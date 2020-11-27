"Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет""

Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что ситуация с государственными финансами является контролируемой, несмотря на мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге после сегодняшнего внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я хочу всех успокоить, что никакой катастрофы или апокалипсиса не происходит и не произойдет. Мы ситуацию контролируем. Мы знаем, как, каким образом, справляться с вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной", - сказал он.

По словам министра, ситуация действительно сложная, поскольку пандемия не является чем-то обычным, что можно предусмотреть и спрогнозировать.

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"Пандемия зацепила и нашу страну, и мы вынуждены в этой ситуации действовать в достаточно непростых условиях. Несмотря на это, я считаю, что политическая воля и нацеленность властной команды на результат преобладают над рисками созданными, и мы находим решения на все вопросы", - добавил он.

Напомним, на внеочередном заседании Кабмин утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год, который будет вынесен в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

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