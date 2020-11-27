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госбюджет (1156) финансы (344) Марченко Сергей (279)

Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Министр финансов Марченко утверждает, что

Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что ситуация с государственными финансами является контролируемой, несмотря на мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге после сегодняшнего внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я хочу всех успокоить, что никакой катастрофы или апокалипсиса не происходит и не произойдет. Мы ситуацию контролируем. Мы знаем, как, каким образом, справляться с вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной", - сказал он.

По словам министра, ситуация действительно сложная, поскольку пандемия не является чем-то обычным, что можно предусмотреть и спрогнозировать.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х", - Саакашвили. ВИДЕО

"Пандемия зацепила и нашу страну, и мы вынуждены в этой ситуации действовать в достаточно непростых условиях. Несмотря на это, я считаю, что политическая воля и нацеленность властной команды на результат преобладают над рисками созданными, и мы находим решения на все вопросы", - добавил он.

Напомним, на внеочередном заседании Кабмин утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год, который будет вынесен в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

Также на Цензор.НЕТ: Денег на счетах государства нет. Наиболее вероятный сценарий-2021: экономический и политический кризис, досрочные выборы, - Яценюк

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
А будет полный 3виздец...
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26.11.2020 21:44
+27
Распихивая остатки бюджета по своим карманам оффшоров, министры и прочие приближенные к казне, бормотали: "Апокалипсиса не будет... Мы не пропадем! Главное - чтоб народ был спокоен, а то не успеем сесть на самолет."
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26.11.2020 21:45
+18
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 9107
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26.11.2020 21:50
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А будет полный 3виздец...
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26.11.2020 21:44 Ответить
Вкотре? Тільки при Порошенко його разів п'ять об'являли.
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26.11.2020 21:56 Ответить
Ти оголошував? Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 9676
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26.11.2020 21:59 Ответить
Таки він! І вся їх ботоферма. Методичка така була. Ото він звик, що апокаліпсис в Україні можна тільки з методики прогнозувати, а не за результатами дій влади.
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26.11.2020 23:22 Ответить
Марченко - молодець. Я з ним погоджуюсь! Все буде нормально! Ось який Президент нам потрібен! Спокійний, мовчазний, загадковий, просто всіх заспокоїв і всьо! Прямо Янукович-2 і всі за нього проголосують!
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27.11.2020 14:35 Ответить
Минулого разу ти це саме казав про Зєлєнского. 😁 І так, цього разу ти визнав, що твій кумир - душитель Майдану януковоч.
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27.11.2020 15:12 Ответить
Кандидат в Президенти має бути виваженим, загадково-небагатослівним і сімпатичним - Марченко ідеальний кандидат для електорату Януковича.
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27.11.2020 15:20 Ответить
Приколюєшся, Ляшенко? 😊 Який такий Марченко! Давай одразу Алена Делона! Він ще загадковий і симпатичний. І до речі вільний, бо вже на пенсії.
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27.11.2020 15:23 Ответить
меньше шария смотри Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 8129
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26.11.2020 22:06 Ответить
Тут його не показують- а писали тут.
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26.11.2020 22:32 Ответить
То він врешті стався тоді, чи ні?
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26.11.2020 22:37 Ответить
А це треба питати, бо так не видно? Та невже...)))
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26.11.2020 22:44 Ответить
Ви пишете про щось, що відбулось у вашій голові.
А що у вас в голові, я не бачу.
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27.11.2020 21:14 Ответить
Прсто ви не здатні второпати написане- нічим.
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27.11.2020 21:16 Ответить
А ви, на мій погляд, невзмозі донести власну думку до читача.
Вона, мабуть, залишається на кнопках гаджета і налипає на залишки обіду через немиті руки.
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27.11.2020 21:32 Ответить
Я запитував- і не увас. Вільні.
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27.11.2020 21:34 Ответить
Пояснювати не треба, самі знаєте де знаходиться йух?
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27.11.2020 21:37 Ответить
Знаю- там де ти.
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27.11.2020 21:38 Ответить
Оскільки, ви не знаєте, де я знаходжусь, це означає, що має сенс один раз пояснити.
Коли ви вважаєте себе розумнішим за інших ("...ви не здатні второпати...")

ви демонструєте не лише зневагу і зверхність, але свою ницість і брак виховання.
Останнє не є дивним, і не є рідкісним. Не всі люди мають освіту, яка дозволяє усвідомлювати існування власних меж. Але не кожен з них самовпевнено носить майку з принтом - "Кличте мене хамлом", чи піджак з шильдом назовні - "Невіглас".

Бувайте.
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27.11.2020 21:57 Ответить
Зразу в спам.
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27.11.2020 21:58 Ответить
Дупа буде ,звичайна жирна дупа !!!)))
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26.11.2020 21:59 Ответить
Міністр Апокаліпсису сказав, що Фінансів не буде.
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26.11.2020 22:03 Ответить
Буде піст. Дуже маленький піст. Точніше, пістець.
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27.11.2020 00:10 Ответить
буде піст, тільки з буквою З замість С.
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27.11.2020 06:16 Ответить
А при чем здесь пандемия?
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26.11.2020 21:44 Ответить
Бо кивати на Порошенка вже не виходить. Як не як давно було. Та й Байден на підході. Порошенко тепер табу. 😊
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26.11.2020 23:25 Ответить
Распихивая остатки бюджета по своим карманам оффшоров, министры и прочие приближенные к казне, бормотали: "Апокалипсиса не будет... Мы не пропадем! Главное - чтоб народ был спокоен, а то не успеем сесть на самолет."
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26.11.2020 21:45 Ответить
Конечно, конечно. Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 4265
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26.11.2020 21:45 Ответить
свято верим каждому слову Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 2050 Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 2053
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26.11.2020 21:47 Ответить
а вот как один японец ситуацию контроллировал...

Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 6047
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26.11.2020 21:48 Ответить
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 1628
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26.11.2020 22:00 Ответить
В Україні у нього було б роботи - не початий край .. Про піввареника і зубожіння , "не співав" в соцмережах , хіба що зовсім вже , лінивий зебіл . Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 1239 .
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26.11.2020 22:13 Ответить
По-моему, сеппуку не так делается.
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26.11.2020 23:10 Ответить
ну мало ли...може секта какая...аум синрикё вон в метро травили.
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26.11.2020 23:14 Ответить
Сеппуку так закінчується. Той, хто його робить, ризпорює правою рукою живіт, а ліву викиду в сторону, коли короткий меч у своїх кишкчх повертає донизу. І за цією командою асистент двгим мечем відрубує голову.
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26.11.2020 23:28 Ответить
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 9107
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26.11.2020 21:50 Ответить
я считаю, что политическая воля и нацеленность властной команды на результат преобладают над рисками созданными, и мы находим решения на все вопросы

вот с этого вообще проорался ..ещё один прихлебай лизнул найвеличнишому аж до самых гланд..
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26.11.2020 21:52 Ответить
Даааааааааа? Он уже наступил. Зеленый и сопливый.
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26.11.2020 21:52 Ответить
не министр финансов а украинский Jesus
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26.11.2020 21:53 Ответить
На чем основано утверждение ?
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26.11.2020 21:53 Ответить
На галюцинаціях, викликаних передозуванням.
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26.11.2020 23:30 Ответить
Як можна сподіватись лише на кредити МВФ??? Марченко - міністр фінансів чи няня дитсадка?
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26.11.2020 21:55 Ответить
" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту...
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26.11.2020 21:56 Ответить
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.
Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
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26.11.2020 21:57 Ответить
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет"


закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
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26.11.2020 23:07 Ответить
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 8520
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26.11.2020 22:00 Ответить
апокалипсиса точно не будет. А будет такой "маленький песец"
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - Цензор.НЕТ 7576
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26.11.2020 21:57 Ответить
и он полный
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26.11.2020 22:16 Ответить
Я б сказав,Армагєдєц.
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26.11.2020 22:23 Ответить
Іоан Богослов: а вот січас била абідна...
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26.11.2020 21:58 Ответить
когда уже разгонят эту синагогу?
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26.11.2020 22:06 Ответить
А то, что сейчас - это рай на Земле?
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26.11.2020 22:10 Ответить
Апокалипсиса не будет , будет - жопа.
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26.11.2020 22:12 Ответить
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 9368
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26.11.2020 22:13 Ответить
Отличная картинка Вспомнил детство как 😂 на кружке СЮТ)))) - но там эффект был- от «фонящего» кинескопа все инфузории дохли в банках которые стояли час прямо у черно-белого рекорда.... Малограмотные совковые люди верили в « эффект» заряженной воды.... и пили ее из банки которая стояла на подоконнике))))
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26.11.2020 22:46 Ответить
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 847
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26.11.2020 22:14 Ответить
Юля допоможи!!! Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 4073 Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 3766
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26.11.2020 22:59 Ответить
Передернул?😜
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27.11.2020 04:19 Ответить
Ти б собі когось знайшов. А так ночами не спиш, фантазуєш...
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27.11.2020 04:31 Ответить
хто про шо, а вшивий про баню... Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 2750
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27.11.2020 11:46 Ответить
14 августа ельцин заявил, что девальвации не будет, твердо и четко, и через три дня она случилась
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26.11.2020 22:15 Ответить
Марченко хоче подискутувати з Іоаном Богословом ???
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 8033
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26.11.2020 22:22 Ответить
А ну расскажите каким образом после нового года, доллар не будет по 50? Из каких денег погасили долги? Как валовой массив беря "выходные" залатает дыры в этом падающем на дно фюзеляже?
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26.11.2020 22:30 Ответить
Наверное тем же самым каким он к лету не стал по 100. Ибо прогнозов было овердохрена на счет 100грн за бакс тока вот покуда не сбылось.
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27.11.2020 01:51 Ответить
Ага вот оно как, значить руководство нашло способ нарушить законы физики и законы экономические без последствий)
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27.11.2020 15:46 Ответить
Ну видать нашло, если прогнозы ваши все не сбываются никак.
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27.11.2020 20:38 Ответить
Вы такой странный. Сказано ж что политическая воля и нацеленность властной команды на результат преобладают над указанными Вами проблемами.
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27.11.2020 06:31 Ответить
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 5041 Взага лі то , короновірус є вже у кожній країні на планеті Земля !

Так ,він створює проблеми ..., місцями і суттеві.
Та у більшості держав - влада таки справляється .
У нас гірша біда - некомпетентна , карумпована та брехлива влада !
І одна з таких брехней є валити стан фінансів України на пандемію Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 6410
Яка ще країна з нормальною владою влазить та планує ще більше влізти у величезні борги?
А хто їх буде віддавати ? Ми , наші діти та онуки ? Чи розкошелимо олігархів Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 9386
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 3273
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26.11.2020 22:35 Ответить
похож на клюева .это не родственник случайно? .там же у них пожизненно все родственники у корыта
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26.11.2020 22:42 Ответить
Звісно апокаліпсиса не буде. Для олігархів. А для пенсів і незахищених верств населення буде дупа. Власно це і очикувалось. Шалена корупція Пєці за Зєлі тільки зросла, шкода державі збільшилась, російських шпигунів у владі побільшало. Тобто наша влада зовсім не пластелин. Бо звідки пластелин у дупі візьметься? Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 8126
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26.11.2020 22:52 Ответить
"Власно це і очикувалось"?!
Ванька, тупа худобо, ты коли тут привселюдно сраку за Зеленського рвав, то очікував, що той принесе дупу для пенсів і незахищених верств?
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 8640
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27.11.2020 11:50 Ответить
Никакого апокалипсиса - будет обыкновенная финансовая жопа
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26.11.2020 23:00 Ответить
Вале́рия Алексе́евна Го́нтарева - умнейшая женщина. Дефолт в аккурат через пол года обещала (к сентябрю 19-го). И Коломойский должен был банк хапнуть. Все кто не поверил Президенту, и тому кто на самокате катался. кинулись депозиты из Привата в баксы переводить. Все пролетели. Удивительно, но факт, в прибыли те кто верил Президенту.
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26.11.2020 23:46 Ответить
Какая ж тебе польза с полшестого, или у тебя игрушки есть?
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27.11.2020 04:21 Ответить
Можете дати посилання,де Гонтарєва обіцяла дефолт на вересень 19-го ?
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27.11.2020 07:36 Ответить
Пжалучта.

Гонтарева: Песня хора Веревки подорвет экономику, но не сразу.
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева предрекает отток инвесторов и падение экономики через 3-6 месяцев после выступления хора имени Веревки на "Квартале 95" с песней о поджоге ее дома.
Прямой текст:

Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз.
Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно - корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев.
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27.11.2020 12:53 Ответить
Тобто не дефолт,а реакцію економіки через 3-6 місяців,що й сталося.(а зараз,через рік після співів хору Вєрьовки в 95 кварталі,коли падіння й розкрадання вже не приховати,про це говорять навіть в зеленій банді).
Вам не здається,що ви рекламуєте Гонтарєву ?
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27.11.2020 15:46 Ответить
"Пусть говорят он покойников Гонтареву славит. Да, нет, я в обиде за нашу судьбу" (с)
Мысль моего "поста"
Все кто не поверил Президенту (действующему), и тому кто на самокате катался. кинулись депозиты из Привата в баксы переводить. Все пролетели.
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27.11.2020 16:33 Ответить
когда кто-то ни к селу ни к городу в не имеющей отношение статье вспоминает Порошенко или Гонтареву, спроси его, "как там пагодка в Ольгино"?
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27.11.2020 16:44 Ответить
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 9209В Петербурге сегодня гроза
На ресницах застыла слеза
+ 3*С, влажность 88% ветер 14 км\ч
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27.11.2020 17:09 Ответить
Гроза обычно весной и летом, кацапик)) щас другие месяца на календаре
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27.11.2020 17:11 Ответить
Мальчик, тебе сколько лет?
Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 1299

Алла Пугачева - В Петербурге Гроза - YouTube
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27.11.2020 17:24 Ответить
Типу, нічого страшного ,це не наші косяки і рукожопство - це у всьому світі так - пендемія!
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26.11.2020 23:19 Ответить
"Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет""
- значит НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ...
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26.11.2020 23:27 Ответить
...слова «какой то проходимец» - сми исправляют на «финэксперт» Міністр фінансів Марченко стверджує, що "Апокаліпсису не буде" - Цензор.НЕТ 5276
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26.11.2020 23:35 Ответить
Марченку главное прокукарекать,а там хоть не рассветай.
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27.11.2020 01:17 Ответить
надо будет за спичками и солью сходить
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27.11.2020 04:56 Ответить
туалетную бумагу ещё...
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27.11.2020 09:54 Ответить
я думаю что уже всем понятно, что все утверждения малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и его Сброда не стоит выеденного яйца.....
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27.11.2020 08:17 Ответить
апокалипсиса не будет.будет полный *****...
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27.11.2020 09:03 Ответить
«Сподівайся на краще, готуйся до гіршого».© Бен Елтон
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27.11.2020 11:13 Ответить
Министр финансов Марченко утверждает, что "Апокалипсиса не будет" - да просто будет дэфолт......... подумаешь ерунда какая...........
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27.11.2020 13:02 Ответить
Это у вас его не будет , а нам изда ....
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27.11.2020 14:20 Ответить
ну что ЗЕбилы!!!! квитанции за октябрь за газ получили, с 6.30 до 8.20 +1.50 доставка(которую отменил) малоПИД,,,роский нарко-Дегенерат и того почти на 35% это для бени, а сейчас электричество для рыжего подымут и апокалипсиса не будет.......
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27.11.2020 15:25 Ответить
Один из всадников Апокалипсиса говорит, что Апокалипсиса не будет))
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27.11.2020 17:04 Ответить
 
 