить законы физики и законы экономические без последствий)
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27.11.2020 15:46 Відповісти
Ну видать нашло, если прогнозы ваши все не сбываются никак.
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27.11.2020 20:38 Відповісти
Вы такой странный. Сказано ж что политическая воля и нацеленность властной команды на результат преобладают над указанными Вами проблемами.
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27.11.2020 06:31 Відповісти
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 5041 Взага лі то , короновірус є вже у кожній країні на планеті Земля !

Так ,він створює проблеми ..., місцями і суттеві.
Та у більшості держав - влада таки справляється .
У нас гірша біда - некомпетентна , карумпована та брехлива влада !
І одна з таких брехней є валити стан фінансів України на пандемію Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 6410
Яка ще країна з нормальною владою влазить та планує ще більше влізти у величезні борги?
А хто їх буде віддавати ? Ми , наші діти та онуки ? Чи розкошелимо олігархів Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 9386
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 3273
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26.11.2020 22:35 Відповісти
похож на клюева .это не родственник случайно? .там же у них пожизненно все родственники у корыта
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26.11.2020 22:42 Відповісти
Звісно апокаліпсиса не буде. Для олігархів. А для пенсів і незахищених верств населення буде дупа. Власно це і очикувалось. Шалена корупція Пєці за Зєлі тільки зросла, шкода державі збільшилась, російських шпигунів у владі побільшало. Тобто наша влада зовсім не пластелин. Бо звідки пластелин у дупі візьметься? Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 8126
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26.11.2020 22:52 Відповісти
"Власно це і очикувалось"?!
Ванька, тупа худобо, ты коли тут привселюдно сраку за Зеленського рвав, то очікував, що той принесе дупу для пенсів і незахищених верств?
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 8640
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27.11.2020 11:50 Відповісти
Никакого апокалипсиса - будет обыкновенная финансовая жопа
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26.11.2020 23:00 Відповісти
Вале́рия Алексе́евна Го́нтарева - умнейшая женщина. Дефолт в аккурат через пол года обещала (к сентябрю 19-го). И Коломойский должен был банк хапнуть. Все кто не поверил Президенту, и тому кто на самокате катался. кинулись депозиты из Привата в баксы переводить. Все пролетели. Удивительно, но факт, в прибыли те кто верил Президенту.
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26.11.2020 23:46 Відповісти
Какая ж тебе польза с полшестого, или у тебя игрушки есть?
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27.11.2020 04:21 Відповісти
Можете дати посилання,де Гонтарєва обіцяла дефолт на вересень 19-го ?
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27.11.2020 07:36 Відповісти
Пжалучта.

Гонтарева: Песня хора Веревки подорвет экономику, но не сразу.
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева предрекает отток инвесторов и падение экономики через 3-6 месяцев после выступления хора имени Веревки на "Квартале 95" с песней о поджоге ее дома.
Прямой текст:

Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз.
Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно - корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев.
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27.11.2020 12:53 Відповісти
Тобто не дефолт,а реакцію економіки через 3-6 місяців,що й сталося.(а зараз,через рік після співів хору Вєрьовки в 95 кварталі,коли падіння й розкрадання вже не приховати,про це говорять навіть в зеленій банді).
Вам не здається,що ви рекламуєте Гонтарєву ?
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27.11.2020 15:46 Відповісти
"Пусть говорят он покойников Гонтареву славит. Да, нет, я в обиде за нашу судьбу" (с)
Мысль моего "поста"
Все кто не поверил Президенту (действующему), и тому кто на самокате катался. кинулись депозиты из Привата в баксы переводить. Все пролетели.
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27.11.2020 16:33 Відповісти
когда кто-то ни к селу ни к городу в не имеющей отношение статье вспоминает Порошенко или Гонтареву, спроси его, "как там пагодка в Ольгино"?
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27.11.2020 16:44 Відповісти
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 9209В Петербурге сегодня гроза
На ресницах застыла слеза
+ 3*С, влажность 88% ветер 14 км\ч
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27.11.2020 17:09 Відповісти
Гроза обычно весной и летом, кацапик)) щас другие месяца на календаре
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27.11.2020 17:11 Відповісти
Мальчик, тебе сколько лет?
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 1299

Алла Пугачева - В Петербурге Гроза - YouTube
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27.11.2020 17:24 Відповісти
Типу, нічого страшного ,це не наші косяки і рукожопство - це у всьому світі так - пендемія!
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26.11.2020 23:19 Відповісти
"Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет""
- значит НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ...
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26.11.2020 23:27 Відповісти
...слова «какой то проходимец» - сми исправляют на «финэксперт» Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 5276
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26.11.2020 23:35 Відповісти
Марченку главное прокукарекать,а там хоть не рассветай.
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27.11.2020 01:17 Відповісти
надо будет за спичками и солью сходить
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27.11.2020 04:56 Відповісти
туалетную бумагу ещё...
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27.11.2020 09:54 Відповісти
я думаю что уже всем понятно, что все утверждения малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и его Сброда не стоит выеденного яйца.....
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27.11.2020 08:17 Відповісти
апокалипсиса не будет.будет полный *****...
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27.11.2020 09:03 Відповісти
«Сподівайся на краще, готуйся до гіршого».© Бен Елтон
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27.11.2020 11:13 Відповісти
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - да просто будет дэфолт......... подумаешь ерунда какая...........
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27.11.2020 13:02 Відповісти
Это у вас его не будет , а нам изда ....
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27.11.2020 14:20 Відповісти
ну что ЗЕбилы!!!! квитанции за октябрь за газ получили, с 6.30 до 8.20 +1.50 доставка(которую отменил) малоПИД,,,роский нарко-Дегенерат и того почти на 35% это для бени, а сейчас электричество для рыжего подымут и апокалипсиса не будет.......
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27.11.2020 15:25 Відповісти
Один из всадников Апокалипсиса говорит, что Апокалипсиса не будет))
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27.11.2020 17:04 Відповісти
 
 